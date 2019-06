Momentan kämpfen vier Mannschaften um den Deutschen Meistertitel in der B-Jugend. Hier erfahrt ihr, wann das Finale um die deutsche U17-Meisterschaft abgehalten wird.

B-Junioren-Bundesliga: Wann findet das Finale statt?

Das Finale um die deutsche U17-Meisterschaft findet am 16. Juni statt, Anstoß ist um 13 Uhr. Das Endspiel wird im Free-TV zu sehen sein, Sport1 überträgt auch in diesem Jahr wieder die Finals der U19 und U17 um die deutsche Meisterschaft.

Parallel zur TV-Übertragung bietet der private Sender am Donnerstag auch einen Livestream auf sport1.de an.

© getty

B-Junioren-Bundesliga: Die Halbfinalduelle im Überblick

Wie im vergangenen Jahr stehen Borussia Dortmund und der FC Bayern München auch 2019 unter den besten vier U17-Mannschaften in Deutschland. Allerdings müssen beide erst noch ihre Halbfinalduelle erfolgreich bestehen.

Borussia Dortmund hat im Hinspiel gegen den VfL Wolfsburg den Grundstein für den Finaleinzug gelegt und mit 4:1 gewonnen, der FC Bayern München musste eine überraschende 0:1-Niederlage gegen den 1. FC Köln hinnehmen.

Datum Anpfiff Heim Auswärts Hinspiel 08.06.2019 11 Uhr 1. FC Köln U17 Bayern München U17 1:0 08.06.2019 15 Uhr VfL Wolfsburg U17 Borussia Dortmund U17 1:4

U17-Meisterschaftsrunde: Der Modus

Die besten B-Jugend-Mannschaften des Landes spielen in drei Staffeln, für die Meisterschaftsrunde qualifizieren sich die drei Meister sowie der beste Zweitplatzierte. In diesem Jahr wurde der VfL Wolfsburg Meister in der Staffel Nord/Nordost, Borussia Dortmund in der Staffel West und der FC Bayern München in der Staffel Süd/Südwest.

Der 1. FC Köln qualifizierte sich in der Staffel West als bester Zweitplatzierter für die Meisterschaftsrunde. Dort ermitteln die vier Mannschaften in zwei Halbfinalduellen mit Hin- und Rückspiel die beiden Finalisten, die am 13. Juni in einem Endspiel aufeinandertreffen.

B-Junioren-Bundesliga: Die Meister der letzten zehn Jahre

In diesem Jahr könnte es zum Re-Match des Endspiels 2018 kommen, als Borussia Dortmund den FC Bayern München mit 3:2 besiegte und sich die deutsche Meisterschaft sicherte.