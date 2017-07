Alles zum Finale Portugal - England

Erlebe

Im Finale der U19-EM in Georgien kommt es zum Aufeinandertreffen zwischen Portugal und England. Hier gibt es alle Infos zum Spiel, den Mannschaften, den Aufstellungen, der Statistik sowie der Übertragung.

Wann und wo findet das Spiel Portugal gegen England statt?

Das Finale zwischen Portugal und England findet am Samstag, den 15. Juli, um 18 Uhr statt. Austragungsstätte der Partie ist das Micheil-Meschi-Stadion in Tiflis, in dem 27.223 Zuschauer Platz finden. Der serbische Schiedsrichter Srdan Jovanovic wird das Spiel leiten.

Wie war Englands Weg ins Finale?

Die englische Mannschaft hielt sich in der Gruppenphase schadlos und qualifizierte sich mit der Maximalausbeute von neun Punkten für das Halbfinale. Dabei wurde auch das deutsche Team um Trainer Frank Kramer hinter sich gelassen.

In einem ausgeglichenen und offensiv geführten Halbfinale gegen Tschechien (1:0) glückte Lukas Nmecha in der dritten Minute der Nachspielzeit der späte Siegtreffer für die Engländer. Im gesamten Turnier kassierte die Mannschaft bislang nur einen Gegentreffer.

Wie war Portugals Weg ins Finale?

Portugal stand bereits nach zwei Spieltagen als Sieger der Gruppe A fest und konnte sich so im abschließenden Spiel gegen Schweden ein 2:2-Unentschieden erlauben.

Im Halbfinale gegen die Niederlande (1:0) gelang Gedson Fernandes in der 24. Minute der entscheidende Treffer, im Anschluss fanden die Niederländer kein Mittel gegen die stabile portugiesische Defensive.

Auf welche Spieler wird es im Finale ankommen?

Ryan Sessegnon ist der erfahrenste Spieler im englischen Kader und kam bislang für den FC Fulham 25 Mal in der zweitklassigen Championship zum Einsatz. In der englischen Nachwuchsmannschaft agiert Sessegnon als offensiver Flügelspieler und steuerte sowohl gegen Bulgarien als auch gegen Deutschland jeweils ein Tor zum souveränen Gruppensieg bei.

Auf portugiesischer Seite wird es vor allem auf Rui Pedro ankommen. Der Mittelstürmer kann auf die Erfahrung von neun Erstligaeinsätzen für Porto verweisen, in denen er zweimal einnetzte. Auch im laufenden Turnier war Pedro bereits zweimal erfolgreich.

Die voraussichtlichen Aufstellungen

Portugal: Diogo Costa - Conte, Diogo Queiros, Joao Queiros, Diogo Dalot - Quina, Rui Pires, Fernanndes - Joao Filipe, Rui Pedro, Dju

England: Ramsdale - Dasilva, Chalobah, Suliman, Sterling - Mount, Edun, Dozzell - Sessegnon, Brereton, Buckley

Wo kann ich England gegen Tschechien live im TV sehen?

Der Sportsender Eurosport hat die Rechte am europäischen Nachwuchsturnier erworben. Eurosport überträgt um 18 Uhr das Finale zwischen Portugal und England.

Wo kann ich Portugal gegen England live im Internet sehen?

Eurosport strahlt das Spiel auch in seinem zahlungspflichtigem Eurosport-Player aus. Dort kann man sich entweder ein Tages- oder ein Jahresabo sichern.

Die Finalerfahrung beider Teams

Beide Mannschaften standen bereits zweimal im Finale einer U19-Europameisterschaft, mussten sich dort aber jeweils dem Kontrahenten geschlagen geben.

Portugal zog 2003 gegen die italienische U19 mit 0:2 den Kürzeren, 2014 setzte es im Finale gegen Deutschland eine 0:1-Niederlage.

England verlor 2005 das Finale gegen Frankreich mit 1:3. Vier Jahre später strebte die englische U19 erneut nach dem Titelgewinn, musste jedoch im Finale eine 0:2-Niederlage gegen die Ukraine hinnehmen.

Wie lautet die Bilanz beider Junioren-Teams?

Das Endspiel zwischen der U19 Auswahl aus Portugal und England ist das erste Aufeinandertreffen der beiden Mannschaften in dieser Altersklasse.