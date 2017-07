Alle Infos zu England - Tschechien

Erlebe

deinen Sport

live Copa Sudamericana Mi 00:15 Huracan -

Libertad Club Friendlies Mi 20:30 Sporting -

Fenerbahce Club Friendlies Mi 20:45 Tranmere Rovers -

Liverpool Serie A Do 02:45 Palmeiras -

Corinthians UEFA Europa League Do 19:00 Östersund -

Galatasaray Serie A Fr 00:30 Flamengo -

Gremio Copa Sudamericana Fr 02:45 Deportivo Cali -

Junior Club Friendlies Fr 20:30 Wigan -

Liverpool CSL Sa 13:35 Guangzhou Evergrande -

Shandong Allsvenskan Sa 16:00 Malmö -

Sirius Club Friendlies Sa 16:00 Wiesbaden -

Mainz Club Friendlies Sa 19:00 Erfurt -

Hertha Super Cup Sa 20:00 Shakhtar Donezk -

Dynamo Kiew Club Friendlies Sa 21:00 Marseille -

Fenerbahce Serie A So 00:00 Corinthians -

Paranaense Premier League So 10:00 Khabarovsk -

St. Petersburg CSL So 13:35 Tianjin Quanjian -

Shanghai Shenhua Club Friendlies So 15:30 Jena -

Hertha Superliga So 18:00 Brøndby -

Midtjylland Serie A So 21:00 Cruzeiro -

Flamengo Serie A Mo 00:00 Curitiba -

Fluminense Club Friendlies Mo 20:00 Bilbao -

Fenerbahce International Champions Cup Di 13:20 AC Mailand -

Dortmund Premier League Di 18:30 Dinamo Moskau -

Spartak Moskau Premier League Asia Trophy Mi 12:00 Leicester -

West Brom Premier League Asia Trophy Mi 14:30 Liverpool -

Crystal Palace Club Friendlies Mi 19:00 Monaco -

Fenerbahce International Champions Cup Do 02:05 AS Rom -

PSG Serie A Do 02:45 Flamengo -

Palmeiras Serie A Fr 02:00 Fluminense -

Cruzeiro International Champions Cup Fr 04:05 Man United -

Man City CSL Sa 13:35 Shanghai SIPG -

Guangzhou Evergrande Club Friendlies Sa 17:30 Freiburg -

Feyenoord Super Cup Sa 20:30 Anderlecht -

Zulte Waregem International Champions Cup So 00:05 Barcelona -

Juventus International Champions Cup So 02:05 PSG -

Tottenham CSL So 13:35 Shanghai Senhua -

Beijin Guoan Superliga So 18:00 Midtjylland -

Silkeborg International Champions Cup So 23:05 Real Madrid -

Man United

England und Tschechien tragen das zweite Halbfinale der diesjährigen U19-Europameisterschaft aus. England qualifizierte sich mit neun Punkten souverän als Gruppenerster für die nächste Runde. Hier erfährt Ihr alle Infos zur Partie.

Wann und wo findet das Spiel England gegen Tschechien statt?

Das zweite Halbfinale wird am 12. Juli um 18 Uhr im Micheil-Meschi-Stadion ausgetragen. Dann wird sich entscheiden, ob England oder Tschechien das letzte Finalticket ergattert.

Dieser Modus wird bei der U19-EM gespielt

In zwei Gruppen je vier Teams qualifizierten sich die jeweiligen Gruppensieger sowie die Zweitplatzierten. Im ersten Halbfinalspiel trifft der Sieger aus der Gruppe A (Portugal) gegen den Zweiten aus der Gruppe B (Niederlande). Um das zweite Endspielticket duellieren sich derweil Tschechien (Zweiter der Gruppe A) und England (Sieger der Gruppe B).

Wie endete die Gruppe A?

Platz Land S U N +/- Punkte 1 Portugal 2 1 0 2 7 2 Tschechien 2 0 1 2 6 3 Georgien 1 0 2 -2 3 4 Schweden 0 1 2 -2 1

Wie endete die Gruppe B?

Platz Land S U N +/- Punkte 1 England 3 0 0 6 9 2 Niederlande 1 1 1 2 4 3 Deutschland 1 0 2 -3 3 4 Bulgarien 0 1 2 -5 1

Spieler im Fokus

Ryan Sessegnon (England)

Er ist der erfahrenste Spieler im englischen Kader, der linke Verteidiger kam bislang für den FC Fulham 25 Mal in der zweitklassigen Championship zum Einsatz. In der englischen Nachwuchsmannschaft agiert Sessegnon als offensiver Flügelspieler und trug sich sowohl gegen Bulgarien als auch gegen Deutschland in die Torschützenliste ein.

Wo kann ich England gegen Tschechien live im TV sehen?

Der Sportsender Eurosport hat die Rechte am europäischen Nachwuchsturnier erworben. Eurosport 1 überträgt um 18 Uhr das zweite Halbfinale zwischen England und Tschechien. Zuvor gibt es bei Eurosport 2 das erste Halbfinale zwischen Portugal und den Niederlanden am 12. Juli zu sehen.

Wie lautet die Bilanz beider Junioren-Teams?