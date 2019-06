Luka Jovic zu Real Madrid: Ein riskanter Deal - außer für Eintracht Frankfurt

Nach wochenlangem Hin und Her verpflichtet Real Madrid Luka Jovic von Eintracht Frankfurt. Der serbische Stürmer kostet spanischen Medienberichten zufolge 60 Millionen Euro und unterschreibt - vorbehaltlich des Medizinchecks - für sechs Jahre. SPOX erklärt, was der Wechsel für die jeweiligen drei Parteien bedeutet.



Was bedeutet der Transfer für Real Madrid?

Die Königlichen wollen mit der Verpflichtung des serbischen Kraftpakets eine Großbaustelle schließen, die sich nach dem Abschied von Cristiano Ronaldo im vergangenen Sommer geöffnet hat. Jovic machte sich in Frankfurt einen Namen als eiskalter Vollstrecker. Einen solchen hatte Real in der abgelaufenen Spielzeit nur mit Karim Benzema. Der Franzose erzielte 30 Treffer in 53 Pflichtspielen - zu wenig, um den spanischen Rekordmeister vor einer Katastrophensaison ohne Titel zu bewahren.

Der im März zurückgekehrte Real-Trainer Zinedine Zidane gilt als großer Fan des 21-Jährigen, machte sich nach Informationen von SPOX und Goal intern besonders für dessen Verpflichtung stark. Fragt sich nur, inwieweit er mit ihm plant, da auch Benzema zu seinen Lieblingen zählt und immer noch Topleistungen bringt. Viele beschlagene Stürmer wie Alvaro Morata oder Chicharito schafften es nicht, an Benzema vorbeizukommen.

Es liegt daher nahe, dass Zidane Jovic behutsam als Nachfolger seines mittlerweile 31 Jahre alten Landsmanns aufbauen möchte. Gleichwohl besteht die Möglichkeit, künftig mit einer Doppelspitze - beispielsweise im 4-4-2 oder im 3-5-2 - zu agieren. Zidane hatte bereits kurz nach seinem Comeback auf der königlichen Trainerbank angekündigt, eine Systemumstellung in Erwägung zu ziehen. Sein über Jahre bewährtes 4-3-3 wirkt spätestens nach den Erfahrungen in den vergangenen Monaten renovierbedürftig.

Real Madrid plant Transferoffensive: So könnte Zidane den Kader umbauen © getty 1/29 "Ich weiß, was ich will", sagt Zidane über mögliche Neuzugänge. Einige Transfers stehen schon fest, andere bahnen sich an, doch Real hat kein leichtes Spiel. SPOX verschafft einen Überblick. © getty 2/29 Bereits sicher sind die Verpflichtungen von Eder Militao (Innenverteidiger, 50 Mio. Euro vom FC Porto), Rodrygo (Linksaußen, rund 45 Mio. Euro vom FC Santos) und Luka Jovic. Wer könnte noch kommen? © getty 3/29 EDEN HAZARD (bis 2020 beim FC Chelsea unter Vertrag): Nach dem Europa-League-Finale sprach Hazard offen von einem Abschied - sein Wechsel zu Real wird wohl demnächst verkündet. Angeblich bekommt er die Rückennummer 7. © getty 4/29 Ein weiterer Wunschkandidat ist laut Marca FERLAND MENDY von Olympique Lyon. Der 23-jährige Franzose ist linker Verteidiger - und könnte auch noch in dieser Woche kommen. © getty 5/29 Und sonst? Gerüchte gibt es zuhauf. JOAO FELIX: Der AS zufolge hat Real 80 Mio. Euro (plus 40 Mio. möglicher Boni) für Benficas 19-jähriges Talent Felix geboten. Benfica soll jedoch abgelehnt haben - und mehr Geld verlangen. © getty 6/29 PAUL POGBA (bis 2021 bei ManUnited unter Vertrag): Die AS berichtet weiterhin von einem möglichen Blockbuster-Deal mit Pogba. Angeblich hat er sich mit Real bereits auf ein Jahresgehalt von 12 Mio. Euro geeinigt. © getty 7/29 Der Bericht widersprechen jedoch Aussagen von United-Coach Solskjaer, der versicherte, dass Pogba mit den Red Devils weiterhin große Ziele verfolge und auf jeden Fall in England bleiben werde. Angeblich ist auch Juventus interessiert. © getty 8/29 CHRISTIAN ERIKSEN (bis 2020 bei Tottenham unter Vertrag): Kommt er anstelle von Pogba? Laut AS haben sich Real und der Däne bereits mündlich auf einen Transfer geeinigt. Eriksen soll, obwohl er 2020 ablösefrei wäre, schon in diesem Sommer wechseln. © getty 9/29 Real müsse sich dem Bericht zufolge nur noch mit Tottenham auf eine Ablösesumme einigen. Die Spurs sollen trotz der geringen Rest-Vertragslaufzeit stolze 100 Millionen Euro fordern. © getty 10/29 DONNY VAN DE BEEK (bis 2022 bei Ajax unter Vertrag): Nach Informationen der Marca spielte er sich "im Schatten" von de Jong und de Ligt bei Real in den Fokus. Der zentrale Mittelfeldspieler wäre wohl Plan C, falls Pogba und Eriksen nicht kommen. © getty 11/29 Der Niederländer ist allerdings auch einem Verbleib in Amsterdam nicht abgeneigt: "Ich fühle mich wohl bei Ajax, ein weiteres Jahr hier könnte mir gut tun", sagte der 22-Jährige zu Voetbal International. © getty 12/29 NEYMAR (bis 2022 bei PSG unter Vertrag): Er schwärmte zuletzt von Hazard: "Wir würden ein ganz schönes Chaos anrichten", sagte Neymar und beteuerte, dass er gerne einmal mit dem Belgier zusammenspielen würde. Bei Real? © getty 13/29 Zidane nahm diesen Spielball wohlwollend auf: "Hier erfüllen sich Träume." In naher Zukunft kommt es dazu aber wohl nicht. Neymar will wie auch Kylian Mbappe in Paris bleiben. Zudem wäre der teuerste Spieler aller Zeiten nicht sonderlich günstig. © getty 14/29 Deutlich wahrscheinlicher ist ein Transfer von TANGUY NDOMBELE (bis 2023 bei Olympique Lyon unter Vertrag). Real hat laut AS bereits "positive Gespräche" mit dem 22 Jahre alten Mittelfeldspieler und dessen Berater geführt. © getty 15/29 OL-Präsident Michel-Aulas schließt einen Abgang nicht aus. Allerdings soll er bereits ein Angebot von 50 Mio. Euro abgelehnt haben. Laut AS verlangt OL sogar 100 Mio. Euro. Möglicherweise nähern sich die Klubs aber noch an. © getty 16/29 JADON SANCHO (bis 2022 beim BVB unter Vertrag): Nach Angaben der Bild-Zeitung hat sich Reals Klub-Präsident Perez nach einem möglichen Sancho-Transfer erkundigt. Watzke stellte in der Bild aber klar: Sancho wird 2019 beim BVB spielen! © getty 17/29 LEIHSPIELER: Real erwartet zudem acht Leihspieler zurück: Borja Mayoral (li.), James Rodriguez (Mi.), Martin Ödegaard, Mateo Kovacic, Raul de Tomas, Lucas Silva, Theo Hernandez (re.) und Andrii Lunin. © getty 18/29 Wirklich wahrscheinlich ist ein Verbleib dieser Spieler größtenteils aber nicht. Real plant (wie auch die Bayern?) ohne James und Kovacic, Ödegaard (im Bild) könnte zu Ajax wechseln, Mayoral hat mehrere Optionen in LaLiga und in der Bundesliga. © getty 19/29 Die Zukunft von Hernandez (Vertrag bis 2023) ist ungewiss. Bisher konnte er in Madrid nicht überzeugen. Raul de Tomas (im Bild) überzeugte dagegen bei Vorstadt-Klub Rayo und erntete dafür zuletzt Lob von Zizou. Tendenz: weitere Leihe. © getty 20/29 "Ich weiß, welche das sind, aber ich werde nichts dazu sagen", erklärte Zidane über unverkäufliche Spieler. Dem Vernehmen nach hält Zizou auf jeden Fall weiter an Karim Benzema fest. Der restliche Kader steht auf dem Prüfstand. © getty 21/29 GARETH BALE (Vertrag bis 2022) ist wohl die am heißesten diskutierte Personalie bei Real. Der Waliser will bleiben, wie sein Berater Jonathan Barnett mehrmals klarstellte. Allerdings saß Bale im Saisonendspurt nur draußen. © getty 22/29 "Es ist besser, zu gehen, wenn man woanders mehr spielen kann", erklärte Zidane zuletzt. Explizite Nachfragen nach Bale blockte der Franzose ab. Nach REAL TOTAL-Informationen plant Zidane den Verkauf von Bale. © getty 23/29 KEYLOR NAVAS (Vertrag bis 2020): Der 32-Jährige wird in der kommenden Saison kein Teil der Planungen von Zinedine Zidane und seinem Trainerteam sein. Die Madrilenen raten ihm zu einem Wechsel. Wohin, bleibt offen. © getty 24/29 JESUS VALLEJO (Vertrag bis 2021): Der dauerverletzte Pechvogel genießt hohes Ansehen bei Zidane. Eine Leihe innerhalb der Primera Division scheint sehr wahrscheinlich. Danach werden die Karten neu gemischt. © getty 25/29 RAPHAEL VARANE (Vertrag bis 2022): Der Franzose hatte vor einigen Wochen durchblicken lassen, eine neue Herausforderung zu suchen. Zidane verkündete jedoch am vergangenen Wochenende: "Raphael Varane bleibt." Die Sache ist erledigt. © getty 26/29 BRAHIM DIAZ (Vertrag bis 2025): Der 19-Jährige zeigte sein riesiges Talent auch im Real-Dress. Eine Leihe scheint jedoch wahrscheinlich und nachvollziehbar. Diaz soll wie Vallejo Spielpraxis sammeln. Ob LaLiga oder Ausland, ist unklar. © getty 27/29 LUKA MODRIC (Vertrag bis 2020): Er wird im September 34 Jahre alt. Jetzt könnte Real noch eine Ablösesumme generieren. Wieder (wie auch nach den vergangenen fünf Spielzeiten) könnte der älteste Spieler im Real-Kader den Klub verlassen. © getty 28/29 MARIANO DIAZ (Vertrag bis 2023): Konnte bisher nicht überzeugen. Anders als Wackelkandidat Vazquez (re.) gilt er nicht als Zidane-Liebling. Und das schlägt sich auf die kurzen Einsatzzeiten des 25-Jährigen nieder. Ein Wechsel bahnt sich an. © getty 29/29 Und dann ist da ja noch Kapitän SERGIO RAMOS (Vertrag bis 2021). Der 33-Jährige wurde kürzlich bei Präsident Florentino Perez mit einem Angebot aus China vorstellig. Perez wiegelte jedoch ab, weil Ramos ablösefrei gehen wollte - das sei "unmöglich".

Klar ist: Für einen Bankdrücker geben die Madrilenen, die aufgrund ihres Stadionumbaus weniger finanzielle Mittel besitzen als viele glauben, keine 60 Millionen Euro aus. Nach Jovics Ankunft ist zudem auch klar, dass Mariano Diaz und Raul de Tomas keine Zukunft mehr im Kader von Zidane haben. Diaz war erst im 2018 von Olympique Lyon zurückgekehrt, enttäuschte aber auf ganzer Linie (19 Einsätze, 4 Tore). Trotz seiner selbstbewussten Ankündigung vor zwei Tagen, er wolle unbedingt bleiben und sich durchsetzen, ist von einem Abschied des 25-Jährigen auszugehen. De Tomas, 24, zeigte bei seinem Leihklub Rayo Vallecano ansprechende Leistungen (33 Spiele, 14 Tore), dürfte aber wohl ein weiteres Mal verliehen oder mit einer Rückkaufoption abgegeben werden.

Generell steht ein transferreicher Sommer beim 13-maligen Champions-League-Sieger bevor: Auf Jovic folgt aller Voraussicht nach Chelsea-Star Eden Hazard, außerdem befindet sich der Klub laut Marca in finalen Gesprächen mit Linksverteidiger Ferland Mendy von Olympique Lyon.

Je nachdem, wie viele Spieler Real noch loswird, könnte auch noch ein neuer "Galaktischer" fürs zentrale Mittelfeld kommen. Paul Pogba (Manchester United) und Christian Eriksen (Tottenham Hotspur) werden als potentielle Neuzugänge gehandelt. Davor muss aber Platz geschaffen und Geld eingenommen werden. Noch ist unklar, wie es mit Stars wie Gareth Bale, Isco oder James Rodriguez, der nach Angaben von Karl-Heinz Rummenigge wieder vom FC Bayern zurückkehrt, weitergeht.