Atletico Madrid: Kehrt Radamel Falcao als Ersatz für Antoine Griezmann zurück?

Spaniens Vizemeister Atletico Madrid beschäftigt sich offenbar mit einer Rückholaktion von Stürmer Radamel Falcao, der die AS Monaco gemäß eines Berichts der L'Equipe am Saisonende verlassen wird. Auch Atleticos LaLiga-Rivale FC Valencia soll an den Diensten des Stürmers interessiert sein.

Der 33-Jährige spielte bereits von 2011 bis 2013 für die Colchoneros, wobei er mit dem Klub die Europa League, die Copa del Rey und den UEFA-Supercup gewinnen konnte. Sein Vertrag in Monaco läuft noch bis 2020.

Atletico ist auf der Suche nach einem Ersatz für Superstar Antoine Griezmann, der den Klub im Sommer definitiv verlassen wird.

Zuletzt wurde auch ein Engagement von Stürmer Edinson Cavani (Paris Saint-Germain) bei Atleti nicht ausgeschlossen.