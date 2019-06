Antoine Griezmann zum FC Barcelona? Präsident Bartomeu dementiert Kontakt

Präsident Josep Maria Bartomeu vom FC Barcelona widerspricht Berichten, denen zufolge der FC Barcelona Kontakt mit Angreifer Antoine Griezmann von Atletico Madrid aufgenommen habe.

In einem Interview mit RAC1 betonte Bartomeu hinsichtlich der Spekulationen über eine Verpflichtung Griezmanns: "Wir haben es immer gesagt, wir haben nie mit ihm gesprochen, da ist nichts dran."

Zuletzt heizte Atletico-Boss Angel Gil die Gerüchte an, indem er im Interview mit dem TV-Sender Movistar bestätigte, dass ein Wechsel Griezmanns nach Katalonien schon seit März feststünde.

Die teuersten Transfers aller Zeiten: Griezmann knackt die Top-5 © getty 1/23 Atletico-Boss Angel Gil Marin hat bestätigt, dass Antoine Griezmann im Sommer zum FC Barcelona wechseln wird. Die Ausstiegsklausel beläuft sich auf 120 Millionen Euro, womit der Franzose einer der teuersten Transfers aller Zeiten wäre. Das Ranking... © getty 2/23 Platz 22 - 75 Millionen Euro: Angel Di Maria im Sommer 2014 von Real Madrid zu Manchester United. © getty 3/23 Platz 20 - 75 Millionen Euro: Frenkie de Jong im Sommer 2019 von Ajax Amsterdam zum FC Barcelona. © getty 4/23 Platz 20 - 75 Millionen Euro: James Rodriguez im Sommer 2014 von der AS Monaco zu Real Madrid. © getty 5/23 Platz 19 - 76 Millionen Euro: Kevin de Bruyne im Sommer 2015 vom VfL Wolfsburg zu Manchester City. © getty 6/23 Platz 18 - 77,5 Millionen Euro: Zinedine Zidane im Sommer 2001 von Juventus Turin zu Real Madrid. © getty 7/23 Platz 16 - 80 Millionen Euro: Kepa Arrizabalaga im Sommer 2018 von Athletic Bilbao zum FC Chelsea. © getty 8/23 Platz 16 - 80 Millionen Euro: Lucas Hernandez im Sommer 2019 von Atletico Madrid zum FC Bayern München. © getty 9/23 Platz 15 - 81,72 Millionen Euro: Luis Suarez im Sommer 2014 vom FC Liverpool zum FC Barcelona. © getty 10/23 Platz 14 - 84,65 Millionen Euro: Virgil van Dijk im Januar 2018 vom FC Southampton zum FC Liverpool. © getty 11/23 Platz 13 - 84,7 Millionen Euro: Romelu Lukaku im Sommer 2017 vom FC Everton zu Manchester United. © getty 12/23 Platz 12 - 88,2 Millionen Euro: Neymar im Sommer 2013 vom FC Santos zum FC Barcelona. © getty 13/23 Platz 11 - 90 Millionen Euro: Gonzalo Higuain im Sommer 2017 vom SSC Neapel zu Juventus Turin. © getty 14/23 Platz 10 - 94 Millionen Euro: Cristiano Ronaldo im Sommer 2009 von Manchester United zu Real Madrid. © getty 15/23 Platz 9 - 100 Millionen Euro (plus X): Eden Hazard im Sommer 2019 vom FC Chelsea zu Real Madrid. © getty 16/23 Platz 8 - 101 Millionen Euro: Gareth Bale im Sommer 2013 von den Tottenham Hotspur zu Real Madrid. © getty 17/23 Platz 7 - 105 Millionen Euro: Paul Pogba im Sommer 2016 von Juventus Turin zu Manchester United. © getty 18/23 Platz 6 - 117 Millionen Euro: Cristiano Ronaldo im Sommer 2018 von Real Madrid zu Juventus Turin. © getty 19/23 Platz 5 - 120 Millionen Euro: Antoine Griezmann voraussichtlich im Sommer 2019 von Atletico Madrid zum FC Barcelona. © getty 20/23 Platz 4 - 125 Millionen Euro: Ousmane Dembele im Sommer 2017 von Borussia Dortmund zum FC Barcelona. © getty 21/23 Platz 3 - 135 Millionen Euro: Kylian Mbappe im Sommer 2018 von der AS Monaco zu Paris Saint-Germain (zuvor spielte er per Leihe bei PSG). © getty 22/23 Platz 2 - 145 Millionen Euro: Philippe Coutinho im Januar 2018 vom FC Liverpool zum FC Barcelona. © getty 23/23 Platz 1 - 222 Millionen Euro: Neymar im Sommer 2017 vom FC Barcelona zu Paris Saint-Germain.

Griezmann wäre der fünftteuerste Transfer aller Zeiten

Bereits im Mai hatte Griezmann seinen Abgang nach fünf Jahren bei Atletico verkündet. Mittels einer Ausstiegsklausel, die ab dem 1. Juli greift, kann der 28-Jährige die Spanier für 120 Millionen Euro Ablöse verlassen. Eine Summe, die ihn zum fünftteuersten Transfer aller Zeiten machen würde.

Bei den Rojiblancos kam der Franzose in der abgelaufenen Spielzeit auf 21 Tore und zehn Vorlagen in 48 Pflichtspielen. Außerdem wurde er im vergangenen Jahr bei der WM in Russland Weltmeister mit der französischen Nationalmannschaft.

