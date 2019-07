Donis Avdijaj unterschreibt bei Trabzonspor in der Türkei

Der kosovarische Nationalspieler Donis Avdijaj wird in der kommenden Saison für Trabzonspor in der Süper Lig auflaufen. Das gab der Europa-League-Teilnehmer am Montagabend offiziell bekannt.

Der ehemalige Schalker unterschreibt in Trabzon einen Vertrag über vier Jahre - drei davon per einseitiger Option.

Donis Avdijaj will "verrückten Fans" bei Trabzonspor gefallen

"Ich freue mich sehr, zu einem Verein wie Trabzonspor mit großartigen Anhängern zu kommen", wird Avdijaj auf der Homepage des Süper-Lig-Klubs zitiert. "Ich weiß über den Klub und seine Fans Bescheid und habe mitbekommen, dass die Anhänger es lieben, ihre Mannschaft kämpfen zu sehen. Ich bin hierhergekommen, um diesen verrückten Fans zu gefallen."

In der vergangenen Saison spielte Avdijaj bei Willem II in der Eredivisie, ehe die Niederländer den Vertrag mit dem Offensivspieler im März auflösten. Zuvor spielte der Kosovare für Schalke, Roda Kerkrade, und Sturm Graz.

Neben Avdijaj stellte Trabzonspor auch Ahmet Baha Bilgin als Neuzugang vor. Der 18-jährige Innenverteidiger stößt aus der eigenen Jugend zu den Profis und unterschreibt für drei Jahre bis 2022.