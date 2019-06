Deutschland - Spanien: Das Finale der U21-EM im LIVE-TICKER

Deutschland gegen Spanien, DFB-Junioren gegen La Rojita: Die U21-EM nähert sich ihrem Höhepunkt mit der Neuauflage des Endspiels von 2017. Deutsche Titelverteidigung oder spanische Revanche? Die Antwort gibt's im LIVETICKER von SPOX.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Spitzensport live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

U21-EM-Finale Deutschland - Spanien im LIVE-TICKER: Vor Beginn

Vor Beginn: Sieben Spieler stehen noch in Spaniens Aufgebot von vor zwei Jahren. Bei der DFB-Elf sind es derer vier: Mahmoud Dahoud, Nadiem Amiri, Levin Öztunali und Waldemar Anton. Die drei erstgenannten Spieler dürften am Sonntag in der Startelf von Trainer Stefan Kuntz stehen.

Vor Beginn: "Wir haben in Polen eine Menge gelernt. Etwa, dass du solche Spiele wie gegen Deutschland im Finale verlierst, wenn du nicht bei 100 Prozent deiner Leistungsstärke bist", sagte Spaniens Trainer Luis de la Fuente: "Natürlich haben einige Spieler noch eine Rechnung offen von der vergangenen EM. Aber wir wissen, dass es gegen Deutschland ein richtig schwieriges Spiel wird."

Vor Beginn: Deutsche Titelverteidigung oder spanische Revanche? Das Endspiel in Udine ist die Neuafulage des Finals von 2017. Damals schlug die deutsche U21 La Rojita mit 1:0 durch einen Treffer von Mitchell Weiser.

Vor Beginn: Herzlich willkommen zum Live-Ticker zum Finale der U21-Europameisterschaft zwischen Deutschland und Spanien. Anstoß in Udine ist um 20.45 Uhr.

© getty

Deutschland - Spanien: Das U21-EM-Finale im TV und online im Livestream

Alle Spiele von der U21-EM in Italien mit deutscher Beteiligung werden exklusiv von den beiden öffentlich-rechtlichen Fernsehsendern ARD und ZDF übertragen. Der TV-Sender Sport 1 hat hingegen zahlreiche Topspiele aus den anderen Gruppen gezeigt.

Das Finale am heutigen Sonntag zwischen Deutschland und Spanien wird in Deutschland ausschließlich in der ARD zu sehen sein. Die Übertragung aus Udine startet um 20.15 Uhr. Anstoß des Endspiels ist um 20.45 Uhr. Die ARD bietet außerdem auf sportschau.de einen kostenlosen Live-Stream zum Spiel an.

Spielort: Udine

Udine Stadion: Stadio Friuli

Stadio Friuli Stadionkapazität: ca. 25.000

ca. 25.000 Anstoß: 20.45 Uhr

20.45 Uhr Schiedsrichterin: Srdan Jovanovic (Serbien)

DFB-U21 bei der EM: Spielplan und Ergebnisse

Runde Gegner Ergebnis Gruppenphase Dänemark 3:1 Gruppenphase Serbien 6:1 Gruppenphase Österreich 1:1 Halbfinale Rumänien 4:2

Deutschland gegen Spanien im U21-EM-Finale: Voraussichtliche Aufstellungen