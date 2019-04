Zinedine Zidane kritisiert Spieler von Real Madrid nach Blamage: "Kann sie nicht verteidigen"

Zinedine Zidane von Real Madrid hat nach der 0:1-Blamage am Sonntagabend gegen Lokalrivale Rayo Vallecano die Spieler in die Pflicht genommen. Der Trainer weigerte sich, weiterhin als Schutzschild für die Real-Stars zu dienen.

"Ich werde sie immer verteidigen, aber heute kann ich das nicht. Das ist die Realität. Wir können nicht so spielen", sagte Zidane im Anschluss an die verlorene Liga-Partie. Gegen Underdog Rayo blieb sein Team harmlos: "Wir können nicht so ein Bild abgeben. Wir haben weder gespielt noch irgendwas getan - von der ersten bis zur letzten Minute. Nichts. Gar nichts."

Mit Verweis auf die restliche Saison forderte Zidane ein Umdenken seiner Spieler: "So können wir nicht weitermachen. Es geht darum, die Liga mit Respekt zu beenden, Respekt für alle anderen und Respekt für die Teams, gegen die wir spielen." Sich selbst nahm er dabei nicht aus: "Ich bin der Verantwortliche."

Trikot-Leaks: So könnten Bayern, Barca, BVB und Co. 2019/20 auflaufen © SPOX / Footy Headlines 1/39 Die ersten Trikot-Designs der Top-Klubs für die kommende Saison 2019/20 sind geleakt. Einige sind ganz nett, andere eher schaurig. SPOX zeigt Sie Euch. © twitter.com/JuventusBelgium 2/39 Juevntus Turin - Heimtrikot: Juventus hat es tatsächlich getan. Nach 116 Jahren schwarz-weiß-gestreift kommt adidas mit einem gänzlich neuen Design um die Ecke - zum Unmut der Fans. © Footy Headlines 3/39 Das Jersey kommt zweigeteilt daher: Auf der Seite, wo die Brust in weiß gehalten ist, ist der Ärmel schwarz. Auf der anderen Seite genau umgekehrt. Das schwarz-weiße Meer wird durch eine rosane Linie getrennt. Gewöhnungsbedürftig... © Footy Headlines 4/39 Juventus Turin - 3. Trikot: Auch das Champions-League-Jersey kommt mit einer überraschenden Farbgebung daher. Juve in der Königsklasse in diesen Blau-Tönen? Ebenfalls schwierig, finden wir. © Footy Headlines 5/39 Auf die Real-Fans wartet in der Champions League offenbar der mintgrüne Bayern-Albtraum. © Footy Headlines 6/39 Den Anhängern des FC Bayern stießen die Farben des Auswärtstrikots 2018/19 übel auf. "Potthässlich", sei das Jersey, sagten nicht wenige Fans. Ob der königliche Anhang das besser verkraftet? © Footy Headlines 7/39 Manchester United - Heimtrikot: Das neue Heim-Jersey von Manchester United ist derweil eine Homage an den eigenen Spitznamen. Die Red Devils laufen im heimischen Old Trafford im schlichten rot auf. © Footy Headlines 8/39 FC Barcelona - Heimtrikot: Die Katalanen wechseln wohl auf ein Karo-Muster. Vorbei scheint die Zeit der Längsstreifen. © Footy Headlines 9/39 Das neue Design dürfte vor allem Ivan Rakitic bekannt vorkommen. Vize-Weltmeister Kroatien läuft schließlich auch gerne im Viereck-Muster auf. © Footy Headlines 10/39 FC Barcelona - Auswärtstrikot: Gelbe Auswärtstrikots sind Tradition in Barcelona. Einen solchen Diagonalstreifen gab es schon mal: zwischen 1975 und 1980. © Footy Headlines 11/39 FC Barcelona - Heimtrikot: Die Katalanen wechseln wohl auf ein Karo-Muster. Vorbei scheint die Zeit der Längsstreifen. Auch die Strümpfe erinnern ein wenig an Kroatiens Nationalmannschaft - nur eben in Blaugrana. © Footy Headlines 12/39 FC Barcelona - 3. Trikot: Vom Ausweichtrikot ist bisher nichts weiter als die Farbe geleakt. © Footy Headlines 13/39 Borussia Dortmund - Heimtrikot: Der BVB zu Hause in Gelb - das war zu erwarten. Laut Footy Headlines sollen die Ärmelenden sowie die Schulterpartie Schwarz sein. © Footy Headlines 14/39 Borussia Dortmund - Auswärtstrikot: Der BVB wird auswärts offenbar künftig in Schwarz mit grau-silbernen Streifen auf den Schultern auflaufen. Zudem sollen Metallic-Elemente inspiriert von der Stahlindustrie enthalten sein. © Footy Headlines 15/39 Ferner kommt das Trikot mit einem V-Kragen daher. © Footy Headlines 16/39 Borussia Dortmund - 3. Trikot: In der Champions League soll der BVB wohl in Gelb mit schwarzer Brust und schwarzen Ärmeln auflaufen. © Footy Headlines 17/39 Das Muster soll an den Signal Iduna Park erinnern. Gefällt? © Footy Headlines 18/39 FC Bayern München - 3. Trikot: Von den Bayern ist noch nicht allzu viel bekannt. Das Heimtrikot wird Rot, das wurde auf der Jahreshauptversammlung beschlossen. Das 3. Trikot soll die hier gezeigten Farben beinhalten. © Footy Headlines 19/39 Borussia Mönchengladbach - Heimtrikot: Die Fohlen sollen daheim in Weiß daherkommen. Ausgefallen sind dagegen die transparenten Rauch-Elemente in Schwarz und Grün, die die Energie der Fans transportieren sollen. © Footy Headlines 20/39 Borussia Mönchengladbach - Auswärtstrikot: Vom Auswärtstrikot sind bisher nur die Farben geleakt. © Footy Headlines 21/39 Eintracht Frankfurt - 3. Trikot: Die SGE hat ihre Fans zwischen Gold und Orange entscheiden lassen. Das demokratisch gewählte Ausweichtrikot der Frankfurter Eintracht sieht in der kommenden Saison also so aus. © Footy Headlines 22/39 Newcastle United - Heimtrikot: Keine Überraschungen bei den Farben der Magpies - Schwarz und Weiß. Neu sind eigentlich nur die breiteren Streifen. © Footy Headlines 23/39 Manchester City - Heimtrikot: Die Citizens laufen in der kommenden Saison bekanntlich in Puma-Jerseys auf. An den Farben des Heimtrikots wird sich aber wohl nichts ändern. © Footy Headlines 24/39 Manchester City - Auswärtstrikot: Das "Away Kit" der Skyblues soll hingegen in Schwarz und Rosa gestaltet werden. Noch wilder wird es beim Ausweichtrikot. © Footy Headlines 25/39 Manchester City - 3. Trikot: Das erstrahlt nämlich offenbar in Gelb und Rosa. © Footy Headlines 26/39 FC Chelsea - Heimtrikot: Die Blues bleiben vor heimischem Publikum Blau. Neu könnte laut Footy Headlines aber ein Stamford-Bridge-Print auf der Brust sein. Ob dieser so aussehen wird, wie hier im Bild illustriert? Bleibt abzuwarten. © Footy Headlines 27/39 FC Chelsea - Auswärtstrikot: Relativ ausgereift scheint hingegen das Konzept für das Auswärtstrikot. Weiß und schlicht. Auch die Hosen und Stutzen sollen Weiß werden. © Footy Headlines 28/39 FC Arsenal - Heimtrikot: Die Gunners laufen zu Hause wie gewohnt in Rot und Weiß auf. Ganz schlicht mit weißen Ärmeln. © Footy Headlines 29/39 FC Arsenal - Auswärtstrikot: Dieses Schmuckstück soll an das "Bruised Banana"-Trikot erinnern, das Arsenal von 1991 bis 1993 trug. © Footy Headlines 30/39 Real Madrid - Heimtrikot: Dieses Jersey hier stammt aus der Saison 2011/12 - unschwer zu erkennen am Sponsor. Das Heimtrikot der kommenden Saison soll von der Farbauswahl her aber genauso aussehen. © Footy Headlines 31/39 Real Madrid - Auswärtstrikot: In gegnerischen Stadien laufen die Königlichen wohl in Blau auf. © Footy Headlines 32/39 Inter Mailand - Heimtrikot: Hier will Footy Headlines wissen, dass sich Inter künftig mit schwarzen Diagonalstreifen präsentiert. © Footy Headlines 33/39 Inter Mailand - Auswärtstrikot: Auswärts soll Inter offenbar in Türkis spielen. Außerdem enthält das neue Trikot wohl die unten gezeigten Farbtöne Beige/Gold und Schwarz. © Footy Headlines 34/39 Inter Mailand - 3. Trikot: Ansonsten ist der FC Internazionale wohl in Schwarz und Gelb zu erwarten. © Footy Headlines 35/39 AC Milan - Heimtrikot: Keine Überraschungen bei den Rossoneri. © Footy Headlines 36/39 AC Milan - Auswärtstrikot: Auch hier wenig Neues. Die Schwarz-Roten Elemente sind hier verteilt auf die Schultern. © Footy Headlines 37/39 Paris Saint-Germain - Heimtrikot: PSG bleibt dem Mittelstreifen treu. Zusätzlich gibt's eine Musterung. © Footy Headlines 38/39 Paris Saint-Germain - Auswärtstrikot: Rot soll das neue PSG-Auswärtstrikot von Air Jordan werden. Mehr ist noch nicht durchgesickert. © Footy Headlines 39/39 Paris Saint-Germain - 3. Trikot: Das dritte Jersey des französischen Serienmeisters soll Weiß werden. Auch das ist nichts Neues. Wie das Design letztlich aussehen wird, ist jedoch noch offen.

Zinedine Zidane richtet Appell an Spieler von Real Madrid

Aus Verantwortung folge aber noch keine Schuld: "Es sind die Spieler, die auf dem Feld stehen. Wenn man nicht von der ersten Minute an bis zur neunzigsten Minute spielt, kann man nicht existieren. Ich werde keinen Spieler herauspicken, wir sitzen alle im selben Boot. Aber wir können nicht sagen, dass heute irgendetwas gutes dabei war."

Unter der Leitung von Zidane sind die Königlichen in der Liga weiter abgestürzt. Aus zum Start zwölf Punkten Abstand auf den FC Barcelona sind inzwischen satte 18 Zähler geworden. Mit einem Punkteschnitt von aktuell 2,0 pro Partie liegt Zidane sogar inzwischen knapp hinter Vorgänger Santiago Solaris 2,125.