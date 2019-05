Antoine Griezmann vor Wechsel: Darum ist der FC Barcelona skeptisch

Vieles spricht für einen Wechsel von Antoine Griezmann von Atletico Madrid zum FC Barcelona. Doch bei Barca zeigt man sich überraschend skeptisch. Angeblich hat auch der FC Bayern Kontakt aufgenommen.

"La Decision" hieß die Dokumentation, in der Antoine Griezmann im Vorjahr in Form einer Seifenoper mehrere Folgen lang über seine Zukunft schwadronierte - um am Ende seinen Verbleib bei Atletico Madrid zu verkünden.

Dieses Jahr wollte der Franzose angeblich erneut einen solchen Film drehen, um nun seinen Abschied von den Rojiblancos zu verkünden. Nach Informationen des spanischen Radiosenders SER untersagte Atletico Griezmann den Dreh und verpflichtete ihn stattdessen zu einer Videobotschaft auf den Vereinskanälen.

Seitdem ist der Superstar also auf dem Markt und es könnte gut möglich sein, dass sich auch die Suche nach seinem neuen Klub zu einer wochenlangen Seifenoper entwickelt.

Die lange Liste der "neuen Messis" - und was aus ihnen wurde © getty 1/16 Lionel Messi ist einer der besten Spieler in der Geschichte des Fußballs. Seit Jahren nun sucht man seinen legitimen Nachfolger und hat schon einige zu finden geglaubt. SPOX präsentiert die "neuen Messis" und sagt, was aus ihnen geworden ist. © getty 2/16 Emre Mor - der türkische Messi. In Dänemark geboren verschlug es ihn 2016 nach Dortmund, wo er sich nie durchsetzte. Seit 2017 spielt er für Celta Vigo und kommt über die Reservistenrolle nicht hinaus. © imago 3/16 Recep Niyaz - noch ein türkischer Messi: jüngster Spieler in der Geschichte von Fenerbahce, heute mit 20 Jahren in der zweiten türkischen Liga. Steht stellvertretend für all die Messis, die ihrem großen Spitznamen nie gerecht wurden. © getty 4/16 Marko Marin - der deutsche Messi: Der britischen Presse ist der Titel "German Messi" zu verdanken, seit er 2012 zu Chelsea wechselte. Seither wurde er von Verein zu Verein durchgereicht und gewann zweimal als Human Victory Cigar die Europa League. © getty 5/16 Marco Rojas - der Kiwi-Messi: Einst vom VfB Stuttgart importiert setzte sich der einstige Youngster nie wirklich durch, auch nicht bei Greuther Fürth oder Thun. Spielt Mittlerweile bei SönderjyskE in Dänemark. © getty 6/16 Julian Green - Möchtegern-Messi: Dem "Münchner Merkur" sagte er einst: "Ich kann vielleicht ein kleiner Messi werden." Vielleicht auch nicht! Die einstige Nachwuchshoffnung des FCB ist über Umwege bei Greuther Fürth gelandet und dort immerhin Stammkraft. © getty 7/16 Lorenzo Insigne - der italienische Messi: Wenn auch nicht ganz auf Messis Spuren gehört Insigne zu den besseren Flügelspielern Italiens und ist Leistungsträger bei Napoli. © getty 8/16 Lee Seung-Woo - der asiatische Messi: "In ein bis zwei Jahren spielt er in der ersten Mannschaft", sagte Xavi 2016 über Barcas Jugendhoffnung. Mittlerweile ist er in Verona gelandet. © getty 9/16 Christian Atsu - der afrikanische Messi: Der Ghanaer wurde einst vom FC Porto entdeckt und feierte sein Debüt unter Andre Villas Boas. Über die Niederlande ging es auf die Insel, wo er nun bei Newcastle Einwechselspieler ist. © getty 10/16 Juan Manuel Iturbe - der paraguayische Messi: Iturbe war bis heute in 20 Transfers involviert und kostetete über 50 Millionen Euro an Ablösen. Zum neuen Messi brachte er es nicht. Nun spielt er die UNAM Pumas in Mexiko als Bankspieler. © getty 11/16 Giorgi Chanturia - der georgische Messi: Der Georgier war kurz mal in der Barca-Jugend, ging dann in die Niederlande, hatte bis 2018 einen Zwischenstopp in Duisburg samt Abstieg und spielte danach in Russland. Heute vereinslos. © getty 12/16 Bojan Krkic - katalanischer Messi: Bojan galt als großes Talent in den Reihen von Barca. Setzte sich dort aber nicht durch und wurde nach Italien und die Niederlande verliehen. 2014 ging es zu Stoke City, wo er nun Ersatzspieler ist. © getty 13/16 Iker Muniain - der Messi von Bilbao: Der Baske ist ein echtes Eigengewächs von Athletic Club und spielt seit 2009 in der ersten Mannschaft. Der Offensivmann ist Stammspieler. © getty 14/16 Ryo Miyaichi - der japanische Messi: Wurde einst von Arsenal nach Europa geholt und diverse Mal verliehen. 2015 ging der Japaner dann ablösefrei nach St. Pauli und kommt dort regelmäßig zum Einsatz. © getty 15/16 Alen Halilovic - der kroatische Messi: Der Kroate hat ähnliche Anlagen wie Messi, kam aber nicht annähernd auf dessen Niveau. Nach einigen Leihen ging es 2016 für 5 Mio. zum HSV. Heute gehört er Milan und spielt in Lüttich. © getty 16/16 Pietro Pellegri - Messi von Genua: "Wir haben den neuen Messi", sagte einst der Präsident des FC Genua. 2018 biss die AS Monaco an und zahlte für ihn 21 Millionen Euro. Kam dort nur sporadisch zum Einsatz.

Französische Medien: Griezmann-Einigung mit Barca

Favorit bleibt zwar der FC Barcelona, französische Medien vermelden sogar bereits eine Einigung mit den Katalanen. Demnach werde Griezmann zu den schon vor einem Jahr ausgehandelten Konditionen wechseln: für fünf Jahre und ein Jahresgehalt von 17 Millionen Euro - sechs Millionen weniger als er angeblich bei Atletico verdient hat.

Fast postwendend kam aber das Dementi der beiden Barca-Hausblätter El Mundo Deportivo und Sport. Gegen einen Wechsel Griezmanns sprechen laut den Berichten gleich mehrere Gründe.

Zum einen natürlich die festgeschriebene Ablösesumme von 120 Millionen Euro ab dem 1. Juli (bis dahin sind es sogar 200 Millionen). Viel Geld angesichts der hohen Ausgaben von rund 75 Millionen Euro für Frenkie de Jong von Ajax Amsterdam, zumal angeblich auch noch dessen Teamkollege Matthijs de Ligt geholt werden soll (Marktwert rund 70 Millionen). Erst müssten also andere Spieler abgegeben werden, allen voran der bislang hinter den Erwartungen gebliebene 160-Millionen-Mann Philippe Coutinho.

Zum anderen gibt es bei vielen Fans, aber auch in Teilen der Vereinsführung große Vorbehalte gegen Griezmann, da dieser vor einem Jahr seine feste Zusage gebrochen haben soll. Beim Gastspiel von Atletico in Barcelona wurde der Weltmeister bei jedem Ballkontakt ausgepfiffen. Laut Sport werde sich Barca daher zurückziehen, sollte Griezmanns Seite versuchen, den Preis durch Poker mit anderen Klubs in die Höhe zu treiben.

© getty

Griezmann schon in Kontakt mit FC Bayern

Konkretes Interesse signalisiert haben angeblich Paris St.-Germain, Manchester City, Manchester United und auch der FC Bayern. Nach Informationen des spanischen Radiosenders Cope hat es bereits Kontakt zwischen den Münchnern und Griezmanns Schwester und Beraterin Maud gegeben.

"Die Bundesliga ist sehr attraktiv, es wird Angriffsfußball gespielt, es fallen viele Tore", sagte der Stürmer im November dem kicker. Und schon 2014 war Bayern laut Ex-Kaderplaner Michael Reschke an Griezmann interessiert, der dann aber für 30 Millionen von Real Sociedad zu Atletico ging.

Bleibt die Frage, ob der FCB tatsächlich bereit ist, die 120 Millionen Euro Ablösesumme plus das hohe Gehalt für den 28-Jährigen zu investieren. Immerhin wäre das kolportierte Barca-Gehalt von 17 Millionen Euro pro Jahr nicht ganz so weit von den aktuellen Spitzenverdienern Robert Lewandowski, Thomas Müller und Manuel Neuer (alle geschätzt 15 Millionen) entfernt.

PSG müsste für Griezmann erst Spieler verkaufen

An den Gehaltsforderungen dürfte ein Wechsel zu PSG, mit dessen Spitze es ebenfalls schon Gespräche gegeben haben soll, wohl kaum scheitern. Eher an den Financial-Fairplay-Vorgaben der UEFA. Der Klub von Thomas Tuchel müsste also erst Spieler verkaufen.

Laut mehrerer Medien soll Atletico den Parisern ihrerseits Interesse an Edison Cavani und Angel Di Maria als zusätzlicher Kompensation für Griezmann signalisiert haben. In dem Zusammenhang könnte aber Bayern auch Lewandowski an PSG angeben - laut kicker liegt dem Polen eine Anfrage vor - und so Platz für Griezmann schaffen.

Den Spekulationen sind also in der nächsten Zeit Tür und Tor geöffnet. Auch ohne neuen Griezmann-Film Stoff genug für eine Seifenoper.