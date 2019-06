U21-EM: Kroatien gegen England heute live im TV, LIVESTREAM und LIVETICKER

Zwei Vorrunden-Duelle bei der U21-Europameisterschaft stehen noch aus. In einem der beiden ausstehenden Vorrunden-Begegnungen trifft die U21-Auswahl Kroatiens auf die aus England. Wo und wie ihr das letzte EM-Spiel von Kroatien und England im TV, Livestream oder im Liveticker mitverfolgen könnt, erfahrt ihr hier bei SPOX.

Sowohl die kroatische als auch die englische U21-Auswahl haben keinerlei Chancen aufs Weiterkommen mehr. Beide Nationalmannschaften stehen nach zwei Spielen ohne Punktgewinn da und können den Traum vom Halbfinale endgültig abhaken.

U21-EM heute live: Übertragung der Partie Kroatien - England im TV

Eine TV-Übertragung der Partie Kroatien - England sucht ihr bei den Öffentlich-Rechtlichen heute vergebens. Die ARD und das ZDF übertragen in diesem Jahr lediglich Gruppenspiele der deutschen U21-Nationalmannschaft im Fernsehen. Alle anderen Live-Spiele ohne deutsche Beteiligung zeigt der Sender Sport1.

Auch die anstehende EM-Begegnung zwischen Kroatien und England wird im TV ausschließlich von Sport1 übertragen. Jedoch wird die Live-Partie nicht als Einzelspiel, sondern nur in der Konferenz ausgestrahlt.

Mit der Übertragung der Live-Konferenz geht es ab 20.55 Uhr los. Dann wird sowohl das Duell Kroatien - England als auch das Duell Frankreich - Rumänien auf Sport1 zu sehen sein. Neben der üblichen Fernsehübertragung bietet der Sportsender ebenso einen Livestream an.

© getty

U21-EM: Kroatien gegen England heute im LIVESTREAM

Aber das Live-Spiel ist nicht nur via Sport1-Livestream im Netz abrufbar. Die ARD bietet für eine Live-Übertragung beider heutigen Begegnungen einen Livestream mit Einzelspielen an.

Beide Livestreams sind eine Viertelstunde vor Spielbeginn abrufbereit, sodass euch die ARD pünktlich zum Anpfiff mit Live-Bildern versorgt. Den Livestream der Partie Kroatien - England könnt ihr hier abrufen.

U21-EM 2019 live: Kroatien gegen England heute im LIVETICKER

In puncto Live-Berichterstattung ist das natürlich lange nicht alles, denn SPOX tickert beide anstehenden Spiele der Gruppe C live und in voller Länge an! Somit bleibt ihr auch von unterwegs aus stets auf dem neusten Stand

Darüber hinaus habt ihr die Möglichkeit, kurz vor Spielbeginn, die Team-Aufstellungen beider Mannschaften im Ticker aufzurufen. Zum Liveticker der Partie Kroatien gegen England geht's hier lang.

Kroatien U21 - England U21: Anpfiff, Spielort und Schiedsrichter-Gespann

Anpfiff des U21-Duells Kroatien - England ist, genau wie beim Paralellspiel, um 21 Uhr. Beide U21-Nationalteams treffen im Nationalstadion von San Marino aufeinander, wo sonst die san-marinesische Fußballnationalmannschaft seine Heimspiele austrägt.

Das Stadio Olimpico wurde bereits im Jahr 1969 eröffnet und bietet Platz für 6.654 Zuschauer. Darüber hinaus ist das Stadio Olimpico die einzige Spielstätte, die die Mindestanforderungen der UEFA und der FIFA erfüllt.

Geleitet wird das anstehende Spiel vom israelischen Unparteiischen Orel Grinfeld. Folgendes Schiedsrichter-Team steht heute Abend auf dem Platz:

Schiedsrichter: Orel Grinfeld

Orel Grinfeld Schiedsrichterassistenten: Roy Hassan, Idan Yarkoni

Roy Hassan, Idan Yarkoni Videoassistent: Ricardo De Burgos

Ricardo De Burgos Erster Assistent des Videoassistenten: Xavier Estrada Fernandez (ESP)

Xavier Estrada Fernandez (ESP) Vierter Offizieller: Andreas Ekberg (SWE)

UEFA U21 EURO: Wer fehlt heute bei den Kroaten und Franzosen

Diese Spieler sind heute Abend nicht mit von der Partie: