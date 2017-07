Alle Infos zur A-Junioren-Bundesliga 2017/18

Erlebe

deinen Sport

live Premier League Asia Trophy Mi 12:00 Leicester -

West Bromwich International Champions Cup Mi 13:20 FC Bayern München -

Arsenal Club Friendlies Mi 14:00 FC Schalke 04 -

Besiktas Premier League Asia Trophy Mi 14:30 Liverpool -

Crystal Palace Club Friendlies Mi 19:00 Monaco -

Fenerbahce International Champions Cup Do 02:00 AS Rom -

PSG Serie A Do 02:45 Flamengo -

Palmeiras UEFA Europa League Do 19:30 Galatasaray -

Östersund Serie A Fr 00:30 Fluminense -

Cruzeiro International Champions Cup Fr 03:30 Man United -

Man City Club Friendlies Fr 13:00 Inter Mailand -

FC Schalke 04 International Champions Cup Sa 11:35 FC Bayern München -

AC Mailand CSL Sa 13:35 Shanghai SIPG -

Guangzhou Evergrande Premier League Sa 16:30 St. Petersburg -

Kasan Club Friendlies Sa 17:00 SC Freiburg -

Feyenoord Super Liga Sa 19:00 Partizan -

Macva Super Cup Sa 20:30 Anderlecht -

Zulte Waregem International Champions Cup So 00:00 Barcelona -

Juventus International Champions Cup So 02:00 PSG -

Tottenham CSL So 13:35 Shanghai Senhua -

Beijin Guoan Superliga So 18:00 Midtjylland -

Silkeborg Super Liga So 19:00 Roter Stern -

Radnicki Serie A So 21:00 Fluminense -

Corinthians International Champions Cup So 23:00 Real Madrid -

Man United International Champions Cup Mo 14:05 Inter Mailand -

Lyon International Champions Cup Di 13:35 Chelsea -

FC Bayern München Club Friendlies Di 19:00 Hannover 96 -

Wolfsberger AC Copa Sudamericana Mi 00:15 Chapecoense -

Defensa y Justicia International Champions Cup Mi 02:00 Tottenham -

AS Rom International Champions Cup Do 01:30 Barcelona -

Man United International Champions Cup Do 02:30 PSG -

Juventus Copa do Brasil Do 02:45 Cruzeiro -

Palmeiras International Champions Cup Do 05:00 Man City -

Real Madrid International Champions Cup Do 13:35 FC Bayern München -

Inter Mailand Copa Sudamericana Fr 00:15 Arsenal -

Sport Recife Copa do Brasil Fr 02:45 Paranaense -

Gremio First Division A Fr 20:30 Antwerpen -

Anderlecht J1 League Sa 12:00 Gamba Osaka -

Cerezo Osaka J1 League Sa 12:00 Kobe -

Omiya International Champions Cup Sa 13:35 Chelsea -

Inter Mailand Emirates Cup Sa 15:00 Leipzig -

Sevilla Club Friendlies Sa 15:30 SV Werder Bremen -

West Ham Emirates Cup Sa 17:20 Arsenal -

Benfica First Division A Sa 18:00 Lokeren -

Brügge International Champions Cup So 00:00 Man City -

Tottenham Serie A So 00:00 Palmeiras -

Avai International Champions Cup So 01:30 Real Madrid -

Barcelona CSL So 13:35 Shandong Luneng -

Shanghai SIPG First Division A So 14:30 Mechelen -

Lüttich Emirates Cup So 15:00 Leipzig -

Benfica Emirates Cup So 17:20 Arsenal -

Sevilla First Division A So 18:00 St. Truiden -

Gent Superliga So 18:00 Brondby -

Lyngby Serie A So 21:00 Corinthians -

Flamengo International Champions Cup So 22:00 AS Rom -

Juventus Serie A Mo 00:00 Gremio -

Santos

Die A-Junioren-Bundesliga ist die höchste deutsche Spielklasse für U19-Mannschaften. Zahlreiche Nationalspieler verdienten hier ihre ersten Sporen. SPOX liefert die wichtigsten Informationen mit Terminen, dem Modus und den Teilnehmern.

Modus der A-Junioren-Bundesliga

Die U19-Bundesliga ist in drei Staffeln aufgeteilt, die Staffel Nord/Nordost, die Staffel Süd/Südwest und die Staffel West. In jeder der drei Ligen treten 14 Mannschaften an. Dabei absolviert jedes Team zwei Spiele gegen die anderen Staffelkontrahenten und kommt somit auf 26 Saisonspiele.

Die letzten drei Mannschaften jeder Liga steigen in die entsprechenden Regionalligen ab. Der Meister jeder Staffel qualifiziert sich für die Endrunde um die deutsche A-Jugend-Meisterschaft. Komplettiert wird das Feld vom Zweitplatzierten der besten Staffel der vergangenen drei Jahre.

Tabelle Zweitplatzierte

Jahr Nord/Nordost Süd/Südwest West 2015 1 2 3 2016 1 2 3 2017 1 2 3 Insgesamt 3 6 9

Somit stellt in der Saison 2017/18 der Westen zwei Teilnehmer an der Endrunde.

Die Endrunde der A-Junioren-Bundesliga

Das Halbfinale wird dann in Hin- und Rückspiel ausgetragen. Die Auswärtstorregel, wie sie im internationalen Wettbewerb angewendet wird, greift nicht. Heißt: Gewinnt Team A mit 1:0 im Hinspiel, verliert das Rückspiel aber mit 1:2, folgt die Verlängerung und ein mögliches Elfmeterschießen.

Das Finale wird hingegen nur in einem Spiel ausgetragen. Das Heimrecht wird dabei ausgelost.

© getty

Die Teilnehmer der Staffel Nord/Nordost

Mannschaft Liga Männer VfL Wolfsburg Bundesliga Hertha BSC Bundesliga RB Leipzig Bundesliga Hamburger SV Bundesliga VfL Osnabrück 3. Liga Holstein Kiel 2. Bundesliga Hannover 96 Bundesliga FC St. Pauli 2. Bundesliga Dynamo Dresden 2. Bundesliga Eintracht Braunschweig 2. Bundesliga Werder Bremen Bundesliga Chemnitzer FC 3. Liga Union Berlin 2. Bundesliga Niendorfer TSV Oberliga Hamburg

Die Teilnehmer der Staffel West

Mannschaft Liga Männer Borussia Dortmund Bundesliga FC Schalke 04 Bundesliga Bayer 04 Leverkusen Bundesliga VfL Bochum 2. Bundesliga Borussia Mönchengladbach Bundesliga 1. FC Köln Bundesliga Arminia Bielefeld 2. Bundesliga MSV Duisburg 2. Bundesliga Fortuna Düsseldorf 2. Bundesliga Rot-Weiß Oberhausen Regionalliga West Preußen Münster 3. Liga SC Paderborn 3. Liga DJK Arminia Klosterhardt Landesliga Fortuna Köln 3. Liga

Die Teilnehmer der Staffel Süd/Südwest

Mannschaft Liga Männer FC Bayern München Bundesliga 1. FC Kaiserslautern 2. Bundesliga FSV Mainz 05 Bundesliga TSG 1899 Hoffenheim Bundesliga FC Augsburg Bundesliga Eintracht Frankfurt Bundesliga 1. FC Nürnberg 2. Bundesliga SC Freiburg Bundesliga Karlsruher SC 3. Liga SpVgg Greuther Fürth 2. Bundesliga VfB Stuttgart Bundesliga SpVgg Unterhaching 3. Liga 1. FC Heidenheim 2. Bundesliga SV Wehen-Wiesbaden 3. Liga

Der Spielplan der A-Junioren-Bundesliga

Anfang Juli veröffentlichte der DFB die Eckdaten des Spielplans für die Saison 2017/18. Die zeitgenauen Ansetzungen werden am 24. Juli vom DFB bekanntgegeben.

Saisonauftakt: 13. August, 11 Uhr

Letzter Spieltag Hinrunde: 9. Dezember

Start Rückrunde: 4. Februar 2018

Ende Reguläre Saison: 5. Mai 2018

Wo kann ich die A-Junioren-Bundesliga verfolgen?

Hier gibt es noch keine einheitliche Regelung. DFB.tv zeigt nach Beendigung des Spieltags für jede Staffel ein Highlight-Video mit allen Toren des Spieltags. Vereinzelt werden Spiele wohl auch kostenlos und live auf DFB.tv ausgestrahlt.

Die Endrunde um die Meisterschaft wurde in der Vergangenheit live vom Privatsender Sport1 begleitet.

Staffelsieger und Meister der A-Junioren-Bundesliga

Saison Nord/Nordost Süd/Südwest West Deutscher Meister 2003/04 Hannover 96 FC Bayern München VfL Bochum FC Bayern München 2004/05 Hertha BSC VfB Stuttgart VfL Bochum VfB Stuttgart 2005/06 Hertha BSC SC Freiburg FC Schalke 04 FC Schalke 04 2006/07 Werder Bremen FC Bayern München Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 2007/08 VfL Wolfsburg VfB Stuttgart 1. FC Köln SC Freiburg 2008/09 Werder Bremen SC Freiburg Borussia Dortmund FSV Mainz 05 2009/10 Hansa Rostock VfB Stuttgart Bayer Leverkusen Hansa Rostock 2010/11 VfL Wolfsburg 1. FC Kaiserslautern Bayer Leverkusen VfL Wolfsburg 2011/12 VfL Wolfsburg FC Bayern München FC Schalke 04 FC Schalke 04 2012/13 VfL Wolfsburg FC Bayern München FC Schalke 04 VfL Wolfsburg 2013/14 VfL Wolfsburg TSG 1899 Hoffenheim FC Schalke 04 TSG 1899 Hoffenheim 2014/15 RB Leipzig TSG 1899 Hoffenheim FC Schalke 04 FC Schalke 04 2015/16 Werder Bremen TSG 1899 Hoffenheim Borussia Dortmund Borussia Dortmund 2016/17 VfL Wolfsburg FC Bayern München Borussia Dortmund Borussia Dortmund

Mit dem SC Freiburg und dem FSV Mainz 05 in den Jahren 2008 und 2009 wurden jeweils die Zweitplatzierten der Staffel Süd/Südwest Deutscher Meister.