FC Barcelona, Transfers: Fixe Zugänge, Abgänge und Rekord-Zugänge

Genau wie die Bundesliga startet auch die Primera Division Mitte August in eine neue Spielzeit. Bevor die Saison 2019/20 in Spanien eingeläutet wird, sollen noch so einige prominente Transfers abgewickelt werden. Auch der amtierende Meister, der FC Barcelona, bleibt mit Beginn der neuen Transfer-Periode sicherlich nicht untätig. SPOX verrät euch, welche Transfers aus Sicht des FC Barcelona fix sind und wo sich die Katalanen nach Verstärkungen umschauen.

Wie in Deutschland öffnet das sommerliche Transferfenster in Spanien ebenfalls am 1. Juli 2019. Dann haben die spanischen Erstligisten insgesamt zwei Monat Zeit, ihre Spielerkader auf Vordermann zu bringen, ehe das Sommer-Transferfenster am 02.09.2019 schließt.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe LaLiga live und auf Abruf auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

FC Barcelona 2019/20: Neuzugänge für die kommende Saison

Weit vor Beginn der neuen La-Liga-Saison hat sich der 26-malige spanische Meister aus Barcelona um erste Verstärkungen für die Spielzeit 2019/20 gekümmert. Neben der bevorstehenden Rückkehr von zahlreichen Leihspielern fällt die Verpflichtung des talentierten Ajax-Spieler Frenkie de Jong sofort ins Auge.

Vom 22-jährigen de Jong abgesehen ist die Rückkehr von vier weiteren Barca-Vertragsspielern vorgesehen. Außer dem Anfang des Jahres an Betis Sevilla verliehene Emerson steht unter anderem die Heimkehr des Portugiesen Andre Gomes und des Spaniers Denis Suarez bevor.

Spieler Position Abgebender Verein Adria Ortola Torwart Deportivo La Coruna Andre Gomes Zentrales Mittelfeld Everton FC Frenkie de Jong Zentrales Mittelfeld AFC Ajax Denis Suárez Zentrales Mittelfeld Arsenal FC Emerson Rechter Verteidiger Real Betis

Barcelona-Verstärkung für die Defensive - Emerson aus Brasilien

Der Brasilianer Emerson Aparecido Leite De Souza Junior ist mit seinen 20 Jahren eine der Nachwuchs-Hoffnungen des FC Barcelona. Bevor er nach Spanien wechselte, spielte Emerson beim brasilianische Erstligisten Club Atletico Mineiro.

Nachdem der in Sao Paulo geborene Defensivmann Ende Januar einen Fünfjahresvertrag bei den Katalanen unterschrieb, wurde er anschließend sofort nach Sevilla zu Real Betis verliehen, wo er auf nicht allzu große Einsatzzeiten kam.

Für Betis Sevilla lief Emerson in lediglich 7 Pflichtspielen auf: sechsmal in der spanischen Liga und einmal in der Europa League. Theoretisch müsste der 20-Jährige zur Blaugrana zurückkehren, was jedoch nicht nur aufgrund der mangelnden Spielpraxis fraglich ist. Auch die vorgegebene Beschränkung des Kaders auf maximal drei nicht-EU-Spieler könnte ein Problem darstellen.

Wettbewerb Einsätze Spielminuten La Liga 6 316 Europa League 1 1 Insgesamt 18/19 7 317

Barca-Neuzugang Frenkie de Jong

Nach dem sensationellen Einzug der jungen Ajax-Mannschaft ins Champions-League-Halbfinale, reißen sich die europäischen Top-Klubs regelrecht um die Youngster von Ajax Amsterdam.

Der Wechsel von Ajax-Juwel Frenkie de Jong wurde bereits im Laufe der Saison 2018/19 verkündet. De Jong wechselt für eine Rekordsumme von 75 Millionen Euro zum FC Barcelona, wo das niederländischen Jahrhunderttalents mit einem Vertrag bis 2024 ausgestattet wurde.

© getty

De Jongs Transfer zu den Katalanen reiht sich nicht nur in die Top 5 der teuersten Barca-Transfers aller Zeiten ein, sondern geht gleichzeitig als teuerster Spieler der Eredivisie in die Geschichte ein.

Leistungsdaten von Frenkie de Jong:

Wettbewerb Einsätze Tore Assists Eredivisie 31 4 4 Champions League 11 - - CL-Quali 6 - - TOTO KNVB beker 4 - -

FC Barcelona, Transfers 2019/20: Feststehende Abgänge im Überblick

Das Sommer-Transferfenster bestimmen in Barcelona nicht nur Zugänge, sondern ebenfalls Spieler-Abgänge. Im Fall von drei Barca-Vertragsspielern ist der Abgang bereits beschlossene Sache.

Der spanische Linksverteidiger Marc Cucurella verlässt die Katalanen und wechselt für eine Ablösesumme von 2 Millionen Euro zum SD Eibar. Anders sieht es beim Brasilianer Douglas aus, der noch keinen neuen Verein gefunden hat und derzeit noch ohne Engagement ist.

Den wohl größten Karrieresprung gelang Paco Alcacer. Der 26-jährige Spanier avancierte innerhalb nur einer Spielzeit vom Barca-Reservisten zum gesetzten BVB-Starter und unterschrieb nach knapp einjähriger Leihe einen Vierjahresvertrag bei Borussia Dortmund. Die Ablösesumme belief sich auf 23 Millionen Euro, wobei diese Summe durch mögliche Boni weiter ansteigen kann.

Leistungsdaten von Paco Alcacer im Überblick:

Wettbewerb Einsätze Tore Vorlagen Bundesliga 26 18 - Champions League 5 1 1 DFB-Pokal 1 - 1

Auslaufende Verträge beim FC Barcelona

Mit dem Ende der Saison 2018/19 laufen außerdem die Verträge dreier Barca-Profis aus. Zu den Profis, den noch kein neuer Vertrag angeboten wurde, gehören Thomas Vermaelen, Kevin-Prince Boateng und Jeison Murillo. Bei allen drei Spielern läuft der Vertrag jeweils zum 30.06.2019 aus.

Spieler Vertrag bis Marktwert Thomas Vermaelen 30.06.2019 ca. 3,00 Mio. € Kevin-Prince Boateng 30.06.2019 ca. 8,00 Mio. € Jeison Murillo 30.06.2019 ca. 15,00 Mio. €

© getty

FC Barcelona, Transfer-Gerüchte: Wen haben die Katalanen im Visier?

Wenn es nach dem FC Barcelona geht, soll Frenkie de Jong nicht die einzige niederländische Barca-Verstärkung bleiben. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge will sich der FC Barcelona auch die Dienste von Ajax-Kapitän Matthijs de Ligt sichern. Ex-Teamkollege de Jong würde einen derartigen Wechsel begrüßen: "Natürlich würde es mir gefallen, wenn er zu Barça geht. Aber es ist seine Entscheidung."

Auch ein möglicher Wechsel von Antoine Griezmann nach Barcelona wird nicht ausgeschlossen. Der Weltmeister von 2018 hatte erst vor wenigen Wochen seinen Abschied von Atletico Madrid angekündigt. Nachdem ein Wechsel noch vor einem Monat als äußerst wahrscheinlich schien, liegt der Griezmann-Transfer nun erstmal auf Eis. Laut Marca hat Barca-Präsident Josep Maria Bartomeu aktuell "keinerlei Absicht", den 28-jährigen Franzosen zu verpflichten.

FC Barcelona: Die Streichliste nach dem Champions-League-Aus © getty 1/11 Nach dem wieder einmal geplatzten Traum vom Gewinn der Champions League bahnen sich einige personelle Veränderungen beim FC Barcelona an. © getty 2/11 Neu hinzukommen könnte laut "Le Parisien" Antoine Griezmann. Demnach seien schon alle Rahmendaten zwischen Barca und dem Franzosen geklärt. Wer die Katalanen verlassen könnte, zeigt SPOX im Folgenden. © getty 3/11 KEVIN-PRINCE BOATENG: Kehrt nach seiner halbjährigen Ausleihe sicher zum italienischen Erstligisten Sassuolo zurück. War den Katalanen in seinen vier Pflichtspieleinsätzen keine große Hilfe. © getty 4/11 JEISON MURILLO: Kam wie Boateng nur vier Mal für die Blaugrana zum Einsatz. Dass es mehr werden, ist unwahrscheinlich. Der kolumbianische Innenverteidiger ist bis Ende Juni vom FC Valencia ausgeliehen. © getty 5/11 JASPER CILLESSEN: Hat keine Lust mehr, die zweite Geige hinter Marc-Andre ter Stegen zu spielen. Barca verlangt laut "Marca" allerdings bis zu 40 Millionen Euro für den wechselwilligen Niederländer. Sein Vertrag läuft bis 2021. © getty 6/11 THOMAS VERMAELEN: Noch so ein Bankdrücker, der fast nie spielt. Wurde seit seinem Wechsel zu den Katalanen im Sommer 2014 von unzähligen Verletzungen heimgesucht. Der Vertrag des 33-Jährigen läuft im Sommer aus. © getty 7/11 RAFINHA ALCANTARA: Der Bruder von Bayern-Star Thiago hat keine Perspektive mehr bei Barca - auch, weil er wie Vermaelen immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen hat. Aktuell erholt sich der 26-Jährige von einem Kreuzbandriss. © getty 8/11 MALCOM: Konnte die 41 Millionen Euro, die Barca vergangenen Sommer für ihn locker gemacht hatte, nicht ansatzweise zurückzahlen. Sammelte in allen Wettbewerben bislang lediglich 872 Einsatzminuten. Beide Mailänder Klubs sollen an ihm interessiert sein. © getty 9/11 COUTINHO: Der teuerste Flop der Vereinsgeschichte? Vieles deutet darauf hin, dass sich die Wege von Barca und Coutinho trennen. Der 135-Millionen-Mann wirkt isoliert und hat einen schweren Stand bei den Fans. Laut "Sport" will der Klub ihn loswerden. © getty 10/11 SAMUEL UMTITI: Ist hinter Gerard Pique und Clement Lenglet nur noch Innenverteidiger Nummer drei. Falls auch noch Matthijs de Ligt von Ajax kommt, wird sich der in England begehrte Weltmeister (Vertrag bis 2023) sicherlich mit seiner Zukunft beschäftigen. © getty 11/11 IVAN RAKITIC: Gilt als Lieblingsschüler von Trainer Ernesto Valverde. Allerdings kursieren schon länger Gerüchte, die Verantwortlichen wollen Kasse mit ihm machen. Mit Frenkie de Jong kommt ohnehin ein potentieller Rakitic-Nachfolger.

FC Barcelona: Alle Rekord-Zugänge bis heute

Top 10 der Rekordzugänge des FC Barcelona bis heute: