A-Junioren: FC Bayern im Finale

Dienstag, 16.05.2017

Jannis Kübler wurde im Elfmeterschießen zum entscheidenden Spieler. Der Schalker scheiterte mit seinem Versuch an Bayern-Keeper Ron-Thorben Hoffmann. Zwar trafen im Gegenzug Benjamin Goller, Luke Hemmerich, Erdinc Karakas und Haji Wright für die Hausherren, da beim Gast aus München mit Marco Friedl, Manuel Wintzheimer, Benjamin Hadzic, Resul Türkkalesi und Mario Crnicki allerdings sämtliche Akteure verwandelten, stand am Ende für die Knappen dennoch das Aus.

In der regulären Spielzeit hatte Goller zunächst die Hausherren nach 13 Minuten mit seinem Treffer zum 1:0 vermeintlich endgültig auf Finalkurs geschossen. Im Anschluss dominierten die Königsblauen die Partie, während sich die Gäste aus München lange schwer taten.

Endspiel gegen Dortmund

Aufopferungsvoll kämpfende Bayern, die nach und nach besser in das Aufeinandertreffen fanden, gelang nach der Pause durch Timothy Tillman (49.), Meritan Shabani (52.) sowie Hadzic (54.) binnen fünf Minuten die Wende.

Hemmerich, der per Kopfball in der 78. Minute Hoffmann überwinden konnte, sorgte mit seinem Tor zum 2:3 in der Schlussphase für Jubel bei den Hausherren, ehe Bayerns Crnicki (89.) das Elfmeterschießen erzwang.

Im Endspiel am 22. Mai wird der FC Bayern auf Borussia Dortmund treffen. Der BVB hatte sich im zweiten Halbfinalduell gegen den VfL Wolfsburg durchgesetzt.

Alle Fußball-News in der Übersicht