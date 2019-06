U21-EM 2019: Das ist der deutsche Kader für die Europameisterschaft in Italien

Bundestrainer Stefan Kuntz reist als amtierender U21-Europameister nach Italien an. Nach 2009 holte die deutsche U21-Nationalmannschaft vor zwei Jahren ihren zweiten EM-Titel. Nun soll der dritte Triumph folgen. SPOX verrät euch, mit welchen Spielern Kuntz den EM-Sieg in Angriff nimmt.

Der allererste deutsche U21-EM-Titel liegt zehn Jahre zurück. Am 30. Juni 2009 setzte sich das U21-Team von Trainer Horst Hrubesch im Finale mit 4:0 gegen England durch.

Mesut Özil war damals Mann des Spiels und besorgte auch das 2:0 in der 48. Spielminute. Im EM-Finale von 2017 standen, neben Özil, fünf weitere Spieler in der Startelf, die bei der WM 2014 in Brasilien triumphierten. Namentlich waren das Manuel Neuer, Benedikt Höwedes, Jerome Boateng, Sami Khedira und Mats Hummels.

U21-EM 2019, DFB-Team: Kader der deutschen U21-Nationalmannschaft

Im Kader stehen insgesamt 23 DFB-Profis, wobei nicht alle Spieler unter 21 sind. Alle Spieler dürfen teilnehmen, die bei Beginn der Qualifikationsrunde die vorgeschriebene Alters-Obergrenze erfüllten.

Der aktuelle U21-EM-Kader besteht fast ausschließlich aus Bundesliga-Profis. Lediglich zwei Spieler stehen bei ausländischen Vereinen unter Vertrag. Dazu gehört beispielsweise Ex-Leverkusen-Profi Benjamin Henrichs, der aktuell beim AS Monaco aktiv ist.

Das ist der 23-köpfige EM-Kader des deutschen U21-Nationalteams:

Name Geburtstag Verein Spiele Torwart Florian Müller 13.11.1997 1. FSV Mainz 05 2 Alexander Nübel 30.09.1996 FC Schalke 04 12 Markus Schubert 12.06.1998 Dynamo Dresden 1 Abwehr Waldemar Anton 20.07.1996 Hannover 96 11 Timo Baumgartl 04.03.1996 VfB Stuttgart 15 Benjamin Henrichs 23.02.1997 AS Monaco 13 Lukas Klostermann 03.06.1996 RB Leipzig 17 Maximilian Mittelstädt 18.03.1997 Hertha BSC 4 Jonathan Tah 11.02.1996 Bayer 04 Leverkusen 9 Felix Uduokhai 09.09.1997 VfL Wolfsburg 6 Mittelfeld Nadiem Amiri 27.10.1996 TSG 1899 Hoffenheim 19 Mahmoud Dahoud 01.01.1996 Borussia Dortmund 17 Maximilian Eggestein 08.12.1996 Werder Bremen 11 Robin Koch 17.07.1996 SC Freiburg 3 Eduard Löwen 28.01.1997 1. FC Nürnberg 7 Arne Maier 08.01.1999 Hertha BSC 5 Florian Neuhaus 16.03.1997 Borussia Mönchengladbach 12 Levin Öztunali 15.03.1996 1. FSV Mainz 05 25 Marco Richter 24.11.1997 FC Augsburg 4 Suat Serdar 11.04.1997 FC Schalke 04 5 Sturm Johannes Eggestein 08.05.1998 Werder Bremen 6 Lukas Nmecha 14.12.1998 Preston North End 1 Luca Waldschmidt 19.05.1996 SC Freiburg 10

U21-DFB-Team, EM 2019: Diese Spieler wurden aus dem Kader gestrichen

Ursprünglich bestand der DFB-Kader aus 27 Spielern. Zehn Tage vor EM-Beginn musste der Bundestrainer seinen 27-köpfigen Kader jedoch auf 23 Profis verkleinern.

Kuntz entschied sich gegen den Top-Torjäger Cedric Teuchert, der in der EM-Qualifikation sieben Tore erzielte und damit eine Art Torgarantie war. Ebenso unerwartet strich Stefan Kuntz den 21-jährigen Janni Senna von Holstein Kiel aus dem Kader. Außerdem teilte Kuntz den Hertha-Verteidigern Torunarigha und Klünter ihre Nicht-Nominierung im Vorfeld mit.

U21-EM in Polen: Die deutschen Titelträger von 2017

Schon vor zwei Jahren setzte Stefan Kuntz auf die geballte Bundesliga-Power im EM-Kader. Das zahlte sich damals mit dem Gewinn des EM-Titels in Polen aus.

Im Kader fanden sich Profis wieder, die heute nicht nur etablierte Bundesliga-Spieler sind, sondern ebenso zum Kreis der deutschen A-Nationalmannschaft gehören. Dahoud, Kehrer und Gnabry sind nur einige der EM-Gewinner von 2017.

Die DFB-Startelf im U21-EM-Finale in Krakau, 20.06.2017:

Deutschland: Pollersbeck - Toljan , Stark, Kempf, Gerhardt - Haberer - Weiser, Meyer, Arnold, Gnabry - Philipp

U21-Europameisterschaft 2019: Wertvollste Nationalmannschaften

Zu den wertvollsten U21-Nationalmannschaften zählen die U21-Teams von Frankreich, Italien und Spanien. Den höchsten mannschaftlichen Marktwert bringt das spanische Team auf den Platz. Die Mannschaft von Luis de la Fuente ist in der Summe 434,30 Millionen Euro wert.

Aber auch das deutsche U21-Team gehört in Sachen Top-Marktwerte zu den "Big Four" der wertvollsten Nationalmannschaften des Turniers. Wertvollster Spieler ist Real-Zugang Luka Jovic, dessen Marktwert auf 60 Millionen Euro geschätzt wird.

Team Kaderspieler Durchschnittsalter Marktwert Spanien U21 23 22,4 434,30 Mio. € Italien U21 23 21,7 423,80 Mio. € Frankreich U21 23 21,8 363,00 Mio. € Deutschland U21 23 22,3 314,00 Mio. € England U21 23 21,4 260,00 Mio. €

U21-EM: Alle Rekordsieger im Überblick

