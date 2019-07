FC Barcelona: Supertalent Xavi Simons verlässt den Klub - Wechsel zu PSG?

Das 16-jährige Mittelfeldtalent Xavi Simons wird den FC Barcelona in diesem Sommer verlassen. Das teilte der Niederländer auf Twitter mit.

"Es ist an der Zeit, auf Wiedersehen zu sagen", schrieb Simons dort. "Es war ein Traum für mich, als ich vor neun Jahren das erste Mal das Barca-Trikot anziehen durfte. Ich werde die Zeit hier nie vergessen, aber nun starte ich in ein neues Abenteuer."

Er werde den Klub, die Leute und die Fans immer in seinem Herzen tragen, so Simons weiter. Bei den Katalanen spielte er zuletzt in der U17.

Der Abschied des Supertalents ist durchaus eine große Überraschung, war man bei den Verantwortlichen bis zuletzt optimistisch, dass sich Simons langfristig an den Klub binden wird.

Mit Simons verliert Barca nun wohl das aktuell größte Juwel aus La Masia. RAC1 bringt den französischen Meister Paris Saint-Germain als neuen Klub für ihn ins Gespräch.