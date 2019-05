Real Madrid - Perez bestätigt: Ramos will weg, Hazard soll kommen

Florentino Perez von Real Madrid hat bestätigt, dass Sergio Ramos mit einem Abschied von den Königlichen liebäugelt und eine Verpflichtung von Eden Hazard ein Thema ist. Der Klub-Präsident bedauerte obendrein den frühen Abschied von Julen Lopetegui.

"Dass Real Madrid seinen Kapitän ablösefrei gehen lässt, ist unmöglich", sagte Perez bei El Transistor zu einem möglichen Abschied von Ramos. Der Verteidiger sei wechselwillig und habe ihm kürzlich eine Offerte aus China vorgelegt, welche allerdings keine Ablöse vorsah. Das sei nicht denkbar für die Königlichen.

Perez verdeutlichte, dass er dem Treffen mit Ramos "keinen größeren Wert" zuordnen würde. Schon mehrfach wären Spieler mit Transferwünschen auf ihn zugekommen, wirklich passiert wäre nur selten etwas: "Derzeit erinnern wir alle Spieler, die gehen wollen, an ihre Ausstiegsklausel."

Real mit Interesse an Hazard - Dementi bei Mbappe und Neymar

Während Perez kein Interesse an einem Abschied von Ramos hat, wünscht er sich sehr wohl einen Transfer Hazards vom FC Chelsea: "Ich werde nicht abstreiten, dass wir seit mehreren Jahren versuchen, Hazard zu einem Spieler von Real zu machen. Ich habe die Hoffnung, dass es dieses Jahr klappt."

Real müsse laut Perez immer die besten Spieler der Welt im Kader haben. Kontakt zu Neymar und Kylian Mbappe habe es aber bisher nicht gegeben: "Der Präsident von Paris bat um eine Klarstellung, dass wir sie nicht holen wollen. Das haben wir aus Respekt getan. Sollten wir sie haben wollen, würden wir zuerst mit PSG sprechen."

Real Madrid im Kadercheck: Was wird aus Kroos, Isco, Bale und Co.? © getty 1/26 Real Madrid plant einen Umbruch im Sommer. Welche Stars sollen bleiben, welche werden nicht mehr gebraucht? SPOX nimmt den aktuellen Kader von Zinedine Zidane genauer unter die Lupe. © getty 2/26 THIBAUT COURTOIS: Machte in seiner Premierensaison bei Real nicht immer den sichersten Eindruck. Darf sich seines Stammplatzes im Tor ab der neuen Saison dennoch sicher sein. Wechsel-Wahrscheinlichkeit: 5 Prozent. © getty 3/26 KEYLOR NAVAS: Galt jahrelang als einer der großen Lieblinge Zidanes. Hat trotzdem keine Zukunft mehr und kann sich einen neuen Verein suchen. Courtois ist auch auf Wunsch der Verantwortlichen gesetzt. Wechsel-Wahrscheinlichkeit: 90 Prozent. © getty 4/26 LUCA ZIDANE: Bestritt nur ein Profi-Spiel in dieser Saison. Könnte im Falle eines Navas-Abgangs zur neuen Nummer zwei aufsteigen. Hat die Unterstützung seines Vaters - mit 21 Jahren aber auch noch viel zu lernen. Wechsel-Wahrscheinlichkeit: 5 Prozent. © getty 5/26 DANI CARVAJAL: Träumt nach eigenen Angaben davon, eines Tages mal in der Premier League zu spielen. Denkt aber nicht an einen zeitnahen Abschied. Ist trotz einer schwächeren Saison ohnehin unter Zidane gesetzt. Wechsel-Wahrscheinlichkeit: 15 Prozent. © getty 6/26 ALVARO ODRIOZOLA: Kam im vergangenen Sommer erst für über 30 Millionen Euro von Real Sociedad. Hat sich hervorragend in die Rolle des Carvajal-Backups eingefügt und Zidane in kurzer Zeit von sich überzeugt. Wechsel-Wahrscheinlichkeit: 0 Prozent. © getty 7/26 SERGIO RAMOS: Erweckt in dieser Saison den Anschein, als hätte er seine besten Zeiten hinter sich. Ist mit seinen 33 auch nicht mehr der Jüngste, geht aber als Kapitän voran. Zidane baut fest auf ihn. Wechsel-Wahrscheinlichkeit: 0 Prozent. © getty 8/26 RAPHAEL VARANE: Liebäugelte im Frühjahr angeblich mit einem Abschied. Real sicherte ihm dem Vernehmen nach jedoch eine Verlängerung seines bis 2022 datierten Vertrages zu - inklusive einer Gehaltserhöhung. Wechsel-Wahrscheinlichkeit: 30 Prozent. © getty 9/26 NACHO FERNANDEZ: Mit 29 schon ein Urgestein, weil er alle Jugendteams durchlief und den Sprung zum soliden Profi schaffte. Der Marca zufolge denkt der gebürtige Madrilene aber über eine Veränderung im Sommer nach. Wechsel-Wahrscheinlichkeit: 40 Prozent. © getty 10/26 JESUS VALLEJO: Erzielte kürzlich sein erstes Tor im Real-Dress. Hat wegen seiner Verletzungsanfälligkeit und Konkurrenz trotzdem keine Zukunft in Madrid. Dürfte verliehen werden. Wechsel-Wahrscheinlichkeit: 70 Prozent. © getty 11/26 MARCELO: Hatte einen schweren Stand unter Zidanes Vorgängern. Warum, wurde in den vergangenen Spielen deutlich. Der Brasilianer ist ein Schatten seiner selbst. Zidane hat aber versprochen, ihn aufrichten zu wollen. Wechsel-Wahrscheinlichkeit: 20 Prozent. © getty 12/26 SERGIO REGUILON: War der Musterschüler von Ex-Trainer Santiago Solari und verdrängte Marcelo. Zidane scheint allerdings kein großer Fan des Eigengewächses zu sein. Auch hier ist mit einer Ausleihe zu rechnen. Wechsel-Wahrscheinlichkeit: 70 Prozent. © getty 13/26 FEDE VALVERDE: Spielte unter Solari häufig, schaffte es im Gegensatz zu Reguilon aber auch, Zidane von sich zu überzeugen. Laut der Marca plant der Franzose mit dem 20-jährigen Mittelfeldmann aus Uruguay. Wechsel-Wahrscheinlichkeit: 20 Prozent. © getty 14/26 TONI KROOS: Wird in der spanischen Presse als möglicher Abschiedskandidat gehandelt, weil viele englische Klubs ihn wollen. Genießt nach Informationen von SPOX jedoch weiterhin das Vertrauen von Zidane. Wechsel-Wahrscheinlichkeit: 30 Prozent. © getty 15/26 LUKA MODRIC: Spielte beileibe keine Saison, die eines Weltfußballers würdig war. Hat seinen Zenit mit seinen 33 Jahren womöglich auch überschritten. Falls er bleibt, dann wohl nicht als unangefochtene Stammkraft. Wechsel-Wahrscheinlichkeit: 40 Prozent. © getty 16/26 CASEMIRO: Wurde wie sein Mittelfeldpartner Kroos und Modric entzaubert. Ist mit 27 aber noch viel zu jung, um automatisch aufs Abstellgleis zu geraten. Fühlt sich davon abgesehen in Madrid nach wie vor wohl. Wechsel-Wahrscheinlichkeit: 10 Prozent. © getty 17/26 MARCOS LLORENTE: Zeigte unter Solari starke Leistungen auf der Sechs, hat aber 0,0 Kredit unter Zidane. Ist bereits auf der Suche nach einem Abnehmer. Die SGE und der BVB sind angeblich in der Verlosung. Wechsel-Wahrscheinlichkeit: 90 Prozent. © getty 18/26 DANI CEBALLOS: Wird sich nicht mehr häufig auf das Real-Wappen zeigen. Zidane ist kein Fan von dem hin und wieder zu ballverliebten Ceballos. An Angeboten sollte es dem spanischen Nationalspieler nicht mangeln. Wechsel-Wahrscheinlichkeit: 90 Prozent. © getty 19/26 ISCO: Eines der Sorgenkinder, dem Zidane wieder zur Bestform verhelfen möchte. Fragt sich nur, ob nach der Transferperiode noch Platz im Mittelfeld für ihn ist. Iscos Zukunft ist komplett offen. Wechsel-Wahrscheinlichkeit: 50 Prozent. © getty 20/26 MARCO ASENSIO: Steht wie Isco unter Beobachtung der Real-Bosse. Sollte in dieser Saison eigentlich peu a peu in die CR7-Rolle wachsen, enttäuschte aber auf ganzer Linie. Der FC Liverpool zeigt angeblich Interesse. Wechsel-Wahrscheinlichkeit: 50 Prozent. © getty 21/26 BRAHIM DIAZ: Kam in der Winterpause für rund 15 Millionen Euro von Manchester City. Ist mit seinen 19 Jahren eine Investition in die Zukunft. Könnte aber erst einmal verliehen werden. Wechsel-Wahrscheinlichkeit: 70 Prozent. © getty 22/26 VINICIUS JUNIOR: Avancierte unter Solari zum Hoffnungsträger, verletzte sich dann aber beim Champions-League-Aus gegen Ajax und kehrte erst vor kurzem ins Team zurück. Zidane plant mit dem 18-jährigen Supertalent. Wechsel-Wahrscheinlichkeit: 5 Prozent. © getty 23/26 LUCAS VAZQUEZ: War stets ein solider Backup, fiel in dieser Saison aber kaum positiv auf. Der Verein will ihn grundsätzlich behalten. Fragt sich nur, ob er weiterhin bereit wäre, nur von der Bank zu kommen. Wechsel-Wahrscheinlichkeit: 40 Prozent. © getty 24/26 MARIANO DIAZ: Nahm die Nummer sieben von Ronaldo, spielte aber nicht wie Ronaldo. War auch lange verletzt. Dürfte sich aufgrund des nahenden Transfers von Luka Jovic bald nach einem neuen Klub umsehen. Wechsel-Wahrscheinlichkeit: 80 Prozent. © getty 25/26 GARETH BALE: Hat keine Zukunft im weißen Trikot. Zidane will Bale nicht, Bale will Zidane nicht. Zuletzt stand der Waliser nicht einmal mehr im Kader. Wechsel-Wahrscheinlichkeit: 95 Prozent. © getty 26/26 KARIM BENZEMA: Reals bester Spieler in dieser Saison. Hat mit seinen 30 Treffern keinerlei Schuld an der sportlichen Misere. Genießt ohnehin das Vertrauen von Zidane und der Chefetage. Soll Jovic anlernen. Wechsel-Wahrscheinlichkeit: 5 Prozent.

Real-Präsident: Julen Lopetegui zu früh entlassen

Erster interner Ansprechpartner für Transfers ist Trainer Zinedine Zidane. Dabei bedauerte Perez, dass es im Laufe der Saison zu zwei Trainerwechseln kam. "Man hat im Saisonverlauf gesehen, dass die Wechsel unsere Probleme nicht gelöst haben." Julen Lopetegui hätte er mehr Vertrauen schenken müssen: "Er war nicht das Problem."

Die Profis wären "mental erschöpft" gewesen im Verlauf der Saison. Den Abgang von Cristiano Ronaldo bereut Perez aber nicht: "Ich hatte immer eine perfekte Beziehung zu ihm. Er wollte ein neues Kapitel beginnen und hat es in Turin gefunden. Es war für alle gut, auch für uns."

Kein Angebot für Bale - Unklarheit bei Jovic und James

Im Hinblick auf weitere Transfers gab Perez an, dass für keinen der Stars, abgesehen von Ramos, bislang ein Angebot eingetroffen sei. Auch Gareth Bale solle demnach bleiben: "Er ist ein großartiger Spieler." Mit Blick auf James Rodriguez und den FC Bayern betonte Perez: "Es wurde bislang keine Entscheidung gefällt."

Angesprochen auf Eintracht Frankfurts Luka Jovic gab Perez zu, den Stürmer zu beobachten. "Wir haben eine gute Beziehung zu Eintracht Frankfurt", meinte der Real-Präsident und fügte an: "Auch zu Borussia Dortmund." Jürgen Klopp derweil war bislang nie ein Thema in Madrid: "Mal sehen, was die Zukunft bringt."