U21-EM 2019: Turnierbaum - auf diese Gegner kann Deutschland treffen

Durch den Gruppensieg bei der U21-EM hat sich Deutschland bereits die Qualifikation für Olympia gesichert. Doch das DFB-Team will mehr. SPOX erklärt euch, auf wen die deutsche U21 im weiteren Turnierverlauf noch treffen kann.

U21-EM: Auf diese Mannschaften kann das DFB-Team noch treffen

Nachdem das Team von Stefan Kuntz in der Gruppe B den ersten Platz belegte, wartet im Halbfinale die Überraschungsmannschaft aus Rumänien. Diese setzte sich in Gruppe C vor Frankreich und Italien durch.

Mit einem Sieg gegen Rumänien stünde die deutsche U21 im Finale. Dort würde entweder Spanien - der Sieger der Gruppe A - oder Frankreich warten. Das Endspiel findet am Sonntag um 20.45 Uhr in Udine statt.

U21-EM: Waldschmidt, Chiesa, Ceballos und Co. - Die Top-11 der Gruppenphase © getty 1/13 Die Halbfinalisten der U21-EM in Italien stehen fest. Der Gastgeber ist nicht mehr dabei, spielte dennoch ein starkes Turnier. In die Top-11 der Gruppenphase schafften es gar drei Italiener. Auch Deutschland ist mit drei Spielern vertreten. © getty 2/13 Daniel Iversen (Dänemark): Sammelte in der Gruppenphase 14 Paraden – einige davon, wie beispielsweise die gegen Deutschlands Nadiem Amiri, waren spektakulär. Dazu im Aufbauspiel sehr sicher und pressingresistent. © getty 3/13 Benjamin Henrichs (Deutschland): Er wird den DFB-Junioren aufgrund von zwei Gelben Karten im Halbfinale fehlen – ein schmerzhafter Verlust. Henrichs überzeugte mit guter Entscheidungsfindung, Tempo und Offensivdrang. © getty 4/13 Gianluca Mancini (Italien): Gewann drei Viertel seiner Zweikämpfe, eroberte 19 Mal den Ball und klärte ihn zusätzlich acht Mal – defensiv nahezu ohne Fehl und Tadel. Dazu ein sicherer Passgeber (92 Prozent angekommene Pässe). © getty 5/13 Ibrahima Konate (Frankreich): Er ist der Abwehrchef der jungen Equipe tricolore. Mit seiner enormen Physis vor allem in Luftduellen nur schwer zu überwinden. Konate gewann 80 Prozent seiner Zweikämpfe – Bestwert aller Verteidiger der EM. © imago 6/13 Kamil Pestka (Polen): Legt seine Rolle eher defensiv aus, das aber dafür sehr erfolgreich. Hatte selbst beim 0:5 gegen Spanien seinen Gegenspieler Dani Olmo noch gut im Griff. © getty 7/13 Nicolo Barella (Italien): Auf beiden Seiten des Platzes enorm wichtig für Italien. Durch sein physisches Spiel schwer vom Ball zu trennen, dazu defensiv zweikampfstark. Bereitete zwei Treffer vor und erzielte ein Tor selbst. © imago 8/13 Dani Ceballos (Spanien): Spielt bisher eine überragende EM und führt die spanische Mannschaft als Kapitän auch spielerisch an. Zweikampfstark, passsicher, dribbelstark und torgefährlich: Ceballos ist nicht wegzudenken. Zwei Tore, zwei Assists. © getty 9/13 Ianis Hagi (Rumänien): Dreh- und Angelpunkt der rumänischen Offensive. Mit der richtigen Mischung aus Dribblings und Pässen in die Tiefe häufig Initiator der Angriffe des Überraschungshalbfinalisten. Mit zwei Toren zudem auch selbst gefährlich. © getty 10/13 Marco Richter (Deutschland): Kaum einer hatte ihn vor dem Turnier auf dem Zettel. Dank seiner drei Tore und zwei Vorlagen inzwischen nicht mehr wegzudenken aus dem DFB-Team. Überzeugte durch hohes Tempo und Abschlussstärke. © getty 11/13 Luca Waldschmidt (Deutschland): Der Shootingstar der DFB-Junioren. Mit fünf Treffern auf dem besten Weg zur Torjäger-Krone. Zudem stark im Kombinationsspiel. Ließ sich häufig fallen und gestaltete den Aufbau mit. © getty 12/13 Federico Chiesa (Italien): Führte Italien mit seinem Doppelpack zum Auftaktsieg gegen Spanien. Gab die meisten Torschüsse in der Gruppenphase ab (11), ein steter Unruheherd. Belohnte sich mit insgesamt drei EM-Toren. © getty 13/13 So sieht sie aus, die Top-11 der Gruppenphase der U21-EM.

U21-EM live im TV, Livestream und Liveticker

Wie schon die Gruppenphase sind auch beide Halbfinals sowie das Finale im Free-TV zu sehen. Das ZDF überträgt das deutsche Halbfinale, Sport1 zeigt die Partie Spanien gegen Frankreich.

Beide Sender bieten alternativ auch einen Livestream auf zdf.sport.de beziehungsweise Sport1.de an. Im Falle eines Finaleinzugs des DFB-Teams würde die Begegnung bei der ARD gezeigt werden, ansonsten bei Sport1.

Seid Ihr nicht zuhause und habt nicht ausreichend Datenvolumen für einen Livestream, müsst ihr dennoch nicht auf die U21-EM verzichten: SPOX tickert alle EM-Spiele ausführlich und versorgt Euch mit allem wichtigen aus den Stadien.

U21-EM: Die Halbfinals im Überblick

Nachdem sich Deutschland und Rumänien am 27. Juli um 18 Uhr gegenüberstehen, ermitteln Spanien und Frankreich um 21 Uhr den zweiten Finalteilnehmer.

Datum Anstoß Ort Team A Team B Übertragung 27. Juli 18 Uhr Bologna Deutschland Rumänien zdf.sport.de, SPOX 27. Juli 21 Uhr Reggio Emilia Spanien Frankreich Sport1.de, SPOX

U21-EM 2019: Die deutsche Gruppe B

Mit sieben Punkten zog das DFB-Team souverän ins Halbfinale ein. Lediglich im letzten Spiel musste sich Deutschland gegen Österreich mit einem Unentschieden zufrieden geben.