A-Junioren-Bundesliga - Halbfinale: Last Minute! Schalke 04 schockt BVB-Nachwuchs in der Nachspielzeit

Die U19-Junioren des FC Schalke 04 haben mit einem Derby-Tor in letzter Minute ihre Chance auf den Einzug ins Endspiel um die Meisterschaft gewahrt.

Der königsblaue Nachwuchs erreichte gegen Borussia Dortmund vor 5300 Zuschauern in Oberhausen am Mittwoch ein 2:2 (1:1). Im Rückspiel am Montag haben die Dortmunder, Meister von 2016 und 2017, Heimrecht.

Im Finale am 2. Juni wartet entweder der VfL Wolfsburg oder der VfB Stuttgart. Wolfsburg, Sieger der Staffel Nord/Nordost, hatte am Dienstag im Hinspiel beim Süd/Südwest-Champion ein 0:0 erreicht. Schalke hatte die West-Staffel vor dem BVB für sich entschieden.