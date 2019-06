Real Madrid verpflichtet Ferland Mendy von Olympique Lyon

Der Wechsel von Ferland Mendy zu Real Madrid ist in trockenen Tüchern. Er unterschreibt einen Sechsjahresvertrag im Bernabeu.

Die Verhandlungen zwischen Real und Lyon wegen eines Transfers Abwehrspielers liefen seit Wochen und Frankreichs Nationaltrainer Didier Deschamps hatte den Wechsel bereits in den vergangenen Tagen ausgeplaudert. Am 19. Juni soll der 24-Jährige nun als Neuzugang in Madrid vorgestellt werden.

Bei Real ist Mendy auf der linken Seite der Viererkette zunächst als hochkarätige Alternative zu Marcelo eingeplant. Langfristig soll er den 31 Jahre alten Brasilianer dort beerben.

Für die Königlichen geht damit der ereignisreiche Transfersommer weiter. Nach Porto-Verteidiger Eder Militao, Eintracht Frankfurts Stürmer Luka Jovic und Superstar Eden Hazard vom FC Chelsea ist Mendy der vierte namhafte Neuzugang in der noch jungen Transferperiode.