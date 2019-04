Hoffenheims U19-Kapitän Wallquist im Interview: "In Astana hatten wir Plastiksackerl in den Schuhen"

Benjamin Wallquist ist Kapitän der österreichischen U19-Nationalmannschaft und der U19 der TSG Hoffenheim, mit der er am Freitag im Halbfinale der UEFA Youth League auf den FC Porto trifft (14 Uhr live auf DAZN). Im Interview mit SPOX und Goal spricht Wallquist über europäische Erlebnisse, überlegene Engländer und seine Ziele.

Außerdem berichtet Wallquist von einer Partie bei minus 30 Grad in Astana, vom Vorteil, bei keinem Traditionsverein zu spielen, und den Gründen für seinen Wechsel von RB Salzburg nach Hoffenheim.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Spitzensport live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Herr Wallquist, am Wochenende spielen Sie im Final Four der Youth League, danach steht Ihr Abitur an. Wie sehr leidet die Schule unter dem Fußball?

Benjamin Wallquist: Nach meinem Wechsel von Österreich nach Deutschland war die Umstellung vom einen ins andere Schulsystem die größte Herausforderung. Verzichten wollte ich auf mein Abitur aber nie. Unter der Youth League hat die Schule bisher kaum gelitten, was auch daran liegt, dass wir in den K.o.-Runden im Frühling jeweils Heimspiele hatten. Ich habe mit der Schule aber generell kaum Probleme. Mein Ziel für den Abiturschnitt liegt bei 2,0.

Erachten Sie die Youth League als sinnvolle Einrichtung?

Wallquist: Absolut! Die Vergangenheit hat gezeigt, dass dieser Wettbewerb ein Fingerzeig für den weiteren Verlauf von Karrieren sein kann. Ich spüre durch diesen Wettbewerb zum ersten Mal in meinem Leben eine große öffentliche Aufmerksamkeit und das macht einfach Spaß. Schon die Kulisse im Viertelfinale gegen Real Madrid war ein Wahnsinn. Das Dietmar-Hopp-Stadion war mit über 6000 Plätzen ausverkauft. Die Fans haben sich sogar eine Choreografie ausgedacht. Das sorgt für Adrenalin pur.

Bereits 2017 gewannen Sie die Youth League. Damals mit Ihrem Ex-Klub Red Bull Salzburg.

Wallquist: Ich fühle mich aber nicht als Sieger, weil ich im Finale nicht im Kader stand und in der ganzen Saison nur einmal zum Einsatz kam. Dieses eine Spiel war dafür ein besonderes Ereignis.

Inwiefern?

Wallquist: Nachdem wir das Heimspiel gegen Kairat Almaty mit 8:1 gewonnen hatten, bekamen beim Rückspiel in Astana einige jüngere Spieler die Chance. Das war eine tolle Sache - bis auf den Umstand, dass es minus 30 Grad hatte. Das war eine Grenzerfahrung. Jeder von uns hatte zwei Strumpfhosen, mehrere lange Unterleiberl und Plastiksackerl in den Schuhen an. Nach dem Spiel haben wir alle gehustet und waren uns eigentlich sicher, dass es Lungenentzündungen werden.

Zwei Jahre danach: Was aus Red Bull Salzburgs Youth-League-Helden wurde © GEPA 1/27 Am 24. April 2017 besiegte RB Salzburg im Youth-League-Finale Benfica Lissabon mit 2:1. Was die Talente heute so machen. © GEPA 2/27 TRAINER Marco Rose: Einst als Cheftrainer Youth-League-Sieger mit Red Bull Salzburg und nur ein Jahr später im Europa-League-Halbfinale mit den "großen" Bullen. Wechselt im Sommer 2019 in die deutsche Bundesliga zu Borussia Mönchengladbach. © GEPA 3/27 TORHÜTER Bartlomiej Zynel: Der gebürtige Pole konnte sich in Salzburg nicht durchsetzen, auch bei Liefering musste er sich hinter Carlos Miguel anstellen. Spielt mittlerweile bei Wisla Plock in der Ekstraklasa. © GEPA 4/27 Felix Wilfing: Beim Youth-League-Triumph nur Ergänzungsspieler, aktuell auch bei Liefering am Abstellgleis. Mit 19 Jahren steht der Karriere-Höhepunkt allerdings noch bevor. © GEPA 5/27 Daniel Antosch: Hütete im Viertelfinale gegen Atletico das Tor, musste beim 2:1-Sieg ein Mal hinter sich greifen. Kämpft aktuell mit Ex-Leipziger Philipp Köhn um die 1er-Rolle bei Liefering. © GEPA 6/27 RECHTSVERTEIDIGER Sandro Ingolitsch: Beim Youth-League-Finale gegen Benfica Kapitän, wechselte der 21-Jährige im Sommer zum SKN St. Pölten. Ist bei den Niederösterreichern nicht mehr wegzudenken. © GEPA 7/27 RECHTSVERTEIDIGER Maximilian Mayer: Verließ unmittelbar nach dem YL-Triumph den Bullenstall, als er ablösefrei zum TSV Hartberg wechselte. Seit einem Jahr beim FAC in der 2. Liga tätig. © GEPA 8/27 RECHTSVERTEIDIGER Julian Gölles: Entschied sich im Sommer 2018, den Bullenstall zu verlassen. Der ehemalige Sturm-Jugend-Kicker verdient heute sein Brot beim SC Wiener Neustadt in der 2. Liga. © GEPA 9/27 INNENVERTEIDIGER Luca Meisl: Tat es seinem Kollegen Ingolitsch gleich und ging nach St. Pölten. Im Sommer endet der Leihvertrag, dann würde er wieder zu den Bullen zurückkehren. Es sei denn, St. Pölten einigt sich mit Salzburg auf eine Verpflichtung. © GEPA 10/27 INNENVERTEIDIGER Benjamin Wallquist: Der Wiener kam bei Kairat Almaty zum Einsatz und darf sich daher ebenfalls Youth-League-Sieger nennen. Im Sommer 2017 wagte er den Sprung ins Ausland, die Hoffenheimer U19 führte er als Kapitän ins YL-Halbfinale. © GEPA 11/27 INNENVERTEIDIGER Dominik Stumberger: Hat sich beim FC Liefering mittlerweile als Kapitän einen Namen gemacht. Überzeugt immer wieder durch seine Torgefahr, eine absolute Bank. Schafft er die Beförderung in die Kampfmannschaft? © GEPA 12/27 INNENVERTEIDIGER Daniel Raischl: Der Deutsche verließ die Bullen bereits während des YL-Erfolgslaufs zum FAC. Nach eineinhalb Jahren machte er den Schritt in die Regionalliga, wo er nun für ATSV Stadl-Paura kickt. © GEPA 13/27 INNENVERTEIDIGER Igor: Der bullige Abwehrspieler durfte sich ein halbes Jahr lang beim WAC beweisen. Die aktuelle Saison bestreitet er leihweise mit der Austria, der Vertrag des Brasilianers bei den Bullen läuft bis 2021. © GEPA 14/27 LINKSVERTEIDIGER Gideon Mensah: Der 20-jährige Mann aus Ghana kam zunächst beim FC Liefering zum Einsatz. Sammelt seit Jänner als Leihspieler Bundesliga-Erfahrung beim SK Sturm. © GEPA 15/27 LINKSVERTEIDIGER Alexander Burgstaller: Nach zehn Jahren in der Salzburger Akademie wechselte Burgstaller im Sommer 2017 zu den LASK Juniors OÖ. Dort ist er als Linksverteidiger gesetzt, der Sprung in die Kampfmannschaft ist noch nicht geschafft. © GEPA 16/27 ZENTRALES MITTELFELD Amadou Haidara: Vielleicht der große Senkrechtstarter des Youth-League-Teams. Letzte Saison noch Teilzeit-Bundesliga-Kicker, mittlerweile bereits bei RB-Schwesternklub Leipzig, wo er bereits Stammspieler ist. © GEPA 17/27 MITTELFELD Kenan Kirim: Zog im Jänner 2018 einen Schlussstrich unter seine Laufbahn im Bullenstall. Wechselte zum SK Rapid, wo er für die zweite Mannschaft in der Regionalliga Ost regelmäßig Spielpraxis bekommt. © GEPA 18/27 DEFENSIVES MITTELFELD Nico Gorzel: Der Deutsche agierte im Finale gegen Benfica vor der Abwehr. Nach einer guten Saison in Liefering spielt er jetzt beim SC Wiener Neustadt. © GEPA 19/27 ZENTRALES MITTELFELD Philipp Sturm: Der 20-Jährige kam in neun Youth-League-Spielen zum Einsatz und sammelte drei Scorerpunkte. Konnte sich in Liefering vorerst noch nicht vollends etablieren. © GEPA 20/27 OFFENSIVES MITTELFELD Hannes Wolf: Mit sieben Toren und fünf Vorlagen in sieben Spielen war Wolf einer der großen Erfolgsgaranten in Roses Team. Rose zog den 19-Jährigen hinauf, ermöglichte ihm Bundesliga-Einsätze. Sommer-Transfer nach Leipzig ist fix. © GEPA 21/27 STÜRMER Nicolas Meister: Der einstige Torschützenkönig der U18-Jugendliga agierte im Finale als Stürmer. Wechselte im Sommer 2018 ablösefrei zu den LASK Juniors OÖ. Erzielte in der laufenden Saison in 18 Spielen drei Tore und drei Assists. © GEPA 22/27 STÜRMER Mergim Berisha: War in Salzburgs erfolgreicher YL-Saison äußerst dominant. 14 Erste-Liga-Tore, sieben YL-Treffer – kickte leihweise für den LASK und den 1. FC Magdeburg. Ist aktuell bei Altach tätig, kommt im Sommer 2020 wieder nach Salzburg. © GEPA 23/27 Eingewechselt: Patson Daka: Der Sambier kam nach 55 Minuten für Nicolas Meister und erzielte nach Vorarbeit von Hannes Wolf den Ausgleich zum 1:1. Der 19-Jährige kam zuletzt für Liefering zum Einsatz. © GEPA 24/27 STÜRMER Alexander Schmidt: Kam im Finale in Minute 68 für Sturm und erzielte den Treffer zum 2:1. War eine Säule in der Youth-League-Truppe. Seine Karriere geriet aufgrund von Verletzungen ins Stocken, er steht noch immer bei Liefering unter Vertrag. © GEPA 25/27 Eingewechselt: Bojan Lugonja: Der baumlange Innenverteidiger (19) kam in der Nachspielzeit für Hannes Wolf um Beton anzurühren. Kickt in der laufenden Saison zum FC Liefering. © GEPA 26/27 MITTELFELD Xaver Schlager: Er war als Kapitän essenzieller Baustein in Roses Erfolgstruppe, verletzte sich dann aber schwer am Sprunggelenk und fehlte über 100 Tage. Bundesliga-Stammspieler, debütierte bereits fürs ÖFB-Team. © SPOX 27/27

Bei den Youth-League-Gruppenspielen im vergangenen Herbst mit Hoffenheim reiste die U19 stets mit der Profimannschaft zu den Auswärtsspielen. Wie kann man sich das vorstellen?

Wallquist: Wir sind zwar in einem Flieger gereist, vor Ort gab es aber unterschiedliche Programme. Beide Mannschaften hatten also nicht so viel miteinander zu tun und waren voll auf ihre jeweiligen Ziele fokussiert. Man kann es sich nicht vorstellen wie einen Trip unter Freunden.

Bleibt bei solchen Auswärtsreisen Zeit für Sightseeing?

Wallquist: Leider nicht, aber das ist ja auch verständlich: Wir reisen nicht, um Städte anzuschauen, sondern um Fußballspiele zu gewinnen.

In der Gruppenphase ging es gegen Manchester City. In Deutschland herrscht aktuell ein großer Hype um englische Talente. Ist der Ihrer Meinung nach berechtigt?

Wallquist: Ich kann den Hype auf jeden Fall nachvollziehen. City ist gegen uns vornehmlich mit jüngeren Spielern angetreten, aber auch da waren super Kicker dabei. Mit Österreich habe ich mal gegen die englische Nationalmannschaft aus dem Jahrgang 2000 um Jadon Sancho, Phil Foden, Callum Hudson-Odoi und Ryan Brewster gespielt. Die sind eine Klasse für sich. Wir müssen uns aber auch nicht verstecken.

Die Youth-League-Saison der TSG Hoffenheim

Spieltag Gegner Ort Ergebnis Gruppenphase Schachtar Donezk A 2:1 Gruppenphase Manchester City H 5:2 Gruppenphase Olympique Lyon H 3:1 Gruppenphase Olympique Lyon A 3:3 Gruppenphase Schachtar Donezk H 1:1 Gruppenphase Manchester City A 1:2 Achtelfinale Dynamo Kiew H 4:2 n.E. Viertelfinale Real Madrid H 4:2

In beiden Partien gegen City spielte Rabbi Matondo, der in der Winterpause zum FC Schalke 04 wechselte. Wie haben Sie ihn erlebt?

Wallquist: Er hat ein Wahnsinnstempo, ist im Eins-gegen-eins nicht zu halten, spielt super Pässe und ist immer torgefährlich. Matondo war sicher der beste Spieler, gegen den ich in dieser Youth-League-Saison gespielt habe. Es war abzusehen, dass er in nicht allzu langer Zeit oben ankommen wird.

Sind Ihnen im Laufe des Wettbewerbs noch andere Gegenspieler positiv aufgefallen?

Wallquist: Vor allem Mykhailo Mudryk von Schachtjor Donezk. Der hat zwar einen unaussprechlichen Namen, ist aber ein super Kicker. Er spielt wie Matondo Linksaußen und ist ebenfalls schnell, trickreich und torgefährlich.