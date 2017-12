Demonstration! Messi führt Barca zum 3:0-Sieg im Clasico gegen Real Madrid

Primera División Live Valencia -

Der FC Barcelona hat den Clasico gegen Real Madrid gewonnen und damit für eine Vorentscheidung im Meisterschaftskampf der spanischen Primera Division gesorgt. Am 17. Spieltag gewannen die Katalanen auswärts im Estadio Santiago Bernabeu mit 3:0 (0:0) und haben nun bereits 14 Punkte Vorsprung auf den Titelverteidiger.

Real begann druckvoll und sorgte bereits in der 2. Minute durch ein Abseitstor von Cristiano Ronaldo für einen Schockmoment. Auch im Anschluss waren die Königlichen das aktivere Team. Im 4-1-3-2 liefen bei Real zunächst die meisten Angriffe über die rechte Offensivseite. Mit einem aggressiven Mittelfeldpressing gewannen die Königlichen das Leder nach Ballverlust stets schnell zurück.

Barcelona war anzumerken, dass man aufgrund der komfortablen Tabellensituation weniger Ergebnisdruck hatte. Die letzte Körperspannung fehlte, das eigentlich so ballsichere Mittelfeld im 4-4-2 leistete sich ungewöhnlich viele Fehlpässe. In Situationen nach Ballgewinn ging Barca nahezu gar nicht in die Umschaltbewegung und hatte eine enorm statische Spielanlage.

Dennoch kam Barcelona durch lichte Momente zu Torchancen, speziell über die Aktivposten Lionel Messi und Paulinho. Letzterer scheiterte jedoch mehrfach am starken Real-Keeper Keylor Navas. Unter dem Strich konnte Barca nach der ersten Halbzeit dennoch froh sein, gegen die deutlich aktiveren Königlichen nicht zurück zu liegen, die durch Cristiano Ronaldo (32. gegen ter Stegen) und Karim Benzema (43. gegen den Außenpfosten) ihre größten Chancen hatten.

Nach der Pause bemühte sich Barca um mehr Spielkontrolle, nahm bei Ballbesitz jedoch noch mehr Tempo heraus und brachte das Spiel so einige Minuten zum Erlahmen. Real ließ sich dadurch einlullen und lief in einen Konter, den Luis Suarez zur Führung abschloss (54.). Der Rückstand schockierte Real, der Faden war erst einmal gerissen, was Barca für weitere Angriffe und schließlich das 2:0 durch einen Handelfmeter von Lionel Messi nutzte.

Zinedine Zidane stellte taktisch um und brachte mit Marco Asensio und Gareth Bale klare Flügelspieler. Zwar ergaben sich dadurch für die Hausherren tatsächlich mehr Offensivaktionen, allerdings liefen sie auch häufig in Kontersituationen. In der Nachspielzeit erhöhte Barca durch Aleix Vidal sogar noch auf 3:0 und machte das Debakel für Real perfekt.

Aufgrund der starken zweiten Halbzeit und der effizienten taktischen Ausrichtung verdiente sich Barca den Sieg und damit die Vorentscheidung im Titelkampf.

Real Madrid - FC Barcelona: Die Einzelkritik zum Spiel © getty 1/29 Angeführt von einem überragenden Lionel Messi, hat Barca Real die Grenzen aufgezeigt. Wer waren neben La Pulga die Garanten für den Sieg? Und welcher Real-Star lieferte trotz Niederlage eine gute Leistung ab? SPOX bewertet die Spieler in der Einzelkritik © getty 2/29 Keylor Navas: Lange sehr stark. Parierte im ersten Durchgang zweimal glänzend (30./39) und hielt auch in der zweiten Halbzeit ein ums andere Mal stark. Bei den ersten beiden Gegentoren ohne Chance, unglücklich bei Vidals Treffer. Note: 3 © getty 3/29 Dani Carvajal: Im ersten Durchgang mit viel Offensivdrang, war der Spanier im zweiten Durchgang nicht ganz auf der Höhe. Erwies seinem Team einen Bärendienst, als er wegen Handspiels zu Recht mit Rot vom Platz flog. Note: 4,5 © getty 4/29 Raphael Varane: Sehr aufmerksame erste Halbzeit mit starkem Stellungsspiel. Nach der Pause hatte er wie seine Nebenmänner deutlich größere Probleme mit Barcas Offensivspielern. Note: 3,5 © getty 5/29 Sergio Ramos: Sah Gelb nach seinem ungestümen Einsteigen gegen Suarez (59.), gewann nur zwei von neun Zweikämpfen. Am Ende mit viel Offensivdrang, aber ohne Glück. Note: 4 © getty 6/29 Marcelo: Wie üblich nach vorne sehr aktiv, nach der Pause trug er aber eine Teilschuld daran, dass Barca mit den Kontern sehr gefährlich wurde. Note: 4 © getty 7/29 Luka Modric: Unauffällige Partie von Modric, der das Spiel in der Zentrale nicht an sich reißen konnte. Auch ihm mangelte es an der nötigen Kreativität, um Barcas Abwehr zu knacken. Note: 4 © getty 8/29 Casemiro: Fast defensiver als die Innenverteidiger, führte viele Zweikämpfe, wie so häufig an der Grenze. Musste in der 72. Minute für Asensio weichen. Note: 4 © getty 9/29 Toni Kroos: Erwischte einen ordentlichen Start in die Partie und schlug die Ecke vor dem Abseitstor. Danach fiel er allerdings ab und leistete sich unnötige Fehler - so auch kurz vor dem 0:1. Eine für ihn schwache Passquote von 83 Prozent. Note: 4 © getty 10/29 Mateo Kovacic: Leistete sich einige unnötige Fehlpässe im Spielaufbau. Zudem mit dem entscheidenden Fehler, indem er vor dem 0:1 Rakitic laufen ließ. Note: 5 © getty 11/29 Cristiano Ronaldo: Bemühter, aber unglücklicher Auftritt des Portugiesen, der die meisten Schüsse seines Teams abgab. Seine Schüsse waren nicht präzise genug, ter Stegen war immer zur Stelle. Note: 3 © getty 12/29 Karim Benzema: Trat eigentlich nur einmal auffällig in Erscheinung, als er kurz vor der Pause einen Kopfball an den Außenpfosten setzte. Ansonsten sehr blass und unglücklich. Musste nach der Roten Karte systembedingt raus. Note: 5 © getty 13/29 Nacho Fernandez: Undankbare Aufgabe für den Abwehrspieler, bei 0:2 in der 66. Minute eingewechselt zu werden. Reihte sich ohne Ausreißer in irgendeine Richtung in die Mannschaft ein. Note: 3,5 © getty 14/29 Gareth Bale: Nach seiner Einwechslung mit einer Torchance, bei der er mit rechts an ter Stegen scheiterte. Keine Bewertung © getty 15/29 Marco Asensio: Ohne Glanzmomente nach seiner Einwechslung in der 72. Minute. Einmal links durchgebrochen, wurde seine Flanke von Vermaelen in letzter Sekunde gerettet. Keine Bewertung © getty 16/29 Marc-Andre ter Stegen: Fehlerfreie, teilweise spektakuläre Partie des Keepers. Zeigte insgesamt fünf Paraden und machte einen sehr souveränen Eindruck. Besonders stark: seine Fußabwehr gegen Ronaldo (32.). Note: 1 © getty 17/29 Sergi Roberto: Wirkte in der Defensive nicht immer sattelfest, war offensiv aber ein belebender Faktor. Sammelte viele Ballaktionen (80), gewann 89 Prozent seiner Zweikämpfe und bereitete das 1:0 von Suarez mit einem starken Querpass vor. Note: 2,5 © getty 18/29 Gerard Pique: Souveräne Partie des Innenverteidigers. Hielt den Laden defensiv zusammen und hatte die meisten klärenden Aktionen aller Akteure auf dem Platz. Note: 3 © getty 19/29 Thomas Vermaelen: Kam nur schwer in die Partie und stand oft falsch. Stabilisierte sich im Laufe der Partie und rettete nach 76 Minuten nach Asensios Hereingabe stark. Note: 4 © getty 20/29 Jordi Alba: Bekam im ersten Durchgang die linke Abwehrseite nicht in den Griff, wobei er da auch von seinen Mitspielern im Stich gelassen wurde. Steigerte sich im zweiten Durchgang, setzte aber kaum Akzente. Note: 3,5 © getty 21/29 Paulinho: Sehr auffällig, vor allem in der ersten Halbzeit an jedem Angriff beteiligt. Viel in Bewegung, starke Laufwege und mit der aktivste Zweikämpfer auf dem Feld. Gab außerdem vier Torschüsse ab. Note: 2 © getty 22/29 Ivan Rakitic: Hatte wenige Höhepunkte, dafür aber einen entscheidenden, als er das 1:0 mit seinem Sololauf stark einleitete. Spielte die drittmeisten Pässe von Barca und brachte davon 93 Prozent an den Mann. Note: 2,5 © getty 23/29 Sergio Busquets: Kontrollierte das Zentrum im ersten Durchgang überhaupt nicht, war im zweiten Durchgang jedoch ein prägender Faktor. Sammelte mit Abstand die meisten Ballaktionen (93) und spielte die meisten Pässe. Leitete den Konter vor 1:0 ein. Note: 3 © getty 24/29 Andres Iniesta: Keine gute Leistung des Kapitäns. Konnte dem Spiel nicht seinen Stempel aufdrücken und war an keinem Torschuss beteiligt. Erst in der Schlussphase stabiler. Note: 4 © getty 25/29 Lionel Messi: Der überragende Mann! Spielte bereits im ersten Durchgang mehrere Traumpässe, ehe er nach der Pause explodierte. Vor dem Elfer bediente er Suarez zweimal mustergültig und belohnte sich mit dem Treffer. Bereitete zudem das 3:0 vor. Note 1 © getty 26/29 Luis Suarez: Agierte im ersten Durchgang noch unglücklich, hatte im zweiten Durchgang aber bei zwei Toren seine Füße im Spiel. Vor dem Elfmeter hätte er allerdings selbst treffen müssen. Note: 2,5 © getty 27/29 Nelson Semedo: Kam in der 77. Minute für Andres Iniesta und gab zwei Torschüsse ab. Keine Bewertung © getty 28/29 Andre Gomes: Ersetzte in der 84. Minute Paulinho. Keine Bewertung © getty 29/29 Aleix Vidal: Verlor nach seiner Einwechslung in der 91. Minute keine Zeit und erzielte noch das 3:0. Keine Bewertung

Die Daten zum Spiel

Tore: 0:1 Suarez (54.), 0:2 Messi (64./Handelfmeter), 0:3 Aleix Vidal (90.+3)

Rote Karte: Carvajal (63./Handspiel auf der Linie)

Der FC Barcelona hat im 20. Clasico in Folge mindestens ein Tor erzielt und den dritten Auswärtssieg in einem Liga-Clasico nacheinander eingefahren.

Real Madrid gewann nach Rückstand in der Saison 2017/2018 kein einziges Spiel.

Lionel Messi erzielte in La Liga 17 Tore gegen Real Madrid - mehr als jeder andere Spieler in der Geschichte.

Der Star des Spiels: Lionel Messi

Er hat seinen Status als Mr. Clasico erneut dick unterstrichen. Schon in der schwachen ersten Halbzeit der Gäste gemeinsam mit Paulinho der auffälligste Offensivspieler. Schüttelte immer wieder Zuckerpässe aus dem Fuß und legte mit Abstand die meisten Torschüsse auf. Verwandelte dazu den Handelfmeter zum 2:0 souverän ins rechte obere Eck und bereitete das 3:0 durch Aleix Vidal vor.

Der Flop des Spiels: Mateo Kovacic

Erhielt den Vorzug vor offensiver ausgerichteten Spielern wie Isco, Marco Asensio oder Gareth Bale. Machte seine Sache auch eine Halbzeit lang ordentlich. Leistete sich jedoch immer wieder Fehler im Spielaufbau und setzte keine Impulse nach vorne (keine Torschussbeteiligung). Zudem hauptverantwortlich am 0:1, als er beim Barca-Konter nur lässig neben Rakitic hertrabte - eine Aktion, die an Arbeitsverweigerung grenzte. Musste nach 73 Minuten für Bale raus.

Der Schiedsrichter: Jose Sanchez Martinez

Angenehm autoritäre Spielleitung, hatte die teilweise hitzig geführte Partie jederzeit im Griff. Übersah in der 6. Minute ein klares Foul von Casemiro gegen Paulinho. Zog in der 19. Minute gegen Vermaelen nach dessen ungestümem Einsteigen gegen Modric zu Recht die erste Gelbe Karte der Partie. Korrekt, bei Carvajals Kontakt gegen Pique nicht auf Elfmeter zu entscheiden (30.). Sorgte für große Verwirrung, als er nach Carvajals Handspiel auf der Linie sofort abpfiff und nicht den Vorteil gab - nur eine Sekunde später war der Ball im Tor. Der Platzverweis war jedoch selbstverständlich berechtigt. Entschied sich richtigerweise gegen einen Strafstoß, als der Ball an Rakitic' angelegten Arm prallte (81.) und zeigte Marcelo anschließend Gelb wegen Meckerns.