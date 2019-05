Antoine Griezmann: Manchester City steigt offenbar in Transfer-Poker ein - Atletico will wohl Joao Felix

Manchester City ist offenbar bereit, die Ausstiegsklausel für Antoine Griezmann zu bezahlen. Der FC Barcelona gilt trotzdem weiterhin als Favorit im Griezmann-Poker - auch wegen Lionel Messi.

Englischen Medienberichten zufolge ist Manchester City bereit, die 125 Millionen Euro schwere Ausstiegsklausel für Griezmann zu bezahlen. City-Trainer Pep Guardiola würde damit in direkte Konkurrenz mit seinem Herzensverein FC Barcelona treten.

Laut dem Madrider Journalisten Roberto Gomez hat sich Griezmann aber längst für einen Wechsel zum FC Barcelona entschieden - der Grund: Lionel Messi. Griezmann habe beim Treffen mit Diego Simeone, Altetico-Präsident Miguel Angel Gil Marin und Sportdirektor Andrea Berta gesagt: "Zu Lionel Messi kann ich nicht nein sagen." So zitierte Gomez den französischen Weltmeister bei Radio Marca.

Bis zur Bekanntgabe eines Wechsels könnte es unabhängig vom aufnehmenden Verein noch bis zum 1. Juli dauern. Erst dann greift die Ausstiegsklausel von Griezmann.

Atletico Madrid will offenbar Joao Felix als Griezmann-Nachfolger

Atletico Madrid hat offenbar schon einen Nachfolger für den scheidenden Stürmerstar gefunden. Laut der Marca wollen die Rojiblancos Joao Felix von Benfica Lissabon verpflichten.

Der 19 Jahre alte Portugiese würde dem Bericht zufolge rund 120 Millionen Euro kosten. Für eine Verpflichtung spreche zudem der enge Draht von Felix-Berater Jorge Mendes zu Atletico-Boss Gil Marin.

© getty

Felix gelang in dieser Saison der Durchbruch bei Benfica. Er kam in 42 Pflichtspielen zum Einsatz und war dabei an 30 Toren direkt beteiligt (19 Tore, elf Assists). Er traf mit Benfica unter anderem im Europa-League-Viertelfinale auf Eintracht Frankfurt und erzielte beim 4:2-Hinspielsieg drei Treffer.