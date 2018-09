Gerücht: Wechselt Mesut Özil im Winter in die Türkei?

Verlässt Mesut Özil im Winter den FC Arsenal? Eine türkische Zeitung berichtet, dass der ehemalige deutsche Nationalspieler vor einem Wechsel zu Fenerbahce steht. Laut dem Bericht soll er einen Wechsel nach Istanbul bereits im Jahr 2016 versprochen haben.

Das zumindest schreibt die türkische Zeitung Fotomac. Demnach soll es zwischen Özil und dem neuen Gunners-Trainer Unai Emery zu Differenzen gekommen sein, außerdem steht Özil bei der englischen Presse und auch den Fans in der Kritik. Dies alles soll eine Rolle dabei spielen, dass der Offensivmann den FC Arsenal verlassen möchte.

Ein Problem für Fenerbahe würde jedoch die Finanzierung darstellen. Özil steht bei den Londonern noch bis 2021 unter Vertrag, dementsprechend hoch würde eine Ablöse ausfallen, sollte man dem Transfer überhaupt zustimmen. Die Zeitung schreibt von einer Ablöse in Höhe von rund 50 Millionen Euro.

Özil war 2013 von Real Madrid in die Premier League gewechselt. Seitdem absolvierte der ehemalige Nationalspieler 145 Spiele in der Liga und konnte sich 27-mal in die Torschützenliste eintragen. Dazu verteilte er 54 Assists.