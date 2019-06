U21-EM: Wann findet das Finale statt? Termin, Spielort, TV-Übertragung

Den U21-EM-Titel machen in diesem Jahr Deutschland, Rumänien, Spanien und Frankreich unter sich aus. Alle vier Halbfinalisten kämpfen am Donnerstag um den Einzug ins EM-Finale. Aber wann findet das Endspiel der U21-Europameisterschaft eigentlich statt? SPOX liefert die Antwort.

Die U21-Europameisterschaft mit Endrunden-Format gibt es bereits seit 1994. Den ersten EM-Titel im besagten Turnier-Modus sicherten sich die Italiener. Seitdem wurden 13 Europameisterschaften ausgetragen, wobei die Italiener fünf Titelgewinne feierten. In diesem Jahr war für die Gastgeber schon in der Vorrunde Schluss.

UEFA U21 EURO in Italien: Tag, Datum und Anstoßzeit des U21-EM-Endspiels

Während die Halbfinals unter der Woche stattfinden, wird das EM-Endspiel am Wochenende ausgetragen. Am Sonntag, den 30.06.2019, stehen sich die beiden letzten verbliebenen U21-Nationalteams im Finale der Europameisterschaft gegenüber.

Die Anstoßzeit unterscheidet sich von den bisher gewohnten Uhrzeiten, zu denen die Vorrunden-Duelle sowie die Halbfinals gespielt wurden. Anpfiff ist am Sonntag um 20.45 Uhr.

U21-EM 2019, Endspiel: Stadt und Stadion des EM-Finals

Gespielt wird im hohen Norden Italiens, nahe der slowenischen Grenze, in Udine. Udine liegt im Nordosten des Landes und ist gleichzeitig die Hauptstadt der Provinz Udine. Die Stadt ist nur knapp 70 Kilometer von der zweitgrößten Stadt der Region, Triest, entfernt.

Schauplatz des U21-EM-Finals ist das Stadio Friuli, welches 2016 auf den Namen Dacia Arena getauft wurde. Dacia gehört zu den Hauptsponsoren von Udinese Calcio, der seine Heimspiele im Stadio Friuli austrägt.

Fakten über das Stadio Friuli in Udine:

Stadio Friuli, Udine Zuschauerkapazität 25.144 Plätze Eröffnung 1976 Modernisierungen 1990, 2013-2015 Oberfläche Naturrasen

U21-Europameisterschaft, Halbfinale: Paarungen und Spielorte im Überblick

Beide EM-Halbfinals stehen am Donnerstag auf dem Spielplan. Deutschland gegen Rumänien wird in Bologna, Spanien gegen Frankreich in Reggio Emilia gespielt.

Alle Halbfinal-Paarungen mit Anstoßzeit und Austragungsort:

Datum Anpfiff Heim-Team Gäste-Team Austragungsort 27.06.2019 18:00 Deutschland Rumänien Stadio Renato Dall'Ara, Bologna 27.06.2019 21:00 Spanien Frankreich Stadio Citta del Tricolore, Reggio Emilia

U21-EM-Finale live: Übertragung im TV oder im LIVESTREAM

Kommt das deutsche Team ins Endspiel überträgt der öffentlich-rechtliche Sender ARD die Partie. Sollte das U21-DFB-Team nicht bis ins Endspiel vorrücken, würde sich Sport1 um die Live-Übertragung des Finals kümmern. Dann wäre das Finale sowohl im TV als auch im Sport1-Livestream abrufbar.

Von einer deutschen Final-Beteiligung unabhängig, ist die Livestream-Übertragung der ARD. Via Sportschau-Livestream wird das EM-Endspiel live sowie in voller Länge zu sehen sein.

UEFA U21-EM: Rekord-Titelträger im Überblick

Das sind die Rekord-Titelträger der U21-Europameisterschaften: