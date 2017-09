Fünf Platzverweise bei Istanbul-Derby

Bundesliga Sa Jetzt Die Highlights vom Samstag mit BVB-BMG, S04 & SVW Primeira Liga Live Benfica -

Pacos Ferreira Premier League Live Everton -

Bournemouth (Delayed) Premier League Live Swansea -

Watford (Delayed) Premier League Live Burnley -

Huddersfield (Delayed) Premier League Live Southampton -

Man United (Delayed) Serie A Flamengo -

Avai Primera División Espanyol -

La Coruna Eredivisie Utrecht -

PSV Serie A Sampdoria -

AC Mailand Premiership Motherwell -

Aberdeen Championship Sheffield Wed -

Sheffield Utd Eredivisie Ajax -

Vitesse Ligue 1 St. Etienne -

Rennes Serie A Cagliari -

Chievo Verona Serie A Crotone -

Benevento Serie A Hellas Verona -

Lazio Serie A Inter Mailand -

Genua Premier League Rostow -

Lok Moskau Primera División Getafe -

Villarreal Ligue 1 Straßburg -

Nantes Premier League Brighton -

Newcastle First Division A Charleroi -

Brügge Serie A Sassuolo -

Bologna Primera División Las Palmas -

Leganes Primera División Eibar -

Celta Vigo 1. HNL Hajduk Split -

Lokomotiva Zagreb Super Liga Rad -

Partizan Primera División Real Sociedad -

Valencia Serie A Florenz -

Atalanta Ligue 1 Marseille -

Toulouse Ligue 2 Clermont -

Lens Premier League Arsenal -

West Brom Primera División Real Betis -

Levante Copa do Brasil Cruzeiro -

Flamengo Ligue 1 Monaco -

Montpellier Premiership Hamilton -

Rangers Championship QPR -

Fulham Primera División Celta Vigo -

Girona J1 League Niigata -

Kobe J1 League Kawasaki -

Cerezo Cosaka Primera División Deportivo -

Getafe Premier League Huddersfield -

Tottenham Premier League Man Utd -

Crystal Palace Championship Ipswich -

Bristol City Primera División Sevilla -

Malaga Ligue 1 PSG -

Bordeaux Serie A Udinese -

Sampdoria Premier League Chelsea -

Man City Primera División Levante -

Alaves Championship Reading -

Norwich Ligue 1 Amiens -

Lille Ligue 1 Dijon -

Straßburg Ligue 1 Guingamp -

Toulouse Ligue 1 Nantes -

Metz Ligue 1 Rennes -

Caen Premier League Stoke -

Southampton (Delayed) Primera División Leganes -

Atletico Madrid Serie A Genua -

Bologna Premier League Bournemouth -

Leicester (DELAYED) Premier League West Ham -

Swansea (DELAYED) Premier League West Brom -

Watford (DELAYED) Serie A Palmeiras -

Santos Serie A Neapel -

Cagliari Premier League Arsenal -

Brighton Championship Sheffield Wed -

Leeds Ligue 1 Troyes -

St. Etienne Serie A Benevento -

Inter Mailand Serie A Chievo Verona -

Florenz Serie A Lazio -

Sassuolo Serie A SPAL -

Crotone Serie A FC Turin -

Hellas Verona Primera División Barcelona -

Las Palmas Ligue 1 Angers -

Lyon Primera División Real Madrid -

Espanyol Ligue 1 Nizza -

Marseille WC Qualification South America Bolivien -

Brasilien WC Qualification South America Venezuela -

Uruguay WC Qualification South America Kolumbien -

Paraguay WC Qualification South America Chile -

Ecuador WC Qualification South America Argentinien -

Peru WC Qualification Europe Georgien -

Wales WC Qualification Europe Italien -

Mazedonien WC Qualification Europe Liechtenstein -

Israel WC Qualification Europe Spanien -

Albanien WC Qualification Europe Kroatien -

Finnland WC Qualification Europe Kosovo -

Ukraine

Fenerbahce hat am 6. Spieltag das Istanbul-Derby gegen Besiktas mit 2:1 (1:0) gewonnen. Dabei ging es extrem hoch her. Gleich fünf Spieler wurden des Feldes verwiesen.

Auf Seiten von Fenerbahce sahen Neto (45.) und Ismail Koybasi (88.) die Rote Karte. Bei Besiktas flogen Ricardo Quaresma (43.), Atiba Hutchinson (85.) und Oguzhan Ozyakup (90.+6) jeweils mit der Gelb-Roten-Karte vom Platz.

Giuliano brachte die Hausherren, bei denen der frühere Schalker Roman Neustädter über die gesamte Spielzeit mitmischte, in der 20. Minute per Foulelfmeter in Führung. Nachdem Vincent Janssen (86.) durch einen Handelfmeter auf 2:0 gestellt hatte, brachte Ryan Babel (87.) die Gäste noch einmal heran.

Besiktas, das am Dienstag in der Champions League RB Leipzig empfängt (20.45 Uhr im LIVETICKER), belegt in der türkischen Liga punktgleich hinter Galatasaray den zweiten Platz. Fenerbahce hat zwei Zähler weniger auf dem Konto und ist Dritter.