Eden Hazard mit emotionalem Abschiedsbrief an Chelsea-Fans

Eden Hazard hat sich mit einem emotionalen Brief von den Fans des FC Chelsea verabschiedet: "Chelsea zu verlassen, ist die größte und schwerste Entscheidung meiner bisherigen Karriere", schrieb der Belgier auf seinen Social-Media-Kanälen.

Am Freitagabend wurde der Wechsel Hazards zu Real Madrid für 100 Millionen Euro (plus Zulagen von kolportierten 40 Millionen) offiziell bekanntgegeben. "Ich haben jeden Moment hier geliebt und wäre zu keinem anderen Verein gegangen", schrieb Hazard.

Die Fans der Blues würden ihm immer in spezieller Erinnerung bleiben, meinte Hazard weiter: "Egal ob während der Vorbereitung, dienstags in Sunderland, donnerstags in Russland oder natürlich bei jedem Spiel an der Stamford Bridge: Ihr habt mich immer unterstützt und motiviert, Fußball zu spielen."

Posted by SPOX.com

Hazard kam 2012 von Lille zum FC Chelsea und erzielte in insgesamt 352 Spielen für die Blues 110 Tore und bereitete 81 weitere vor.

Mit ihm wurde Chelsea zweimal englischer Meister, zweimal Europa-League-Sieger und gewann einmal den FA Cup.

"Ich war erst 21, als ich hierher kam. Hier bin ich zum Mann geworden und zu dem Spieler, der ich jetzt bin", schrieb Hazard weiter. "Ihr habt mir geholfen, Kapitän der belgischen Nationalmannschaft zu werden."