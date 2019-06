U21-EM heute live: Spanien gegen Polen im TV, LIVESTREAM, LIVETICKER

Die polnische U21-Nationalmannschaft steht dicht vor dem Einzug ins EM-Halbfinale. Nach zwei Siegen aus zwei Spielen genügt den Polen im letzten Vorrunden-Duell gegen Spanien auch ein Unentschieden zum Gruppensieg. Bei SPOX erfahrt ihr, wo und wie ihr die Partie Spanien - Polen heute im TV, Livestream sowie im Liveticker mitverfolgen könnt.

Für Spanien und Polen ist es das insgesamt sechste Direkt-Duell auf U21-Nationalmannschafts-Ebene. In bislang vier direkten Aufeinandertreffen jubelten die Spanier, während Polens U21-Nationalteam nur einen Sieg davontragen konnte.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Spitzensport live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

U21-EM live: Die Partie Spanien - Polen heute im Free-TV

Das U21-EM-Turnier wird in diesem Jahr voll und ganz vom Free-TV übertragen. Neben der ARD und dem ZDF, die sich um Bewegtbilder von Live-Spielen der DFB-Elf kümmern, geht auch der Sender Sport1 mit an den Start.

Auch am heutigen Samstag sorgt der Privatsender Sport1 für Live-Bilder vom Duell Spanien - Polen im Fernsehen. Jedoch wird die Live-Partie nicht als Einzelspiel übertragen, sondern in Form einer Live-Konferenz ausgestrahlt. Somit wird neben der Begegnung Spanien - Polen auch das Parallelspiel Belgien - Italien im Free-TV zu sehen sein.

Mit der Live-Konferenzschaltung aus Bologna und Reggio Emilia geht es kurz vor Anpfiff, genauer um 20.55 Uhr, beim TV-Sender Sport1 los.

© getty

U21-EM heute live: Spanien gegen Polen als Einzelspiel im LIVESTREAM

Allerdings müsst ihr das Live-Spiel Spanien - Polen nicht zwingend zu Hause vor dem großen Fernsehgerät mitverfolgen. Vielmehr übertragt Sport1 die Partie auch in einem gesonderten Livestream, sodass ihr das U21-EM-Duell ganz bequem von unterwegs via Smartphone oder Tablet mitverfolgen könnt.

All diejenigen, die überhaupt nicht an der Live-Konferenz interessiert sind, finden bei den Öffentlich-Rechtlichen die ideale Alternative. Während die ARD das Live-Einzelspiel Belgien - Italien im Stream zeigt, strahlt das ZDF die Partie Spanien - Polen live sowie in voller Spiellänge im Stream aus.

Die Live-Übertragung startet pünktlich zu Spielbeginn um 21 Uhr. Kommentiert wird das Spiel von ZDF-Reporter Daniel Pinschower.

Spanien gegen Polen - U21-Europameisterschaft heute im LIVETICKER

Neben den TV-Sendern ARD, ZDF und Sport1 ist SPOX ebenfalls mit von der Partie. SPOX tickert sowohl die Partie Belgien - Italien als auch das Duell Spanien - Polen live sowie in voller Länge.

Der SPOX-Liveticker ist schon kurz vor Anpfiff abrufbar, um euch mit den frischesten Infos rund um die Personalsituation oder auch Aufstellungen zu versorgen.

Zum Liveticker der Begegnung Spanien U21 - Polen U21 geht's hier lang.

Spanien - Polen: Alle Infos im Vorfeld der Partie

Wie die Begegnung Belgien - Italien, ist auch der Anpfiff des Duells Spanien - Polen pünktlich für 21 Uhr angesetzt. Dann rollt der Ball im Stadio Renato Dall'Ara von Bologna über den Rasen. Das Stadion ist nach dem langjährigen Präsidenten des ortsansässigen Vereins FC Bologna benannt und hat Platz für 38.279 Zuschauer.

Der Schotte Bobby Madden pfeift das anstehende Vorrunde-Duell in Bologna. Dabei stehen ihm folgende Assistenten zur Seite:

Schiedsrichterassistenten: Francis Connor (SCO), David Roome (SCO)

Videoassistent: Jochem Kamphuis (NED)

Erster Assistent des Videoassistenten: Bas Nijhuis (NED)

Vierter Offizieller: Georgi Kabakov (BUL)

UEFA U21 EURO 2019: Alle Partien des 3. Spieltags im Überblick

Alle Begegnungen des dritten und letzten Spieltags bei der U21-EM in Italien/San Marino (Gruppe A):