B-Junioren: Finale im Free-TV? Alle Informationen zur Übertragung

Im Finale der B-Junioren-Bundesliga 2019 treffen am Sonntag, den 16. Juni, der 1. FC Köln und Borussia Dortmund aufeinander. Alle Informationen rund um das Endspiel und zur Übertragung gibt es hier bei SPOX.

B-Junioren-Finale: Borussia Dormtund - 1. FC Köln

Das Finale der B-Junioren-Bundesliga 2019 steht an. Der BVB trifft zuhause auf den 1. FC Köln. Der Borussia-Nachwuchs konnte sich nach dominanten Vorstellungen in den beiden Halbfinalspielen gegen den VfL Wolfsburg mit 4:1 und 2:0 durchsetzen und hat nun ein Heimspiel um die Meisterschaft.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Spitzensport live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Der 1. FC Köln bekam es mit Vorjahresfinalist FC Bayern München zu tun und meisterte die Aufgabe letztlich mit Bravour. Nach dem knappen 1:0-Auswärtserfolg auf dem Bayern Campus ließen die Geißböcke in Köln nichts anbrennen und gewannen mit 4:0. In Dortmund wartet mit dem BVB der amtierende Meister.

© getty

Die Borussia konnte sich im vergangenen Jahr bereits gegen den FC Bayern München durchsetzen (3:2) und hat nun die Chance, zuhause den Titel zu verteidigen.

B-Junioren-Finale: Daten und Fakten

Hier alles Wichtige zum B-Junioren-Endspiel im Überblick:

Anstoß: Sonntag, 16. Juni, 13 Uhr

Sonntag, 16. Juni, 13 Uhr Schiedsrichter: Patrick Alt (Illingen)

Patrick Alt (Illingen) Stadion: Stadion Rote Erde (Dortmund)

B-Junioren-Finale im TV und Livestream

Das B-Junioren-Finale 2019 wird live und in voller Länge im Free-TV zu sehen sein. Ab 12.55 Uhr ist Sport1 auf Sendung aus dem Stadion Rote Erde.

Zusätzlich bietet der Free-TV-Sender auch einen Online-Livestream unter sport1.de an. Hier kann das U17-Finale live und in voller Länge auch auf dem mobilen Endgerät verfolgt werden.

B-Junioren-Bundesliga: Der Modus

Die besten B-Jugend-Mannschaften des Landes spielen in drei Staffeln, für die Meisterschaftsrunde qualifizieren sich die drei Meister sowie der beste Zweitplatzierte. In diesem Jahr wurde der VfL Wolfsburg Meister in der Staffel Nord/Nordost, Borussia Dortmund in der Staffel West und der FC Bayern München in der Staffel Süd/Südwest.

Der 1. FC Köln qualifizierte sich in der Staffel West als bester Zweitplatzierter für die Meisterschaftsrunde. Dort ermitteln die vier Mannschaften in zwei Halbfinalduellen die beiden Teams, die am 16. Juni im Endspiel aufeinander treffen.

B-Junioren-Bundesliga: Die Meister der zehn vergangenen Jahre