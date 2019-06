U21-EM: Frankreich gegen Rumänien heute im TV, LIVESTREAM und LIVETICKER

Am heutigen Montag werden die letzten Vorrunden-Duelle bei der U21-EM in Italien und San Marino ausgetragen. Die U21-Auswahl Frankreichs trifft auf Rumänien. SPOX zeigt euch alle wichtigen Daten im Vorfeld der Partie. Außerdem findet ihr hier die wichtigsten Infos zur Übertragung im TV, Livestream und im Liveticker.

U21-EM: Frankreich - Rumänien: Alle Daten zum Spiel

Beide anstehenden Spiele der Gruppe C werden heute Abend angepfiffen und finden zeitgleich statt. Anstoß der Partie Frankreich - Rumänien ist um 21 Uhr in Cesena.

Cesena liegt nördlich vom Zwergstaat San Marino und gehört zur italienischen Region Emilia-Romagna. Das anstehende U21-EM-Duell zwischen Frankreich und Rumänien wird im Stadio Dino Manuzzi ausgetragen, wo eigentlich die Heimspiele des FC Cesena stattfinden.

Schiedsrichter der heutigen Partie ist der Bulgare Georgi Kabakov. Ihm stehen folgende Assistenten zur Seite:

U21-EM heute live: Frankreich - Rumänien im TV und im LIVESTREAM

Live-Bilder des Spiels gibt es heute nicht in den Öffentlich-Rechtlichen. Stattdessen zeigt der Privatsender Sport1 die Übertragung der Partie Frankreich - Rumänien, sodass das Spiel trotzdem live und in voller Länge im Free-TV zu sehen sein wird.

Allerdings überträgt Sport1 das Spiel ausschließlich in Form einer Live-Konferenz, die ebenso Ausschnitte der Partie Kroatien - England beinhalten wird. Fünf Minuten vor Spielbeginn geht es mit der Live-Berichterstattung zu beiden Begegnungen los. Die Konferenz wird ebenfalls im Livestream auf Sport1.de übertragen.

Wer die Live-Begegnung Frankreich - Rumänien doch lieber als Einzelspiel mitverfolgen möchte, kann sich den Livestream der Sportschau zu Gemüte führen. Die ARD strahlt das anstehende U21-EM-Duell zwar nicht im TV aus, dafür werden beide Begegnungen via Livestream abrufbar sein.

U21-EM 2019 live: Frankreich gegen Rumänien heute im LIVETICKER

Das Aufeinandertreffen der U21-Teams aus Frankreich und Rumänien wird nicht nur via TV oder Livestream übertragen. Auch SPOX ist in Form eines Livetickers mit von der Partie und berichtet über beide Live-Spiele in voller Länge.

Neben dem aktuellen Ergebnis habt ihr die Möglichkeit, im Liveticker alle entscheidenden Spielszenen beider Einzelspiele im Liveticker abzurufen.

Zum Liveticker der Partie Frankreich U21 - Rumänien U21 geht's hier lang.

Frankreich und Rumänien: Aktuelle Formkurve beider U21-Nationalteams

Beide U21-Nationalmannschaften konnten mit ihren jüngsten Auftritten auch ergebnistechnisch überzeugen. Sowohl Frankreich als auch Rumänien weist aus den vergangenen fünf Spielen eine tadellose Bilanz auf. Während Rumänien die letzten fünf Pflichtspiele allesamt für sich entscheiden konnte, mussten die Franzosen zuletzt nur ein Unentschieden hinnehmen.

Ergebnisse der fünf letzten Pflichtspiele des U21-Nationalteams aus Frankreich:

Datum Heim Gast Ergebnis 21.06.19 Frankreich Kroatien 1:0 18.06.19 England Frankreich 1:2 16.10.18 Frankreich Slowenien 1:1 11.09.18 Frankreich Luxemburg 2:0 07.09.18 Bulgarien Frankreich 0:1

Ergebnisse der fünf letzten Pflichtspiele des U21-Nationalteams aus Rumänien:

Datum Heim Gast Ergebnis 21.06.19 England Rumänien 2:4 18.06.19 Rumänien Kroatien 4:1 16.10.18 Rumänien Liechtenstein 4:0 11.09.18 Rumänien Wales 2:0 07.09.18 Rumänien Bosnien und Herzegowina 2:0

UEFA U21 EURO - Top-Torschützen des laufenden EM-Turniers

Das sind die erfolgreichsten Torjäger im laufenden U21-EM-Turnier: