U21-EM heute live: Alle Spiele im TV, LIVESTREAM und im LIVETICKER

Nachdem der erste Spieltag beim U21-EM-Turnier vorbei ist, startet am heutigen Mittwoch der zweite Spieltag. Neben Spanien und Italien sind heute ebenfalls Belgien sowie Polen im Einsatz. SPOX informiert euch über die konkreten Spielpaarungen und Live-Übertragungen im TV, Stream und Liveticker.

Mit Dodi Lukebakio und Orel Mangala stehen ein Bundesliga-Profi aus Düsseldorf sowie ein HSV-Spieler im Aufgebot der belgischen U21-Nationalmannschaft. Jedoch verlief der Endrunden-Auftakt für beide Legionäre alles andere als erfolgreich.

UEFA U21 Euro 2019, 2. Spieltag: Anstehende Partien in EM-Gruppe A

Am heutigen Mittwoch stehen zwei Partien der Gruppe A auf dem Spielplan. Die Duelle finden zeitversetzt statt, wobei die erste Begegnung um 18.30 Uhr und die zweite um 21 Uhr angepfiffen wird.

Spaniens U21-Auswahl steht nach der Auftakt-Niederlage gegen Italien im zweiten Gruppenspiel unter Zugzwang. Der Gegner heißt diesmal Belgien, das ebenfalls null Punkte auf dem Konto hat. Im zweiten Duell des Tages stehen sich Italien und Polen gegenüber.

Alle heutigen Paarungen der U21-EM im Überblick (mit Anpfiff und Spielort):

Gruppe Anpfiff Heim Gast Spielort A 18.30 Uhr Spanien Belgien Stadio Città del Tricolore, Reggio Emilia A 21.00 Uhr Italien Polen Renato Dall'Ara, Bologna

U21-Europameisterschaft 2019 heute live: Im TV und im LIVESTREAM

Alle Live-Spiele der U21-EM in Italien und San Marino werden ausnahmslos im Free-TV übertragen. Während das öffentlich-rechtliche Fernsehen für die Übertragung aller deutschen Spiele zuständig ist, sorgt der Sender Sport1 für Live-Bilder von den restlichen EM-Begegnungen.

Sowohl Spanien - Belgien als auch Italien - Polen wird im Free-TV zu sehen sein. Beide Partien werden live und in voller Länge von Sport1 im TV und im Livestream übertragen. Mit der Live-Berichterstattung geht es jeweils fünf Minuten vor Spielbeginn los.

Darüber hinaus bieten die Öffentlich-Rechtlichen, also die ARD und das ZDF, einen gesonderten Livestream an. Beide Live-Spiele könnt ihr daher auch via ARD- und ZDF-Livestream abrufen.

Anpfiff Heim Gast Live im TV Livestream 18.30 Uhr Spanien Belgien Sport1 Sport1-Livestream, zdfsport.de 21.00 Uhr Italien Polen Sport1 Sport1-Livestream, sportschau.de

U21-EM live: Heutige Spiele im LIVETICKER

Wem die Übertragung im TV und Livestream nicht reicht, kann den heutigen EM-Spieltag ebenfalls mittels SPOX-Liveticker hautnah mitverfolgen. SPOX tickert beide Duelle der Gruppe A live und in voller Länge, sodass ihr die kompletten Live-Spielverläufe problemlos im Netz abrufen könnt.

Zum Liveticker der Partie Spanien - Belgien geht's hier lang. Den gesamten Spielverlauf der Begegnung Italien - Polen findet ihr hier.

Italien gegen Polen: Anpfiff, Spielort und Unparteiische

Anstoß des zweiten Spiels der U21-Europameisterschaft ist um 21 Uhr. Die Partie wird in Bologna, genauer im Renato Dall'Ara, ausgetragen. Das Stadio Renato Dall'Ara ist die eigentliche Heimspielstätte des FC Bologna und verfügt über 36.462 Zuschauerplätze.

Der Weißrusse Aleksei Kulbakov soll heute Abend für faire und gerechte Platzverhältnisse sorgen. Folgende Assistenten stehen Kulbakov zur Seite:

Schiedsrichter: Aleksei Kulbakov (BLR)

Schiedsrichterassistenten: Dmitri Zhuk (BLR), Oleg Maslyanko (BLR)

Videoassistent: François Letexier (FRA)

Erster Assistent des Videoassistenten: Ruddy Buquet (FRA)

Vierter Offizieller: Serdar Gözübüyük (NED)

UEFA U21-EM 2019, K.o.-Runde: Termine nach der Vorrunde

Alle Spieltermine bei der U21-EM bis zum Finale: