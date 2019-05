FC Barcelona gegen FC Valencia: Das Finale der Copa del Rey heute live im TV und LIVESTREAM

Im Finale der spanischen Copa del Rey stehen sich heute der FC Barcelona und der FC Valencia gegenüber. Hier erfahrt ihr, wo ihr die Partie live verfolgen könnt.

Sichere dir jetzt deinen kostenlosen Probemonat und schau dir das Finale der Copa del Rey live auf DAZN an!

Copa del Rey: Das Finale live im TV und LIVESTREAM

In dieser Saison liegen die Übertragungsrechte des spanischen Pokalwettbewerbs komplett bei der Streaming-Plattform DAZN. Dementsprechend könnt ihr auch das Finale heute live und in voller Länge per Livestream mit dem Streaming-Dienst verfolgen.

Allerdings könnt ihr dort nicht nur die Copa del Rey, sondern auch ausgewählte Spiele der Primera Division und anderer europäischer Top-Ligen entweder live oder später im Re-Live oder durch ausführliche Zusammenfassungen anschauen.

Dazu überträgt DAZN in dieser Saison auch die Finalspiele der Champions League und Europa League live und in voller Länge.

© getty

FC Barcelona gegen den FC Valencia: Anstoß, Austragungsort und Schiedsrichter

Das Finale der Copa del Rey wird heute um 21 Uhr im Estadio Benito Villamarin in Sevilla angepfiffen, folgendes Schiedsrichtergespann wird die Partie leiten:

Schiedsrichter: Alberto Undiano Mallenco

Alberto Undiano Mallenco Assistenten: Roberto Alonso Fernandez, Inigo Prieto Lopez de Cerain

Roberto Alonso Fernandez, Inigo Prieto Lopez de Cerain Vierter Offizieller: Ricardo de Burgos Bengoetxea

Ricardo de Burgos Bengoetxea VAR: Carlos del Cerro Grande

FC Barcelona: Der Weg ins Finale der Copa del Rey

Der FC Barcelona steht zum 41. Mal in einem Copa-del-Rey-Finale und kann den Rekord von 30 Siegen heute Abend weiter ausbauen. Im Halbfinale demolierte man Real Madrid auswärts mit 3:0.

Runde Gegner Hinspiel Rückspiel Sechzehntelfinale Cultural Leonesa 1:0 4:1 Achtelfinale Levante UD 1:2 3:0 Viertelfinale FC Sevilla 0:2 6:1 Halbfinale Real Madrid 1:1 3:0

FC Valencia: Zuhause in der Copa del Rey eine Macht

Der FC Valencia konnte teilweise Niederlagen aus dem Hinspiel vor heimischer Kulisse noch drehen. Bisher konnte man sieben Mal die Copa del Rey gewinnen.

Runde Gegner Hinspiel Rückspiel Sechzehntelfinale Club Deportivo Ebro 2:1 1:0 Achtelfinale Sporting Gijon 1:2 3:0 Viertelfinale FC Getafe 0:1 3:1 Halbfinale Real Betis Sevilla 2:2 1:0

FC Barcelona gegen FC Valencia: Die letzten fünf Duelle

Im vergangenen Jahr trafen der FC Barcelona und der FC Valencia schon im Halbfinale der Copa del Rey aufeinander, damals konnte der FC Barcelona sowohl Hin-, als auch Rückspiel für sich entscheiden.

Datum Wettbewerb Heim Auswärts Ergebnis 02.02.2019 La Liga FC Barcelona FC Valencia 2:2 07.10.2018 La Liga FC Valencia FC Barcelona 1:1 14.04.2018 La Liga FC Barcelona FC Valencia 2:1 08.02.2018 Copa del Rey FC Valencia FC Barcelona 0:2 01.02.2018 Copa del Rey FC Barcelona FC Valencia 1:0

Copa del Rey: Die Finalgewinner der letzten zehn Jahre

Der FC Barcelona hat die Chance, zum ersten Mal in der Geschichte fünfmal in Folge den Titel zu gewinnen. Zuvor konnten sowohl Real Madrid, als auch Atletico Bilbao den Pokal viermal in Folge nach Hause holen.