U21-EM - DFB-Team gegen Dänemark: Termin, Live-Übertragung und Vorschau

Der Countdown läuft: Nur noch vier Tage bis zum Eröffnungsspiel der U21-Europameisterschaft in Italien und San Marino. Während das EM-Turnier am Sonntag beginnt, bestreitet das U21-DFB-Team erst am Montag sein EM-Auftaktspiel. SPOX informiert euch über den genauen Termin, Spielort und liefert eine Vorschau auf das EM-Turnier. Außerdem erfahrt ihr hier alles zur Übertragung im TV und Livestream.

Gastgeber Italien ist mit zehn Endrunden-Teilnahmen das mit Abstand "erfahrenste" U21-Nationalteam Europas. Außerdem sind die Italiener mit fünf U21-EM-Titeln Rekordsieger.

Die deutsche U21-Nationalmannschaft trifft in der Vorrunde aber nicht auf Italien. Das Team von Stefan Kuntz bekommt es mit Österreich, Dänemark und Serbien zu tun.

DFB-Team, U21-EM 2019: Vorrunden-Auftakt gegen Dänemark

Zum EM-Auftaktspiel wird das deutsche U21-Team von der talentierten Auswahl Dänemarks gefordert. Das Spiel findet am Montag, den 17. Juni 2019, um 21 Uhr statt. Vorher sind die beiden direkten Konkurrenten aus Serbien und Österreich im Einsatz.

Das Nachbarschafts-Duell Deutschland gegen Dänemark wird in Udine, genauer im Stadio Friuli, ausgetragen. Das Stadio Friuli ist eigentlich die Heimspielstätte von Udinese Calcio und hat Platz für 25.132 Zuschauer.

Die jungen Dänen setzten sich in der Qualifikationsrunde unter anderem gegen Polen, Georgien und Finnland durch. Den Sieg in Gruppe 3 holte Dänemark ganz knapp. Am Ende trennten die erstplatzierten Dänen nur ein Punkt vom zweitplatzierten Polen.

In vier bisherigen Direkt-Duellen holte die deutsche Mannschaft drei Siege, während bislang lediglich ein direkter Vergleich aus deutscher Sicht verloren ging.

U21-EM 2019 in Italien: Termine und Spielorte der DFB-Mannschaft

Nur drei Tage nach der ersten Vorrunden-Begegnung muss die deutsche U21-Nationalmannschaft zum zweiten Gruppenspiel ran. Zur selben Anstoßzeit, also um 21 Uhr, geht es dann gegen Luka Jovic und die serbische U21-Auswahl. Das Spiel wird im knapp 75 Kilometer entfernten Triest statt.

Am 23.06. steht das letzte Vorrunden-Duell für die deutsche Mannschaft auf dem Spielplan. Dann trifft das Team von Stefan Kuntz auf Österreich. Anpfiff ist ebenfalls um 21 Uhr, während die Partie wiederum im Stadio Friuli von Udine stattfindet.

Alle Termine, Anstoßzeiten und Spielorte im Überblick:

Termin Anstoß Heim Gast Austragunsort Mo., 17.06.19 21 Uhr Deutschland Dänemark Stadio Friuli, Udine Do., 20.06.19 21 Uhr Deutschland Serbien Stadio Nereo Rocco, Trieste So., 23.06.19 21 Uhr Österreich Deutschland Stadio Friuli, Udine

U21-EM live: Deutsche U21-Nationalmannschaft im TV/LIVESTREAM

Die Live-Spiele des deutschen U21-Teams werden exklusiv und in voller Länge vom öffentlich-rechtlichen Fernsehen übertragen. Während die beiden ersten Vorrunden-Spiele in der ARD ausgestrahlt werden, zeigt das ZDF das letzte Gruppenspiel im TV sowie Livestream.

Im Falle einer deutschen Halbfinal-Teilnahme sind die öffentlich-rechtlichen Free-TV-Sender weiterhin mit von der Partie. Ein Halbfinale und Finale ohne deutsche Beteiligung wird live bei Sport 1 zu sehen sein.

Datum Anstoß Heim Gast Live-Übertragung 17.06.19 21 Uhr Deutschland Dänemark ARD, sportschau.de 20.06.19 21 Uhr Deutschland Serbien ARD, sportschau.de 23.06.19 21 Uhr Österreich Deutschland ZDF, zdfsport.de

U21-Europameisterschaft - Vorschau: Stars und Favoriten bei der EM

Bei der diesjährige U21-EM versammeln sich erneut die talentiertesten Nachwuchsspieler Europas und spielen dabei um den EM-Titel. Ein Shootingstar, an dem bei dieser Europameisterschaft kein Weg vorbeiführt, ist der 21-jährige Serbe Luka Jovic.

Aber auch die anderen U21-Nationalmannschaften bieten nur das Feinste vom Feinsten auf. Neben den Bundesliga-Stars Jonathan Tah oder Mahmoud Dahoud laufen für Spanien beispielsweise die Real-Profis Dani Ceballos und Jesus Vallejo auf.

Noch mehr Hochkaräter findet man im Kader des Gastgebers. Für die junge Squadra Azzurra laufen beispielsweise Nicolo Zaniolo (Roma), Nicolo Barella (Cagliari), Federico Chiesa (Fiorentina) oder Moise Kean (Juventus) auf.

U21-EM, Qualifikation: Gruppe 5 mit Deutschland

So schaffte das deutsche U21-Nationalteam den Sprung zu EM-Endrunde in Italien und San Marino: