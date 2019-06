FIFA U20-WM heute live sehen: Das Halbfinale im TV und im LIVESTREAM

Am Freitag und Samstag wurden die Halbfinalisten der diesjährigen U20-WM in Polen ausgespielt. Heute stehen die Halbfinal-Duelle auf dem Programm. SPOX gibt euch einen Überblick zu allen Halbfinal-Paarungen sowie den Live-Übertragungen im TV und Livestream.

Die FIFA U20-Weltmeisterschaft in Polen befindet sich auf der Zielgeraden. Alle entscheidenden Endrunden-Begegnungen finden in dieser Woche statt. Schon am Samstag wird das WM-Finale in Lodz ausgetragen.

U20-Weltmeisterschaft 2019: Die Halbfinal-Paarungen im Überblick

Neben den beiden Halbfinalisten aus Europa kämpft je ein südamerikanisches sowie ein asiatisches Team um den Final-Einzug. Im direkten Duell treffen Ecuador und Südkorea aufeinander. Die erste Halbfinal-Paarung bildet das Spiel Ukraine gegen Italien.

Die Halbfinal-Begegnungen mit Anpfiff und Spielort im Überblick:

Datum Anstoß Heim Gast Spielort 11.06.19 17.30 Uhr Ukraine Italien Gdynia Stadium 11.06.19 20.30 Uhr Ecuador Südkorea Lublin Stadium

© getty

U20-WM, Halbfinale live sehen: Wer zeigt die Spiele im TV und LIVESTREAM?

Im deutschen Fernsehen wird es keine Live-Übertragung von den WM-Halbfinalspielen aus Polen geben. Um die Live-Berichterstattung im deutschsprachigen Raum kümmert sich ausschließlich der österreichische Free-TV-Sender ORF.

Der öffentlich-rechtliche Fernsehsender ORF Sport+ zeigt sowohl die beiden Halbfinals als auch das Finale am Samstag.

Mit der Live-Berichterstattung zur Partie Ukraine - Italien geht es kurz vor Anpfiff, also um 17.25 Uhr, los. Auch die Vorberichte zum zweiten WM-Halbfinal-Duell beginnen fünf Minuten vor Anpfiff der Partie um 20.40 Uhr. Das Endspiel in Lodz wird ebenfalls live und in voller Länge im ORF zu sehen sein.

Österreichische TV-Zuschauer können das WM-Halbfinale und -Finale außerdem via Livestream verfolgen.

FIFA U20-WM 2019 live: Das Halbfinale und Finale heute im LIVETICKER

Deutsche Fans der U20-WM können die anstehenden Halbfinals und das Finale auch anderweitig mitverfolgen: Auf der offiziellen Turnier-Webseite ist das komplette Spielgeschehen via Liveticker abrufbar.

Die FIFA tickert alle Spiele der U20-WM live, sodass ihr in puncto Live-Spielstand auf dem neuesten Stand bleibt. Zur Übersicht aller kommenden Live-Begegnung der FIFA U20-WM gelangt ihr hier.

FIFA U20-WM 2019 in Polen: Alle Ergebnisse der Viertelfinals

Von einem Viertelfinal-Duell abgesehen konnten die Halbfinal-Teilnehmer der U20-WM jeweils nach Ablauf der regulären 90 Minuten ermittelt werden.

Südkorea gelang der Einzug ins WM-Halbfinale per Elfmeterschießen gegen den Senegal. Den letzten und gleichzeitig gewinnbringenden südkoreanischen Elfmeter erzielte Oh Sehun.

Die Viertelfinal-Ergebnisse bei der U20-Weltmeisterschaft 2019 in Polen:

Datum Heim Auswärts Ergebnis 07.06.19 Kolumbien Ukraine 0:1 07.06.19 Italien Mali 4:2 08.06.19 USA Ecuador 1.2 08.06.19 Südkorea Senegal 3:2 i.E.

U-20-Weltmeisterschaft - Titelträger der vergangenen Jahre

Das sind die Sieger der zurückliegenden U20-WM-Turniere (seit 2005):