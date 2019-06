Real Madrid: Königstransfer Eden Hazard vor 50.000 Fans im Bernabeu präsentiert

Vor 50.000 begeisterten Fans hat Real Madrid seinen neuen Superstar Eden Hazard präsentiert. Um 20.04 Uhr am Donnerstagabend betrat der Belgier, der vom Europa-League-Sieger FC Chelsea zum Rekordgewinner der Champions League wechselt, im weißen Trikot der Königlichen ohne Rückennummer den Rasen des Estadio Santiago Bernabeu.

Vor 50.000 begeisterten Fans hat der spanische Fußball-Rekordmeister Real Madrid seinen neuen Superstar Eden Hazard präsentiert. Um 20.04 Uhr am Donnerstagabend betrat der Belgier, der vom Europa-League-Sieger FC Chelsea zum Rekordgewinner der Champions League wechselt, im weißen Trikot der Königlichen ohne Rückennummer den Rasen des Estadio Santiago Bernabeu.

Unter lautem Jubel der Fans drosch Reals Königstransfer anschließend Bälle auf die Ränge, küsste das Klublogo auf seinem Trikot und schoss Selfies, ehe er ein Mikrofon ergriff und den Anhängern auf Spanisch zurief: "Vielen Dank euch allen. Hala Madrid!"

Hazard bei Real: "Möchte diesen Moment genießen"

Zuvor hatte Hazard bereits im Inneren der Arena im feinen grauen Anzug einen Vertrag bis 2024 unterzeichnet und voller Tatendrang gesagt: "Ich möchte unbedingt anfangen, für Real Madrid zu spielen und viele Titel zu gewinnen. Das war mein Traum, seit ich klein war, und jetzt bin ich hier. Ich möchte diesen Moment einfach genießen."

Die Ablöse für den 28-Jährigen soll im Bereich von 100 Millionen Euro liegen. Durch Bonuszahlungen soll der Betrag um laut spanischen Medienberichten um weitere 45 Millionen Euro anwachsen können.

Begleitet wurde der belgische WM-Star von seiner Familie, darunter sein jüngerer Bruder Thorgan Hazard (26), der im Sommer vom Bundesligisten Borussia Mönchengladbach zu Vizemeister Borussia Dortmund wechselt. Eden Hazard war bereits am Donnerstagmorgen in der spanischen Hauptstadt gelandet und hatte anschließend den obligatorischen Medizincheck in der Clinica Sanitas de La Moraleja absolviert.