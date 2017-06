Die Lage in der Gruppe C der U21-EM

Erlebe

Nach zwei Spielen führt Deutschland die Gruppe C der U21-EM in Polen an. Um vor dem letzten Spieltag der Gruppenphase keine Fragen mehr offen zu lassen, findet ihr hier ein Überblick der möglichen Szenarien.

Die Tabelle der Gruppe C

Deutschland 2 2 0 0 5:0 6 Tschechien 2 1 0 1 3:3 3 Italien 2 1 0 1 3:3 3 Dänemark 2 0 0 2 0:5 0

Letzter Spieltag am Samstag in Krakau und Tychy: Deutschland - Italien, Dänemark - Tschechien (beide 20.45 Uhr im LIVETICKER)

Deutschland erreicht das Halbfinale als Gruppensieger

... bei einem Sieg

... bei einem Unentschieden

... bei einer Niederlage mit einem Tor Unterschied, wenn Tschechien gegen Dänemark gewinnt

Deutschland erreicht das Halbfinale als Gruppenzweiter

... bei einer Niederlage, wenn Tschechien nicht gegen Dänemark gewinnt und Deutschland bester Gruppenzweiter ist

... bei einer Niederlage mit zwei Toren Unterschied und mindestens einem eigenen Treffer (1:3, 2:4, 3:5 usw.), wenn Tschechien gegen Dänemark gewinnt und Deutschland bester Gruppenzweiter ist

Deutschland scheidet als Gruppenzweiter aus

... bei einer Niederlage, wenn Tschechien nicht gegen Dänemark gewinnt und Deutschland nicht bester Gruppenzweiter ist

... bei einer Niederlage mit zwei Toren Unterschied und mindestens einem eigenen Treffer (1:3, 2:4, 3:5 usw.), wenn Tschechien gegen Dänemark gewinnt und Deutschland nicht bester Gruppenzweiter ist

Deutschland scheidet als Gruppendritter aus

... bei einer 0:2-Niederlage, wenn Tschechien gegen Dänemark gewinnt

... bei einer Niederlage mit drei oder mehr Toren Unterschied, wenn Tschechien gegen Dänemark gewinnt (SID)