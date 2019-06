U21-EM in Italien: Österreich - Deutschland und Dänemark - Serbien heute live im TV, Livestream und Liveticker

Eine Niederlage gegen Österreich und Deutschland könnte nur noch von Dänemark gerettet werden. Wo ihr den letzten Spieltag der Gruppe B bei der U21-EM live verfolgen könnt erfahrt ihr bei SPOX.

Eine dominante DFB-Auswahl sezierte seine bisherigen Kontrahenten Dänemark und Serbien bei seinen ersten beiden Auftritten. Ausgerechnet Österreich könnte dem Team von Stefan Kuntz aber einen Strich durch die Halbfinal-Rechnung machen.

Gewinnt Österreich gegen Deutschland, so wäre die ÖFB-Auswahl unter den letzten Vier und Deutschland müsste sich als bester Zweiter qualifizieren. Es sei denn, Dänemark gewinnt parallel gegen Serbien. Dann würde der direkte Vergleich der drei Teams mit je sechs Punkten erfolgen.

Ein Sieg oder ein Remis gegen Österreich und Deutschland steht im Halbfinale. Auf die leichte Schulter ist die Aufgabe jedoch nicht zu nehmen.

U21-EM: Wann und wo finden die Spiele statt?

Wie schon am Vortag finden die letzten Gruppenspiele parallel statt. Sowohl der Auftritt des DFB-Teams gegen Österreich als auch der der Dänen gegen Serbien steigt um 21 Uhr. Deutschland wird wie beim ersten Spiel gegen Dänemark in der Dacia Arena in Udine zu Werke gehen. Das Parallelspiel findet im wunderschönen Stadion von Triest statt.

U21-EM: Österreich vs. Deutschland live im TV und Livestream

Holt die DFB-Auswahl den benötigten Punkt gegen Österreich? Die Antwort werden die Live-Bilder vom ZDF zeigen. Hier beginnt die Berichterstattung um 20.15 Uhr. Neben Reporter Oliver Schmidt und Moderator Jochen Breyer wird Wolfsburgs Maximilian Arnold als Experte fungieren.

Zu sehen ist das Spiel außerdem im Livestream. Auch hier stellt das ZDF die Live-Bilder zur Verfügung.

U21-EM: Dänemark - Serbien live im TV und Livestream

Auch das Parallelspiel wird live zu sehen sein. Dänemark gegen Serbien wird von Sport 1 übertragen. Auch hier bietet der übertragende Sender einen passenden Livestream an.

U21-EM: Der gesamte Spieltag im Liveticker

Wer eines oder beide Spiele nicht live im Bewegtbild verfolgen kann, der wird mit den Livetickern von SPOX perfekt versorgt. Hier gibt es die Updates zu den Spielen im Minutentakt.

U21-EM: Die Gruppe B im Überblick

Pl. Nation Sp. S U N Tore Dif. Pkt. 1 Deutschland 2 2 0 0 9:2 7 6 2 Dänemark 2 1 0 1 4:4 0 3 3 Österreich 2 1 0 1 3:3 0 3 4 Serbien 2 0 0 2 1:8 -7 0

