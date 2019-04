Real Madrid: Toni Kroos will im Sommer offenbar gehen

Die Zeit von Toni Kroos bei Real Madrid steht offenbar kurz vor dem Ende. Der Nationalspieler will die Königlichen spanischen Medienberichten zufolge im Sommer verlassen.

Laut AS soll Kroos den Wunsch geäußert haben, Real zum Ende der Saison zu verlassen. Der 29-Jährige würde demnach gerne eine neue Erfahrung sammeln und sich dafür die Bestätigung des amtierenden Champions-League-Siegers in den nächsten Monaten einholen.

Wie das Blatt wissen will, würde dies auch Real-Trainer Zinedine Zidane keine allzu großen Probleme bereiten. Der wiederinstallierte Erfolgscoach wünsche sich im Sommer nämlich ohnehin Neuverpflichtungen in der Größenordnung Christian Eriksen oder Paul Pogba.

Toni Kroos nach Ajax-Spiel im Mittelpunkt der Kritik

Kroos spielt seine vermeintlich schwächste Saison im Real-Trikot. Der 29-Jährige fand sich in mehreren Gelegenheiten im Mittelpunkt der Kritik wieder. Nie war diese wohl größer, als nach dem Champions-League-Aus im Achtelfinal-Rückspiel gegen Ajax Amsterdam, als Kroos 24 Bälle verlor und elf Fehlpässe spielte.

Die Königlichen um Zidane sehnen sich im Sommer nach einem Umbruch. Die Mannschaft befindet sich aktuell auf dem dritten Tabellenplatz und hat keine Chancen mehr, in den Meisterschaftskampf einzusteigen. Dem Aus in der Champions League folgte außerdem auch das in der Copa del Rey.