U21-EM - Erst wacklig, dann der Held: Alex Nübel besteht Stresstest im Tor der U21

Schwächen im Aufbau, Elfmeter verschuldet, aber zwei Hundertprozentige gehalten. Im Tor der U21 erlebte Alex Nübel im letzten Gruppenspiel der Europameisterschaft beim 1:1 gegen Österreich einen turbulenten Abend.

Gespannt wartete die versammelte Journalisten-Entourage am späten Sonntagabend in der Mixed Zone auf Alexander Nübel. Und während Trainer Stefan Kuntz und DFB-Sportdirektor Oliver Bierhoff in Udine Rede und Antwort standen, ergriff der Torwart die Gelegenheit und versuchte, sich im Schatten der beiden Europameister von 1996 unbemerkt in Richtung Bus zu schleichen. Das klappte zwar nicht, doch Fragen wollte der Schalker trotzdem nicht beantworten - wie schon während des gesamten Turniers.

"Innerhalb der Mannschaft redet er sehr viel", versicherte Verteidiger Benjamin Henrichs auf Nachfrage von SPOX und Goal mit einem Augenzwinkern. "Da verhält er sich ein bisschen anders als bei euch." Das mag auch daran liegen, dass medial in den vergangenen Monaten häufig Fragen nach der Zukunft des talentierten Torhüters gestellt wurden - Fragen, denen er sich aktuell nur sehr ungern stellt.

Nach dem 1:1 gegen die österreichische Auswahl, das gleichbedeutend mit dem Einzug ins Halbfinale der U21-EM war, ging es den Medienvertretern allerdings nicht darum, ob Nübel künftig weiter in Königsblau oder doch für den FC Bayern München auflaufen wird. Vielmehr ging es um das sportliche Wechselbad der Gefühle, das der Torwart im Stadio Friuli durchlebt hatte.

Zweimal rettete er dem DFB-Team mit Weltklasse-Paraden das so wichtige Unentschieden. Einmal per sensationeller Fußabwehr gegen Mittelstürmer Sasa Kalajdzic (34.), wenig später behielt er auch in im Eins-gegen-Eins gegen Husein Balic die Nerven und lenkte den Ball noch neben den Pfosten. "Das waren Hundertprozentige", lobte Torwarttrainer Klaus Thomforde nach dem Schlusspfiff.

© getty

Alexander Nübel gegen Österreich alles andere als fehlerfrei

Zur ganzen Wahrheit gehört aber auch, dass Nübel trotz der starken Paraden längst nicht fehlerfrei blieb. Schon in der Anfangsphase zeigte sich der 22-Jährige mit leichtsinnigen Fehlpässen im Aufbau. Symptomatisch für sein Spiel stand dabei eine Szene aus der Anfangsviertelstunde: Ins Aufbauspiel eingebunden, ließ er Kalajdzic mit einer tollen Finte in Manuel-Neuer-Manier aussteigen, spielte im Anschluss allerdings einen schlimmen Fehlpass, der gut und gerne in einem Gegentreffer hätte enden können.

Wenig später war es ebenfalls Nübel, der einen Elfmeter verursachte und Österreich somit zum 1:1-Ausgleich verhalf. Nach einem Freistoß des Bremers Marco Friedl pflückte sich der deutsche Keeper den Ball zwar souverän aus der Luft, rammte beim Sprung allerdings sein Knie gegen den Kopf von Angreifer Kalajdzic, der sofort zu Boden ging.

Lehrreicher Rückschlag für U21-Keeper Alexander Nübel

Als Schiedsrichter Andris Treimanis in dieser Szene ohne zu zögern auf den Punkt zeigte, entglitten Nübel alle Gesichtszüge. "Das war ein absolutes Unding", kommentierte Torwarttrainer Thomforde die Entscheidung. "Dann kann man auch mit dem Torwartspiel aufhören. Ich habe mich selbst kaum beruhigen können und auch Alex hat sich danach eine Minute nicht im Griff gehabt."

Schon bei der Ausführung fand Nübel wieder zur Fassung, doch er konnte nicht verhindern, dass der Augsburger Kevin Danso zum Ausgleich traf. Ein Rückschlag für Deutschland und den jungen Schlussmann, der nach Meinung von Trainer Kuntz allerdings auch sehr lehrreich sein kann.

"Solche Situationen kann man in der Theorie im Vorfeld nicht erklären. Es geht darum, Tiefen zu durchlaufen, danach aber wieder bereit sein, Höhen zu erleben", erklärte der Coach. "Als Betroffener hat Alex gedacht, es war nie im Leben ein Elfmeter. Weil es aber durch den VAR überprüft wurde, wird es keine klare Fehlentscheidung gewesen sein", gab er ehrlich zu.

U21-EM: Die Gruppe B im Überblick

Pl. Nation Sp. S U N Tore Dif. Pkt. 1 Deutschland 3 2 1 0 10:3 7 7 2 Dänemark 3 2 0 1 6:4 2 6 3 Österreich 3 1 1 1 4:4 0 4 4 Serbien 3 0 0 3 1:10 -9 0

U21-EM: Noten und Einzelkritiken zum DFB-Sieg gegen Österreich © getty 1/15 Trotz durchwachsener Leistung steht Deutschland durch das 1:1 gegen Österreich im Halbfinale der U21-EM. Wirklich überzeugen kann niemand. Die Einzelkritik. © getty 2/15 ALEXANDER NÜBEL: Der Schalker rettete zwar zweimal stark gegen Kalajdzic, hatte aber ansonsten Probleme. Im Spielaufbau zeigte er sich gerade in der Anfangsphase zu lässig und spielte unnötige Fehlpässe. Verursachte zudem einen Elfmeter. Note: 3,5. © getty 3/15 LUKAS KLOSTERMANN: Klostermann offenbarte zum Teil Schwächen im Stellungsspiel, konnte diese aber mit seinem Tempo meist kaschieren. Beim Pfostenkopfball von Kalajdzic nicht nah genug dran, ansonsten unauffällig. Note: 3,5. © getty 4/15 JONATHAN TAH: Räumte in der Defensive Vieles ab, präsentierte sich dabei allerdings nicht fehlerfrei. Sein Bock leitete in der 57. Minute eine Großchance der Österreicher ein. Kam auf mehr als 100 Ballaktionen. Note: 3,5. © getty 5/15 TIMO BAUMGARTL: Durchwachsener Auftritt des Innenverteidigers. Hatte gegen Kalajdzic Probleme in den Zweikämpfen und ließ sich in der Entstehung des Elfmeters zu weit rausziehen. Nach dem Wechsel zwar etwas stärker, aber wirklich sicher nicht. Note: 4. © getty 6/15 BENJAMIN HENRICHS: Wie gewohnt beackerte Henrichs die linke Seite und war sowohl offensiv als auch defensiv präsent. Kurz vor der Pause ließ er Friedl unbedrängt Flanken. Holte sich am Ende noch unnötigerweise die Gelbe Karte ab. Note: 4. © getty 7/15 MAXIMILIAN EGGESTEIN: Übernahm im Spielaufbau Verantwortung und kam auf einige wichtige Balleroberungen. Eggestein war im Mittelfeld zwar aktiver als seine Nebenmänner, glänzte dabei aber nicht. Wurde in der Schlussphase durch Koch ersetzt. Note: 3. © getty 8/15 MAHMOUD DAHOUD: Dahoud stellte gerade in der Anfangsphase unter Beweis, dass er technisch einiges drauf hat. Löste Situationen durch geschickte Drehungen und leitete so Angriffe ein. Tauchte im Verlauf des Spiels aber zunehmend ab. Note: 3,5. © getty 9/15 FLORIAN NEUHAUS: Hatte zwar auch gute Aktionen, aber deutlich weniger auffällig als noch im Serbien-Spiel. Neuhaus traf nicht immer die richtigen Entscheidungen und wurde nach knapp einer Stunde durch Serdar ersetzt. Note: 4. © getty 10/15 LEVIN ÖZTUNALI: Blieb komplett blass und war kaum ins Spiel eingebunden. Kam auf dem linken Flügel auf weniger als 30 Ballaktionen und traf bei einem aussichtsreichen Konter die falsche Entscheidung, als er sich gegen das Abspiel entschied. Note: 4,5. © getty 11/15 LUCA WALDSCHMIDT: Sein Traumtor aus etwa 25 wird mit Sicherheit in jedem Highlight-Clip des Turniers auftauchen. Wie die komplette Offensive trat aber auch Waldschmidt gegen die Österreicher ansonsten wenig in Erscheinung. Note: 2,5. © getty 12/15 MARCO RICHTER: Startete immer wieder in die Tiefe, bekam aber weniger Bälle als noch zuletzt und blieb somit wirkungslos. Kam vor seiner Auswechslung in der 56. Minute auf lediglich 20 Ballaktionen und gab nur einen Torschuss ab. Note: 4,5. © getty 13/15 SUAT SERDAR: Wusste nach seiner Einwechslung zwar mit einem guten Dribbling zu gefallen, war aber ansonsten wenig am Geschehen beteiligt. Note: 4. © getty 14/15 NADIEM AMIRI: Der Hoffenheimer kam für Neuhaus ins Spiel und fand gut rein. Vor allem seine Standards sorgten in der Schlussphase für Gefahr. Mit einem Freistoß (77.) verfehlte er das Tor nur knapp. Note: 3,5. © getty 15/15 ROBIN KOCH: Als zweikampfstarker Abräumer sollte Koch in der Schlussphase auf der Sechs für Sicherheit sorgen. In seinen knapp zehn Minuten Spielzeit blieb er dabei ohne auffällige Aktion. Note: Ohne Bewertung.

U21-Trainer Stefan Kuntz lobt Alex Nübel

Seine Emotionen nach dem verursachten Elfmeter und zuvor zwei ungewohnte Schwächen im Aufbau stellten für Nübel einen wahren Stresstest dar, wie Kuntz bestätigte: "Man kann solche Situationen auch im Training üben und schauen, wie stressresistent man ist. Im Anschluss aber in zwei Szenen eine überragende Rolle zu spielen, ist nicht alltäglich. Er war da und hat uns am Leben gehalten, daher muss ich sagen, dass es eine geile Erfahrung für ihn war."

"Stresstest bestanden", lobte Kuntz im Anschluss, "auch, wenn so etwas bei mir auf Dauer mit Sicherheit zu Herzfehlern führt." Ähnlich wird es auch Nübel selbst ergangen sein, denn obwohl er mit seinen zwei Glanztaten nach 90 Minuten so etwas wie der Garant für den Einzug ins Halbfinale und die gleichbedeutende Qualifikation für die Olympischen Spiele war, ging er alles andere als glücklich vom Platz.

Auf Nübels Gefühlslage angesprochen sagte der Trainer: "Ich hätte ein Problem damit, wenn er heute strahlend durch die Gegend gelaufen wäre. Wenn er heute zu 100 Prozent mit seiner eigenen Leistung zufrieden wäre, dann müssten wir reden. Aber das war er nicht."

Alex Nübel bei der EM 2019: Der Druck wird nicht kleiner

Schon in der Halbzeit nahmen ihn seine Torwart-Kollegen Florian Müller und Markus Schubert zur Seite und sprachen ihm Mut zu. Gleiches galt für Torwarttrainer Thomforde und Kuntz, die in der Pause jeweils ein paar Worte an ihn richteten. Und obwohl der DFB nach dem Schlusspfiff die Freunde und Familien ins Teamhotel eingeladen hat, wird Nübel wohl auch im Beisein seiner Liebsten nicht komplett abschalten können - zu groß war der Druck, den er nach seinen Unsicherheiten plötzlich verspürte, und zu wild sein Abend in Udine.

Unter dem Strich wird der 1,93-Meter-Hüne diese Erfahrung dennoch als sehr lehrreich einstufen und verinnerlichen. Denn obwohl Nübel nun bereits zum 15. Mal in der U21-Nationalmannschaft zwischen den Pfosten stehen durfte, war er bis zum Winter bei seinem Stammverein in Gelsenkirchen nur die Nummer zwei und stand nie im Rampenlicht. Mit echten Drucksituationen auf Top-Niveau hatte er bis dato also wenig zu tun.

"Berti Vogts hat bei der EM 96 mal zu mir gesagt: 'Je größer der Druck, desto größer die Pokale" - da ist etwas Wahres dran", analysierte Kuntz. Es ist wahrscheinlich, dass er auch Nübel in einer ruhigen Minute mit diesem Zitat des ehemaligen Bundestrainers konfrontieren wird. "Nur wenn man solche Drucksituationen erlebt, sammelt man Erfahrungen. Das war heute sehr viel wert."

Der Druck auf Nübel und Co. wird nach dem Leitsatz von Vogts auch in den kommenden beiden Partien nicht kleiner. Aber diesem muss die deutsche U21 nur noch zweimal standhalten, ehe sie sich vielleicht erneut zum Europameister krönt.