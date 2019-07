Real Madrid: Arsenal gibt Angebot für Lucas Vazquez ab, auch FC Bayern wohl interessiert

Real Madrid verhandelt offenbar mit dem FC Arsenal über einen Wechsel von Flügelspieler Lucas Vazquez. Das berichtet die spanische Sportzeitung AS. Neben den Engländern soll auch der FC Bayern an dem Spanier interessiert sein.

Dem Bericht zufolge stehen 32 Millionen Euro als Ablöse im Raum, die sich durch weitere Boni auf 35 Millionen Euro erhöhen könnten. Der Deal zwischen den Gunners und Real könnte schon zu Beginn der nächsten Woche über die Bühne gehen, dafür fehlt aber noch eine Einigung zwischen Klub und Spieler.

Der Spanier favorisiert offenbar einen Wechsel in die Premier League, hat jedoch auch weitere Angebote von europäischen Top-Klubs auf dem Tisch liegen. So sollen auch der FC Bayern, Inter Mailand und Paris Saint-Germain ein Auge auf Vazquez geworfen haben. Das Interesse dieser Klubs könnte für den 28-Jährigen als Druckmittel in den Verhandlungen mit den Nordlondonern dienen.

Real, City und Co.: Die Klubs mit dem größten Transferminus der letzten fünf Jahre © getty 1/16 Real Madrid bewegt sich auf Rekordkurs. Die Königlichen sind auf bestem Weg, die Transferperiode mit dem größten Minus-Saldo der letzten fünf Jahre abzuschließen. Hier sind die Top-15. © getty 2/16 Platz 15: Shanghai SIPG, 2017 – Saldo: -118,7 Mio. Euro. Teuerste Verpflichtung: Oscar (FC Chelsea), 60 Mio. Euro. © getty 3/16 Platz 14: Borussia Dortmund, 2019/20 – Saldo: -121 Mio. Euro. Teuerste Verpflichtung: Mats Hummels (FC Bayern München), 30,5 Mio. Euro. © getty 4/16 Platz 13: Manchester United, 2016/17 – Saldo: -137,85 Mio. Euro. Teuerste Verpflichtung: Paul Pogba (Juventus FC), 105 Mio. Euro. © getty 5/16 Platz 12: Inter Mailand, 2016/17 – Saldo: -139,43 Mio. Euro. Teuerste Verpflichtung: Joao Mario (Sporting), 40 Mio. Euro. © getty 6/16 Platz 11: Paris Saint-Germain, 2017/18 – Saldo: -139,6 Mio. Euro. Teuerste Verpflichtung: Neymar (FC Barcelona), 222 Mio. Euro. © getty 7/16 Platz 10: Manchester City, 2015/16 – Saldo: -140,86 Mio. Euro. Teuerste Verpflichtung: Kevin De Bruyne (VfL Wolfsburg), 76 Mio. Euro. © getty 8/16 Platz 9: FC Barcelona, 2017/18 – Saldo: -142 Mio. Euro. Teuerste Verpflichtung: Philippe Coutinho (FC Liverpool), 145 Mio. Euro. © getty 9/16 Platz 8: FC Liverpool, 2018/19 – Saldo: -142,6 Mio. Euro. Teuerste Verpflichtung: Alisson (AS Roma), 62,5 Mio. Euro. © getty 10/16 Platz 7: FC Chelsea, 2018/19 – Saldo: -148,25 Mio. Euro. Teuerste Verpflichtung: Kepa (Athletic Club), 80 Mio. Euro. © getty 11/16 Platz 6: Juventus FC, 2018/19 – Saldo: -152,5 Mio. Euro. Teuerste Verpflichtung: Cristiano Ronaldo (Real Madrid), 117 Mio. Euro. © getty 12/16 Platz 5: Manchester United, 2018/19 – Saldo: -152,9 Mio. Euro. Teuerste Verpflichtung: Romelu Lukaku (FC Everton), 84,7 Mio. Euro. © getty 13/16 Platz 4: AC Milan, 2017/18 – Saldo: -158,18 Mio. Euro. Teuerste Verpflichtung: Leonardo Bonucci (Juventus FC), 42 Mio. Euro. © getty 14/16 Platz 3: Manchester City, 2016/17 – Saldo: -178,15 Mio. Euro. Teuerste Verpflichtung: John Stones (FC Everton), 55,6 Mio. Euro. © getty 15/16 Platz 2: Manchester City, 2017/18 – Saldo: -226,15 Mio. Euro. Teuerste Verpflichtung: Aymeric Laporte (Athletic Club), 65 Mio. Euro. © getty 16/16 Platz 1: Real Madrid, 2019/20 – Saldo: -273 Mio. Euro. Teuerste Verpflichtung: Eden Hazard (FC Chelsea), 100 Mio. Euro.

Real Madrid: Lucas Vazquez will bei der EM dabei sein

Nach den Verpflichtungen von Eden Hazard, Luka Jovic und Rodrygo teilte Trainer Zinedine Zidane Vazquez offenbar mit, dass er in der kommenden Saison nur noch selten zum Einsatz kommen könnte. Um seine Chancen auf eine Teilnahme an der Europameisterschaft mit Spanien im kommenden Jahr zu erhöhen, strebt er nun einen Wechsel an.

Der Rechtsaußen spielt schon seit der Jugend bei Real Madrid und blieb den Königlichen bis auf ein kurzes Gastspiel bei Espanyol Barcelona seither treu. In der abgelaufenen Spielzeit kam Vazquez auf fünf Tore und vier Vorlagen in 47 Pflichtspielen. Dabei startete der Nationalspieler zumeist von der Bank.