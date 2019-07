San Sebastian statt Bayer Leverkusen: Real Madrid verleiht Martin Ödegaard erneut

Der auch vom Bundesligisten Bayer Leverkusen umworbene norwegische Jungstar Martin Ödegaard wechselt auf Leihbasis für ein Jahr von Real Madrid zum Ligarivalen Real Sociedad San Sebastian. Das gaben die beiden spanischen Erstligisten am Freitag bekannt.

Bayer hätte den 20 Jahre alten Offensivspieler als Nachfolger von Nationalspieler Julian Brandt gerne fest verpflichtet.

Der einst als "Wunderkind" gefeierte Ödegaard steht bis 2021 bei Real Madrid unter Vertrag. Er war Anfang 2015 als 16-Jähriger aus seiner Heimat von Strömsgodset IF zum spanischen Rekordmeister gewechselt. Ödegaard konnte sich aber nicht durchsetzen, der Nationalspieler wurde erst an den SC Heerenveen und in der vergangenen Saison an Vitesse Arnheim verliehen.