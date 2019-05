Eintracht Frankfurt: Luka Jovic soll für 60 Millionen Euro zu Real Madrid wechseln

Stürmer Luka Jovic von Eintracht Frankfurt steht nach spanischen Medienberichten vor einem Wechsel zum spanischen Rekordmeister Real Madrid. Die Sporttageszeitung AS berichtete, dass der 21-Jährige für 60 Millionen Euro in die spanische Hauptstadt wechseln und bei den Königlichen einen Vertrag über sechs Jahre unterzeichnen soll.

48 Millionen sollen die Hessen bekommen, die restlichen zwölf Millionen an seinen ehemaligen Verein Benfica Lissabon fließen.

Frankfurt hatte die Kaufoption für den serbischen Nationalspieler, der bis Saisonende von Benfica an die Eintracht ausgeliehen ist, vor gut zwei Wochen gezogen und ihn damit bis 2023 an sich gebunden.

Jovic war als 19-Jähriger im Sommer 2017 aus Lissabon nach Frankfurt gewechselt und feierte mit der Eintracht im vergangenen Sommer den DFB-Pokalsieg.

In der aktuellen Bundesliga-Saison erzielte Jovic bisher 17 Treffer, in der Europa League kommt der Angreifer auf neun Tore in 13 Spielen. Zuletzt traf Jovic beim Hinspiel im Europa-League-Halbfinale gegen den FC Chelsea (1:1).