Türkei - Pokalfinale 2019: Akhisar Belediyespor vs. Galatasaray Istanbul heute live im TV und Livestream

Im Finale des türkischen Pokals stehen sich heute Abend Akhisar Belediyespor und Galatasaray Istanbul gegenüber. SPOX liefert euch Infos rund um die Übertragung im TV und Livestream, den Weg beider Teams ins Finale sowie die Top-Torjäger beider Teams im laufenden Wettbewerb.



Türkisches Pokalfinale - Akhisarspor gegen Galatasaray: Anpfiff und Spielort

Das Endspiel im türkischen Pokal wird heute Abend um 19.45 Uhr angepfiffen. In gewisser Weise kann das anstehende Duell zwischen Akhisarspor und Galatasaray als eines der absoluten Gegensätze bezeichnet werden. Im Pokal-Endspiel duellieren sich immerhin der Tabellenerste und der Letzte der türkischen Süper Lig.

Als Schauplatz des Finals im Türkiye Kupasi dient heute das Yeni Sivas 4 Eylül Stadyumu in Sivas, die eigentliche Heimspielstätte von Sivasspor. Das Stadion hat Platz für insgesamt 27.532 Zuschauer.

Akhisarspor - Galatasaray Istanbul heute live im TV und Livestream

Eine TV-Übertragung der Partie wird es hierzulande nicht geben. Stattdessen hat sich der Streaming-Anbieter DAZN alle Live-Übertragungsrechte des türkischen Pokalfinals gesichert, sodass Fans von Akhisarspor und Galatasaray Istanbul nicht in die Röhre gucken müssen. DAZN geht pünktlich zum Anpfiff, um 19.45 Uhr, live auf Sendung. Dann meldet sich folgendes Duo:

Kommentator: Guido Hüsgen

Guido Hüsgen Experte: Necat Aygün

DAZN zeigt das Finalspiel in voller Länge - das heißt eine Verlängerung und damit die maximale Spielzeit von 120 Minuten inklusive Elfmeterschießen wären ebenfalls zu sehen.

Nach Abpfiff bleibt die Partie im Re-Live bei DAZN abrufbar, sodass Chancen, Tore und Spiel-Highlights jederzeit neu aufgerufen werden können.

Türkiye Kupasi 2019: Der Weg von Akhisarspor und Galatasaray ab dem Achtelfinale

Beide Mannschaften schafften den Finaleinzug im türkischen Pokal im Großen und Ganzen ziemlich souverän. Sowohl Akhisarspor als auch Galatasaray musste in den vorangegangenen Pokalrunden nie in die Verlängerung geschweige denn ins Elfmeterschießen.

Der Weg von Akhisarspor ab dem Pokal-Achtelfinale:

Runde Heim Gast Ergebnis Halbfinale Akhisarspor Ümraniyespor 1:0 Halbfinale Ümraniyespor Akhisarspor 0:1 Viertelfinale Kasimpasa Akhisarspor 1:2 Viertelfinale Akhisarspor Kasimpasa 3:1 Achtelfinale Akhisarspor Kayserispor 0:0 Achtelfinale Kayserispor Akhisarspor 1:2

Pokal-Ergebnisse von Galatasaray Istanbul ab dem Achtelfinale:

Runde Heim Gast Ergebnis Halbfinale Malatyaspor Galatasaray 2:5 Halbfinale Galatasaray Malatyaspor 0:0 Viertelfinale Hatayspor Galatasaray 4:2 Viertelfinale Galatasaray Hatayspor 2:0 Achtelfinale Galatasaray Boluspor 4:1 Achtelfinale Boluspor Galatasaray 0:1

Akhisar Belediye GS und Galatasaray SK: Top-Torjäger im Vergleich

An Torerfolgen mangelte es in dieser Pokal-Saison beiden Mannschaften nicht. Akhisar Belediyespor hat im laufenden Wettbewerb 15 Tore erzielt, während Galatasaray Istanbul in der Summe zweimal mehr treffen konnte (17 Tore).

Top-Torjäger von Akhisarspor:

Spieler Tore J. Bokila 3 S. Cikalleshi 3 A. Regattin 2

Die besten Pokal-Torschützen von Galatsaray SK:

Spieler Tore Y. Akgün 4 M. Çelik 2 H. Onyekuru 2

Türkiye Kupasi: Pokal-Sieger der letzten drei Jahre

Alle Sieger des türkischen Pokals seit der Saison 2015/16 im Überblick: