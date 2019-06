U21-EM: Finale zwischen Deutschland und Spanien heute live im TV, Livestream und Live-Ticker

Am heutigen Sonntag kommt es bei der U21-EM zur Neuauflage des Finals zwischen der deutschen U21 und den spanischen Junioren. Hier erfahrt ihr, wo ihr das EM-Finale 2019 im Livestream, Liveticker und im TV sehen könnt.

Vor fast genau zwei Wochen begann die Reise der DFB-Junioren: In Bologna schlug Deutschland im ersten Gruppenspiel in Udine die dänische U21 mit 3:1. Es war der Auftakt in eine erneut erfolgreiche Europameisterschaft. 14 Tage nach dem erfolgreichen Auftakt steht der amtierende Europameister im EM-Finale und trifft wieder auf Spanien. Vor zwei Jahren schlugen die DFB-Junioren die spanische Equipe im EM-Finale von Krakau mit 1:0 durch einen Treffer von Mitchell Weiser.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Spitzensport live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

U21-EM-Finale zwischen Deutschland und Spanien: Termin, Spielort, Anstoß

Das Finale der U21-EM zwischen Deutschland und Spanien findet wie das Auftaktspiel der DFB-Junioren im Stadio Friuli in Udine statt. Anstoß des EM-Finals ist um 20.45 Uhr.

Spielort: Udine

Udine Stadion: Stadio Friuli

Stadio Friuli Stadionkapazität: ca. 25.000

ca. 25.000 Anstoß: 20.45 Uhr

20.45 Uhr Schiedsrichterin: Srdan Jovanovic (Serbien)

U21-Nationalmannschaft: Diese Spieler könnten den DFB noch verlassen © getty 1/11 Sechs Spieler der deutschen U21-Nationalmannschaft könnten theoretisch noch den Verband wechseln. SPOX erklärt die Regularien und zeigt, welche Spieler noch wechseln können und welche nicht. © getty 2/11 Generell darf ein Spieler, der mehrere Staatsbürgerschaften hat, den Verband einmal wechseln. Lukas Nmecha, der bereits vom englischen zum deutschen Verband gewechselt ist, darf daher nicht noch einmal wechseln. © getty 3/11 Zudem dürfen Spieler, die bereits für die A-Nationalmannschaft eines Landes aufgelaufen sind nicht mehr wechseln. Jonathan Tah, dessen Vater aus der Elfenbeinküste stammt, und Benjamin Henrichs (seine Mutter ist Ghanaerin) bleiben also DFB-Spieler. © getty 4/11 Sechs U21-Akteure aus dem aktuellen Kader könnten dem DFB aber noch den Rücken kehren. Sie hätten prominente Vorgänger wie zum Beispiel Eric Maxim Choupo-Moting (Kamerun), Kevin-Prince Boateng (Ghana) oder auch Willi Orban (Ungarn). © getty 5/11 Waldemar Anton (Russland/Usbekistan): Er und seine Eltern leben in Deutschland. Geboren ist Anton jedoch in Russland. Ein Großteil seiner Familie lebt noch dort. Es gab sogar schon erste Flirtversuche von Seiten des russischen Verbands. © getty 6/11 Suat Serdar (Türkei): In seiner Brust schlagen zwei Herzen, sagt Serdar. Er habe sich mit der A-Nationalmannschaft noch nicht beschäftigt. Die Debatte rund um Mesut Özil könnte ihn aber am DFB zweifeln lassen. © getty 7/11 Eduard Löwen (Russland): Der Hertha-Neuzugang ist sich über seine Zukunft in der Nationalmannschaft im Klaren. Er will nur für die deutsche A-Nationalmannschaft spielen. Eine Anfrage aus Russland lehnte Löwen bereits ab. © getty 8/11 Mahmoud Dahoud (Syrien): Er wünscht sich vor allem Frieden für Syrien. Ein Verbandswechsel stehe für Dahoud jedoch nicht zur Debatte. Sein großer Traum ist es, für die deutsche A-Elf aufzulaufen. © getty 9/11 Nadiem Amiri (Afghanistan): Auch Amiri liebäugelt nicht mit einem Verbandswechsel. Er kenne zwar die afghanische Kultur, lebe aber deutsch. © getty 10/11 Felix Uduokhai (Nigeria): "Der Verband hat bereits vorgefühlt, das kann ich sagen", sagte er dem kicker. "Aber jetzt ist noch nicht der Zeitpunkt, eine Entscheidung zu treffen." © getty 11/11 Auch Jordan Torunarigha (Nigeria), der aus dem vorläufigen Kader der EM-Endrunde gestrichen wurde, könnte den DFB noch verlassen. Anders sieht es bei Levin Öztunali aus. Dessen Vater ist zwar Türke, er selbst besitzt aber nur einen deutschen Pass.

U21-EM-Finale Deutschland - Spanien heute live im TV sehen

Alle spiele der deutschen U21 bei der Europameisterschaft in Italien werden ausschließlich im Wechsel von den öffentlich-rechtlichen TV-Sendern ARD und ZDF übertragen. Partien ohne deutsche Beteiligung hat im Turnierverlauf der Privatsender Sport1 gezeigt.

Weil das ZDF das Halbfinale der DFB-Junioren gegen Rumänien (4:2) gezeigt hat, wird das Finale der U21-EM in der ARD zu sehen sein. Beginn der Übertragung ist um 20.15 Uhr. Die Moderation übernimmt Matthias Opdenhövel, das Spiel kommentieren wird Steffen Simon.

Runde Gegner Ergebnis Gruppenphase Dänemark 3:1 Gruppenphase Serbien 6:1 Gruppenphase Österreich 1:1 Halbfinale Rumänien 4:2

Deutschland gegen Spanien im U21-EM-Finale im LIVESTREAM verfolgen

Neben der herkömmlichen TV-Übertragung bietet die ARD zusätzlich einen kostenlosen Livestream auf sportschau.de an. Einen anderen Livestream zum EM-Finale zwischen Deutschland und Spanien gibt es nicht.

© getty

Deutschland vs. Spanien: Das U21-EM-Finale im LIVE-TICKER verfolgen

Wer nicht die Möglichkeit hat, am heutigen Sonntag das EM-Finale zwischen Deutschland und Spanien im TV oder im Livestream zu verfolgen, kann mit dem SPOX-LIVETICKER zum Spiel dennoch auf dem Laufenden bleiben.