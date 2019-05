Eintracht Frankfurt: Luka Jovics Wechsel zu Real Madrid wohl geplatzt

Die Zukunft von Eintracht Frankfurts Stürmer Luka Jovic steht nach wie vor in den Sternen. Nach Informationen des spanische TV-Senders La Sexta ist der bereits als perfekt gemeldete Transfer des serbischen Torjägers von den Hessen zum spanischen Rekordmeister Real Madrid geplatzt, da sich die beiden Klubs nicht über die Ablösesumme einigen konnte.

Demnach verlangt die Eintracht 100 Millionen Euro Ablöse für den 21-Jährigen, Real will aber nicht mehr als 60 Millionen zahlen.

Als neuer Arbeitgeber von Jovic, der bei der Eintracht einen Vertrag bis 2023 besitzt, wird nun der FC Barcelona gehandelt.

Vor wenigen Tagen hatten noch die spanische Tageszeitung As und der deutsche Fernsehsender Sky vermeldet, dass der Transfer von Jovic zu Real perfekt sei.

Jovic war als 19-Jähriger im Sommer 2017 aus Lissabon nach Frankfurt gewechselt und feierte mit der Eintracht im vergangenen Sommer den DFB-Pokalsieg.

In der aktuellen Bundesliga-Saison erzielte der Angreifer 17 Treffer, in der Europa League kam er auf zehn Tore in 14 Spielen.