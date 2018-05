Akhisarspor - Fenerbahce: Pokalfinale im Livestream mit türkischem und deutschem Kommentator

Ziraat Türkiye Kupası Do 10.05. Türkçe oder Deutsch: Das Pokalfinale in deiner Sprache 1. HNL Live Lokomotiva Zagreb -

Im türkischen Pokalfinale fordert Akhisarspor den Favoriten Fenerbahce heraus. Wir zeigen euch, wo ihr die Partie im Livestream verfolgen könnt - wahlweise mit deutschem oder türkischem Kommentator.

Fenerbahce steht nach dem skandalösen Halbfinale gegen Besiktas im Finale des türkischen Pokals und bekommt es dort mit dem Außenseiter Akhisarspor zu tun. Die Westtürken setzten sich ihrerseits in einer dramatischen Partie gegen Galatasaray durch und bestreiten erstmals in ihrer Vereinsgeschichte das Pokalfinale. Während Fener in der Liga noch um die Meisterschaft spielt, muss Akhisarspor gar noch um den Abstieg fürchten.

Wann findet Akhisarspor - Fenerbahce statt?

Das Spiel steigt am Donnerstag, 10. Mai, um 19.30 Uhr. Austragungsort ist das Eskisehir Yeni Atatürk Stadı in Eskisehir.

Wo kann ich Akhisarspor - Fenerbahce live sehen?

Die Partie könnt ihr live auf DAZN sehen, wahlweise mit deutschem oder türkischem Kommentator.

DAZN ist ein Livesport-Portal, das Livestreams zu einer Vielzahl von Sport-Events anbietet. Darunter zählen alle Spiele der Premier League, Ligue 1, Serie A und Primera Division sowie ab nächster Saison die gesamte Europa League und ausgewählte Spiele der Champions League.

DAZN ist im ersten Monat kostenlos, danach werden 9,99 Euro monatlich fällig.

Akhisarspor - Fenerbahce: Die Aufstellungen

Die Aufstellungen werden zirka eine Stunde vor Anpfiff bekannt gegeben.

