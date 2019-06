Immanuel Pherai in der U19 beim BVB: Ein Raiola-Schützling als Super-Beispiel

Immanuel Pherai ist 18 Jahre alt, zählt zu den größten Talenten im niederländischen Fußball und wird von Star-Berater Mino Raiola betreut. Seit zwei Jahren spielt er im Nachwuchs bei Borussia Dortmund und trumpfte vor allem in zwei Endspielen groß auf. Beim BVB wird er zur kommenden Saison näher an die Profis heranrücken.

Michael Skibbe kehrt im Juli zu Borussia Dortmund zurück und wer sich noch erinnern kann, der weiß, dass der BVB unter seiner Ägide Mitte der 1990er Jahre für eine ausgezeichnete Jugendarbeit bekannt war. Allerdings dümpelten gerade in der sportlichen Renaissance-Zeit, als die Profis 2011 und 2012 jeweils Deutscher Meister wurden, die Nachwuchsteams der U17 und U19 nur noch so vor sich hin.

"Ich nehme das so nicht mehr hin. Wir werden uns zeitnah zusammensetzen und die Lage sorgfältig analysieren", reagierte Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke daraufhin erzürnt Ende 2012. Seine Forderung: "Die Jugend-Arbeit umfasst zwei entscheidende Kriterien. Erstens: Wir müssen sportlich in der Junioren-Bundesliga Leistung abliefern. Zweitens: Wir müssen Topspieler entwickeln."

Sagt's und siehe da: 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 - seit sechs Jahren steht die A- oder B-Jugend des BVB am Ende einer Saison nicht ohne Titel da. Am Sonntag in einer Woche könnte die U17 der Schwarzgelben mit einem Titelgewinn gar das "Jugend-Double" perfekt machen, die U19 holte sich schließlich bereits am letzten Wochenende nach einem irren Kick die Schale.

Die ewige Torschützenliste der A-Junioren-Bundesliga (U19): Große Überraschung auf Platz zwei © getty 1/22 2019 wurde der BVB Meister in der A-Junioren-Bundesliga. SPOX zeigt die Top 20 der torgefährlichsten Spieler in der Historie der U19-Bundesliga (Endrundenspiele nicht mitgezählt). © getty 2/22 Platz 20: Richard Sukuta-Pasu (erzielt für: Bayer Leverkusen) - 33 Tore in 32 Spielen. Aktueller Verein: Guangdong Southern Tigers. © imago 3/22 Platz 20: Matthias Haeder (Arminia Bielefeld) - 33 Tore in 61 Spielen. Aktueller Verein: SC Verl. © getty 4/22 Platz 18: Alexander Neumann (SV Werder Bremen) - 34 Tore in 46 Spielen. Aktueller Verein: SV Drochtersen/Assel. © getty 5/22 Platz 18: Tolgay Arslan (Borussia Dortmund) - 34 Tore in 47 Spielen. Aktueller Verein: Fenerbahce. © imago 6/22 Platz 13: Tevfik Köse (Bayer Leverkusen) - 35 Tore in 32 Spielen. Aktueller Verein: Sakaryaspor. © getty 7/22 Platz 13: Marcel Reichwein (Bayer Leverkusen) - 35 Tore in 41 Spielen. Letzter Verein: TSV Steinbach Haiger. © getty 8/22 Platz 13: Oskar Zawada (VfL Wolfsburg) - 35 Tore in 39 Spielen. Aktueller Verein: Wisla Plock. © getty 9/22 Platz 13: Emre Aydinel (Borussia Dortmund) - 35 Tore in 51 Spielen. Aktueller Verein: Borussia Dortmund II. © imago 10/22 Platz 13: Meris Skenderovic (TSG 1899 Hoffenheim) - 35 Tore in 43 Spielen. Aktueller Verein: TSG 1899 Hoffenheim II. © getty 11/22 Platz 12: Cagatay Kader (VfL Bochum) - 37 Tore in 49 Spielen. Aktueller Verein: Konya Anadolu Selcukspor. © imago 12/22 Platz 11: Güngor Kaya (VfL Bochum) - 38 Tore in 44 Spielen. Aktueller Verein: FSV Duisburg. © getty 13/22 Platz 8: David Otto (TSG 1899 Hoffenheim) - 39 Tore in 51 Spielen. Aktueller Verein: 1. FC Heidenheim. © imago 14/22 Platz 8: Haluk Türkeri (VfL Bochum) - 39 Tore in 47 Spielen. Aktueller Verein: Bandirmaspor. © getty 15/22 Platz 8: Johannes Eggestein (SV Werder Bremen) - 39 Tore in 28 Spielen. Aktueller Verein: SV Werder Bremen. © getty 16/22 Platz 6: Manuel Wintzheimer (FC Bayern München) - 40 Tore in 50 Spielen. Aktueller Verein: Hamburger SV. © getty 17/22 Platz 6: Marc Brasnic (Bayer Leverkusen) - 40 Tore in 50 Spielen. Aktueller Verein: BFC Dynamo. © getty 18/22 Platz 3: Fabian Bäcker (Borussia Mönchengladbach) - 42 Tore in 51 Spielen. Aktueller Verein: Germania Ober-Roden. © getty 19/22 Platz 3: Nico Empen (FC St. Pauli) - 42 Tore in 47 Spielen. Aktueller Verein: SV Rödinghausen. © getty 20/22 Platz 3: Muhammed Kiprit (Hertha BSC) - 42 Tore in 51 Spielen. Aktueller Verein: Hertha BSC. © getty 21/22 Platz 2: Konstantinos Mitroglou (MSV Duisburg, Borussia Mönchengladbach) - 43 Tore in 47 Spielen. Aktueller Verein: Galatasaray. © getty 22/22 Platz 1: Federico Palacios (VfL Wolfsburg) - 46 Tore in 40 Spielen. Aktueller Verein: 1. FC Nürnberg.

BVB: Das Abschneiden der U17 und U19 der vergangenen Jahre

Mannschaft Erfolge Borussia Dortmund U17 Meister 2014, Meister 2015, Vizemeister 2016, Halbfinale 2017, Meister 2018, Halbfinale 2019 (Stand: 7. Juni 2019) Borussia Dortmund U19 Meister 2016, Meister 2017, Halbfinale 2018, Meister 2019

"Wir möchten mit den Jugend-Mannschaften immer Platz 1 erreichen - das geben wir den Spielern mit auf den Weg. Das ist unsere Haltung!", sagt Nachwuchskoordinator Lars Ricken, an dessen Adresse Watzkes Kritik damals gerichtet war. Der 42-Jährige hat seitdem mit seinem Team abgeliefert, wie er besser nicht hätte abliefern können - nicht nur in Sachen Titel. In Erik Durm, Felix Passlack, Christian Pulisic oder Jacob Bruun Larsen gelang gleich mehreren Spielern der Schritt in den Profikader.

Einer, dem dies für die Zukunft auch zugetraut wird, ist Immanuel Pherai. Der gebürtige Amsterdamer wechselte 2017 ablösefrei aus der Jugendabteilung von AZ Alkmaar in die U17 der Borussia und unterschrieb einen Vertrag bis 2020. Die finalen Verhandlungen sorgten damals für kurzzeitige Hektik in Dortmund.

Mittelfeldspieler Pherai wird nämlich von Star-Berater Mino Raiola betreut, der unter anderem Zlatan Ibrahimovic, Paul Pogba oder Mario Balotelli zu seinen Klienten zählen kann. Doch Raiola umgibt sich nicht nur mit den Hochkarätern des Sports, sondern auch mit Spielern, die welche werden könnten. Und Pherai, da ist man sich in den Niederlanden ziemlich sicher, hat das Potential, künftig ein "typischer" Raiola-Spieler zu werden.

Ricken über Pherai: "Das ist ein Super-Beispiel"

Pherai begann seine Karriere beim Traditionsverein AFC Amsterdam, dessen Jugendabteilung einen ähnlich guten Ruf genießt wie jene in Alkmaar, der er sich 2013 im Alter von zwölf Jahren anschloss (2015 und 2016 gewann Alkmaar den "Rinus Michels Award" als beste Jugendabteilung des Landes). Dort debütierte er drei Jahre später für die U17, bekam als 16-Jähriger auch Einsätze in der U19 und spielte sogar eine Partie für die zweite Mannschaft in der 3. Liga. Für Oranje kickte Pherai bereits in der U15, U16, U17 und inzwischen für die U18-Auswahl.

© getty

"Das ist ein Super-Beispiel. Er war bei uns, wir haben ihm Konzept und verantwortliche Personen vorgestellt, und noch bevor wir über Geld sprechen konnten, stand für ihn fest: Ich will nach Dortmund", sagt Ricken über den Youngster mit surinamischen Wurzeln, den besonders die Trainingsanlage des BVB beeindruckt haben soll und der daraufhin als jüngster AZ-Nachwuchsspieler der Geschichte den Schritt ins Ausland wagte.

In Westfalen beeindruckte Pherai schnell und schwer. Bereits kurz nach seinem Wechsel sagte U17-Trainer Sebastian Geppert über den Neuzugang: "Er deutet an, dass er den Unterschied ausmachen kann."

Die Bilanz von Pherais erster Saison in Dortmund bestätigt Gepperts Aussage: Elf Tore und 21 Vorlagen gelangen dem Niederländer in 26 Partien. In den meisten Fällen kam er als Zehner zum Einsatz und fiel durch eine exzellente Technik, strategisches Geschick sowie Torgefährlichkeit auf. "Grundsätzlich bin ich als Mittelfeldspieler eher ein Vorbereiter als ein Torjäger. Es ist mein Job, meine Mitspieler so gut wie möglich einzusetzen", sagt Pherai über sich.

Pherai beim BVB: Zwei Endspiele, zwei Siege, drei Tore

Im Endspiel um den U17-Meistertitel gelangen ihm zudem zwei (Führungs-)Treffer, besonders seine zweite Bude per Hacke war ein Sahnestück. "Das war instinktiv", sagte er anschließend und bekam von Trainer Geppert wieder ein Lob ab: "Er ist ein brillanter Spieler, der vielleicht eine große Zukunft vor sich hat. Er hat auf den Punkt gezeigt, was er kann." Doch Geppert hob auch schon einmal den Zeigefinger: "Der Junge schleppt auch immer einen kleinen Rucksack mit, weil alle sagen, er muss die Spiele entscheiden."

Wie es scheint, kommt Pherai mit erhöhten Erwartungen allerdings gut zurecht. In der abgelaufenen Spielzeit wurde er etwas defensiver positioniert in einem 4-3-3 in der A-Jugend eingesetzt, lief 29 Mal auf und steuerte sechs Tore sowie zwölf Assists bei. Im Finale, das Dortmund nach 1:3-Rückstand mit 5:3 gegen den VfB Stuttgart gewann, gerieten die Schwaben nach einem Foul an Pherai, dem letztlich besten Spieler der Partie, in Unterzahl. Wenig später netzte er zum zwischenzeitlichen 2:3 ein - es war der Beginn einer nicht mehr für möglich gehaltenen Aufholjagd.

Pherais Entwicklung wird von den Vereinsbossen freilich genau verfolgt. Und sie wird belohnt: Pherai, der bereits im vergangenen Februar ins Training der Profis hineinschnuppern durfte, soll ab Juli die Vorbereitung mit dem Team von Lucien Favre absolvieren, um an das höhere Niveau herangeführt zu werden. Weitere Einheiten auf regelmäßiger Basis während der Saison sowie ein Profivertrag stehen wohl ebenfalls ins Haus.

"Der BVB ist ein CL-Klub, der nach Möglichkeit immer die Gruppenphase überstehen will. Dafür brauchen wir auch die besten Toptalente - und nicht zwingend ausschließlich welche aus Dortmund, Hamm und Umgebung", sagte Sportdirektor Michael Zorc über den Zukauf von Jugendspielern wie Pulisic, Bruun Larsen oder eben Pherai. "Das sind alles Spieler, die ich als eigene Jungs ansehe, auch wenn sie einen anderen Pass haben."

Die ewige Torschützenliste der B-Junioren-Bundesliga (U17): Über Werner kann Moukoko nur lachen © getty 1/21 2018 wurde der BVB Meister der B-Junioren-Bundesliga. Bald steht die Entscheidung 2019 an. Anlässlich dessen zeigt SPOX die 20 torgefährlichsten Spieler in der Historie der U17-Bundesliga (ohne Endrundenspiele). © getty 2/21 Platz 17: Martin Kobylanski (links, erzielt für: Energie Cottbus) - 30 Tore in 58 Spielen. Aktueller Verein: Eintracht Braunschweig. © getty 3/21 Platz 17: Luca Waldschmidt (Eintracht Frankfurt) - 30 Tore in 40 Spielen. Aktueller Verein: SC Freiburg. © imago 4/21 Platz 17: Meris Skenderovic (TSG 1899 Hoffenheim) - 30 Tore in 31 Spielen. Aktueller Verein: TSG 1899 Hoffenheim II. © getty 5/21 Platz 17: Oliver Batista Meier (1. FC Kaiserslautern, FC Bayern München) - 30 Tore in 43 Spielen. Aktueller Verein: FC Bayern München II. © getty 6/21 Platz 15: Timo Werner (VfB Stuttgart) - 31 Tore in 34 Spielen. Aktueller Verein: RB Leipzig. © imago 7/21 Platz 15: Sinan Kurt (Borussia Mönchengladbach) - 31 Tore in 52 Spielen. Aktueller Verein: WSG Wattens. © getty 8/21 Platz 14: Federico Palacios (VfL Wolfsburg) - 32 Tore in 47 Spielen. Aktueller Verein: 1. FC Nürnberg. © getty 9/21 Platz 12: Fabrice Hartmann (RB Leipzig) - 33 Tore in 47 Spielen. Aktueller Verein: RB Leipzig U19. © getty 10/21 Platz 12: David Nieland (VfL Wolfsburg) - 33 Tore in 48 Spielen. Aktueller Verein: SC Freiburg II. © getty 11/21 Platz 10: Valentino Vujinovic (Karlsruher SC) - 35 Tore in 41 Spielen. Aktueller Verein: Karlsruher SC. © imago 12/21 Platz 10: Florian Krüger (FC Schalke 04) - 35 Tore in 26 Spielen. Aktueller Verein: Erzgebirge Aue. © getty 13/21 Platz 9: Samed Yesil (Bayer Leverkusen) - 36 Tore in 41 Spielen. Aktueller Verein: KFC Uerdingen 05. © getty 14/21 Platz 7: Jann-Fiete Arp (Hamburger SV) - 37 Tore in 45 Spielen. Aktueller Verein: FC Bayern München. © getty 15/21 Platz 7: Lennart Thy (SV Werder Bremen) - 37 Tore in 50 Spielen. Aktueller Verein: PEC Zwolle. © imago 16/21 Platz 6: Lazar Samardzic (Hertha BSC) - 40 Tore in 40 Spielen. Aktueller Verein: Hertha BSC U19. © getty 17/21 Platz 5: Johannes Eggestein (SV Werder Bremen) - 41 Tore in 51 Spielen. Aktueller Verein: SV Werder Bremen. © getty 18/21 Platz 4: Emincan Tekin (Hertha BSC) - 43 Tore in 46 Spielen. Aktueller Verein: Hertha BSC U19. © getty 19/21 Platz 3: Marvin Ducksch (Borussia Dortmund) - 47 Tore in 40 Spielen. Aktueller Verein: Fortuna Düsseldorf. © getty 20/21 Platz 2: Donis Avdijaj (FC Schalke 04) - 59 Tore in 51 Spielen. Aktueller Verein: vereinslos. © getty 21/21 Platz 1: Youssoufa Moukoko (Borussia Dortmund) - 83 Tore in 50 Spielen. Aktueller Verein: Borussia Dortmund U17.

Immanuel Pherai: Seine Karriere im Überblick