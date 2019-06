Real Madrid: Ceballos konterte Zidanes Ablehnung offenbar mit frecher Ansage

Mittelfeldspieler Dani Ceballos hat Real Madrids Trainer Zinedine Zidane angeblich eine freche Antwort entgegengeworfen, als der Franzose ihm mitteilte, nicht mehr mit ihm zu planen. Das berichtet die spanische Zeitung AS.

Demnach habe der spanische U21-Nationalspieler Zidane entgegnet: "Kein Problem, Boss. Ich wollte auch nicht weiter mit dir zusammenarbeiten."

Ceballos, der bei der 1:3-Niederlage gegen Italien im Auftaktspiel der U21-EM am Sonntag ein Traumtor erzielte, hatte zuletzt zwar darauf verwiesen, noch bis 2023 bei Real unter Vertrag zu stehen.

Angesichts der geringen Einsatzzeiten unter Zidane öffnete der 22-Jährige aber auch die Tür für einen Wechsel: "Wenn ich gehe, will ich für ein Team spielen, bei dem ich mich wichtig fühle. Ich bin ein junger Spieler, der Erfolg haben will, also möchte ich nicht noch ein weiteres Jahr auf der Bank sitzen."

Ceballos ein Kandidat bei Tottenham?

Ceballos war 2017 von Real Betis zu den Königlichen gewechselt, kam in seiner ersten Saison unter Zidane jedoch kaum zum Zug.

Auch nach der Rückkehr des ehemaligen Weltfußballers auf Reals Trainerbank im März war Ceballos meist außen vor, machte seither nur noch drei von zwölf möglichen Spielen in LaLiga.

Als potenzieller Abnehmer für Ceballos wurde zuletzt vor allem Champions-League-Finalist Tottenham gehandelt. Bei der U21-EM trifft er mit den Spaniern in den weiteren Partien der Vorrunde noch auf Belgien und Polen.