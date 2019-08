Nach Konflikt mit Präsident: Ricardo Quaresma bei Besiktas vor dem Aus

Der portugiesische Offensivmann Ricardo Quaresma steht bei Besiktas vor dem Aus. Das teilte der 35-Jährige am Samstag via Instagram seinen Fans mit. Quaresma schrieb: "Ich wurde gerade vom Präsidenten des Klubs informiert, dass er nicht mehr möchte, dass ich Teil des Teams bin und weiterspiele."

Trotz der klaren Nachricht des Besiktas-Bosses Fikret Orman möchte der Europameister von 2016 jedoch noch nicht aufgeben: "Ich arbeite derzeit daran, das Problem zu lösen und werde in den kommenden Tagen meine Zukunft auf einer Pressekonferenz bekanntgeben."

Besiktas-Boss forderte Quaresma-Abgang bereits im Juni: "Man sollte ihm sein Geld geben und ihn wegschicken"

Bereits seit Juni lag Quaresma mit Orman im Clinch, nachdem der Türke ihm mangelnden Einsatzwillen bescheinigt hatte. "Er hat das Team in entscheidenden Momenten im Stich gelassen und sich fast immer beschwert. Wie in jedem Klub gibt es eine Zahlungsverzögerung. Eigentlich sollte man ihm sein Geld geben und ihn wegschicken", so der Klubchef.

Quaresma reagierte im Anschluss trotzig und fordert via Instagram ein Treffen: "Wenn ihnen etwas nicht passt, dann sollten sie ein Treffen arrangieren. Momentan bin ich im Urlaub. Wenn ich wieder zurück in Istanbul bin, werde ich ein Interview geben und Klartext sprechen."

Nun findet seine Zeit bei Besiktas durch den Konflikt allem Anschein nach ein vorzeitiges Ende.

2015 war Quaresma nach zwei Gastspielen bei Al-Ahli und in Porto nach Istanbul zurückgekehrt und hatte dort einen Vertrag bis 2020 unterschrieben.