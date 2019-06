FIFA U-20-WM 2019 in Polen live: So seht ihr die Spiele im TV/LIVESTREAM

Am Sonntag wurde die Runde der letzten 16 Teams bei der U-20-WM in Polen eingeläutet. Von den europäischen Nationalteams sind nur noch vier Mannschaften im Turnier vertreten. SPOX liefert euch alle Infos zu den Achtelfinal-Begegnungen und verrät euch, ob ihr die Partien im TV oder im Livestream mitverfolgen könnt.

Das deutsche U-20-Nationalteam ist bei der WM-Endrunde in Polen nicht dabei. Grund dafür ist, dass sich die deutsche U-19-Auswahl zuvor nicht für die Europameisterschaft in Finnland qualifizieren konnte. In der Eliterunde belegte man letztlich nur den zweiten Platz hinter Norwegen und verpasste die EM-Teilnahme.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Spitzensport live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

U-20-WM 2019, Polen: Ergebnisse der gestrigen Achtelfinals

Zwei Achtelfinal-Begegnungen wurden am Sonntag ausgetragen. Dabei kam es zum europäischen Duell zwischen Italien und Polen in Gdynia. Der Gastgeber aus Polen hatte schon nach 38 Minuten das Nachsehen, als Italiens Pinamonti per Elfmeter zur 1:0-Führung traf. Am Ergebnis änderte sich bis Spielenden nichts, sodass die italienische U-20-Auswahl als erster Viertelfinalist feststand.

Deutlich enger was das zweite Achtelfinal-Duell zwischen Kolumbien und Neuseeland, welches erst im Elfmeterschießen entschieden wurde.

Die Ergebnisse vom gestrigen Achtelfinal-Tag bei der U-20-WM in Polen:

Runde Heim Gäste Ergebnis Achtelfinale Italien Polen 1:0 Achtelfinale Kolumbien Neuseeland 5:4 i.E.

U-20, Weltmeisterschaft in Polen: Alle Achtelfinal-Duelle im Überblick

Heute Abend stehen gleich drei Achtelfinal-Partien auf dem Programm. Zwei Spiele werden zeitgleich um 17.30 Uhr angepfiffen, während das letzte Achtelfinal des Tages ab 20.30 Uhr beginnt.

Datum Anpfiff Heim Auswärts 03.06.19 17.30 Uhr Uruguay Ecuador 03.06.19 17.30 Uhr Ukraine Panama 03.06.19 20.30 Uhr Senegal Nigeria

Am morgigen Dienstag stehen die drei letzten Achtelfinalspiele auf dem Spielplan. Genau wie heute, werden zwei zeitgleich, eine Partie zeitversetzt, angepfiffen.

Datum Anpfiff Heim Auswärts 04.06.19 17.30 Uhr Japan Südkore 04.06.19 17.30 Uhr Frankreich USA 04.06.19 20.30 Uhr Argentinien Mali

Die Viertelfinals finden am Freitag und am Samstag, jeweils zu unterschiedlichen Anstoßzeiten, statt. Das erste Viertelfinal-Duell startet um 15.30 Uhr.

FIFA U-20-WM live: Übertragung des WM-Turniers im TV/LIVESTREAM

Eine Live-Berichterstattung zum U-20-WM-Turnier in Polen wird dem deutschen TV-Zuschauer nicht angeboten. Weder das Free-TV noch das Bezahlfernsehen hat exklusive Live-Übertragungsrechte von der U-20-Weltmeisterschaft.

Im deutschsprachigen Raum hat sich lediglich der österreichische Free-TV-Sender ORF Übertragungsrechte an einzelnen Live-Spielen der WM gesichert, wobei er erst ab dem Viertelfinale mit den ersten Live-Übertragungen loslegt.

ORF Sport+ zeigt die erste Viertelfinal-Begegnung am 7. Juni live sowie in voller Länge. Das zweite Live-Spiel im Free-TV überträgt ORF Sport+ am selben Tag um 18.25 Uhr.

Darüber hinaus kümmert sich der Free-TV-Sender ORF Sport+ um die Übertragung beider Halbfinal-Begegnungen am 11. Juni. Die Live-Berichterstattung zum Finale beginnt ab 17.55 Uhr.

U-20-WM 2019 in Polen: Top-Torjäger des Turniers

Die Top-Torjäger im bisherigen WM-Turnierverlauf: